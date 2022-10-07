Королева, которая правила всего 9 дней: Как леди Джейн Грей стала пешкой в чужой игре

В середине XVI века период правления Тюдоров был нелегким. Чтобы помешать Марии, своей сводной сестре, занять престол, Эдуард, не имея наследника, который мог бы стать его преемником, отчаянно пытался сохранить протестантское королевство, прибегнув к хитрому ходу. В результате он отменил линию наследования в пользу леди Джейн Грей, тем самым создав ряд проблем, повлёкших за собой необратимые последствия.
Предисловие
Последние мгновения леди Джейн Грей, Хендрик Якобус Шолтен. \ Фото: i.pinimg.com.
Жизнь леди Джейн изначально была полна надежд и обещаний, но, к сожалению, завершилась плачевно, отчасти из-за притязаний её отца, а ещё животрепещущего вопроса религии. Будучи дальней родственницей Генриха VII, она сумела выбиться в свет и стать преемницей на престол, однако была свергнута с английского трона Кровавой Мэри чуть больше, чем неделю спустя вступления на пост и в скором времени была осуждена и казнена.
Краткая биография
Слева направо: Герб Королевства Англии с 1509 по 1554 год, используемый Генрихом VIII и Эдуардом VI. \ «Стретемский портрет», предположительно Джейн Грей (копия 1590-х годов с утраченного оригинала).
Девушка родилась в городе Лестер на территории Великобритании. Малышка была старшим ребёнком в семье Генри Грея и леди Фрэнсис Брэндон, а также являлась пусть и не ближней, но, всё же, родственницей Генриха VII. Её родители стремились к тому, чтобы Джейн стала хорошей будущей супругой для мальчика из богатой семьи, а потому озаботились вопросом образования для собственной дочери.
Девушка изучала классические языки, такие как греческий, латынь и иврит, а также французский и итальянский, и через своего отца и учителей познакомилась с протестантизмом. Джейн была прилежной ученицей и предпочитала чтение Платона спорту и охоте.
В эпоху Тюдоров было обычным делом, когда дети аристократов воспитывались в других семьях, особенно если приёмная семья имела более высокий статус. Дети учились этикету и были в выгодном положении, чтобы найти подходящего покровителя или заключить удачный брак. Поэтому, в возрасте десяти лет Джейн переехала жить к Томасу Сеймуру, дяде Эдуарда, который не так давно связал свою жизнь узами брака с Катериной Парр, вдовой Генриха VIII.
Слева направо: Катарина Парр; портрет, атрибутируемый мастеру Джону, около 1545 года, Национальная портретная галерея. \ Томас Сеймур, портрет работы Николя Денисо, ок. 1545-1549 годов, из коллекции Национального морского музея.
Амбициозный Томас понял, что держать Джейн под своим «крылом» и опекой может быть чрезвычайно выгодно, так как девочка была третьей в очереди на престол. Именно поэтому он панировал выдать леди Грей замуж за Эдуарда, когда они достигнут подходящего возраста.
Новая жена Томаса была близка с детьми покойного Генриха и лично следила за их образованием. Она была убеждённой протестанткой и образованной женщиной, покровительницей искусств и музыки. Катерина позаботилась о том, чтобы разделить эти интересы со своими пасынками и леди Джейн в том числе, которая превратилась в умную, образованную и благочестивую девушку, строго придерживающуюся своей веры, принципов и традиций. К сожалению, Катерина умерла при родах, и Джейн отправили домой. Однако прошло совсем немного времени, прежде чем она вернулась в дом Томаса Сеймура.
Дворцовые интриги
Слева направо: Король Эдуард VI; портрет, атрибутируемый Уильяму Скротсу, около 1550 года. \ Принцесса Елизавета Тюдор; портрет, атрибутируемый Уильяму Скротсу, между 1546 и 1547 годами.
Дабы сделать позиции своего семейства более прочными, Генри добился, чтобы обе его дочери могли сочетаться браком с отпрысками двух других известных семей. В 1551 году он представил Джейн при дворе, а два года спустя она стала супругой лорда Гилдфорда Дадли, наследника нортумберлендского герцога.
Когда король скончался, единственным наследником-мужчиной оставался юный Эдуард, которому на момент коронации было всего десять лет. Больной туберкулёзом, он легко поддавался манипуляциям расчётливых особ, таких как протестант Джон Дадли, который занимал пост регента при юном правителе.
Слева направо: Королева Мария, «Мастер Джон», 1544 год. \ Кровавая Мэри, портрет кисти Антониса Мора, 1554 год.
В скором времени пятнадцатилетний Эдуард заболел лихорадкой и кашлем. С тех пор его здоровье стало ухудшаться. Обеспокоенный судьбой короны, он написал свой «План наследования». Вдохновлённый собственным завещанием своего отца, ему потребовалось несколько черновиков, чтобы закончить его. Первая версия была написана до того, как он понял, что его болезнь неизлечима, и в ней не упоминалась Джейн в качестве его наследницы.
Эдуард прежде всего хотел, чтобы его преемником был протестант мужского пола, поэтому он лишил наследства своих сводных сестёр Мэри и Елизавету в пользу сыновей его кузины, леди Фрэнсис Грей, или её детей, Джейн, Кэтрин и Мэри. К июню того же года стало очевидно, что король смертельно болен. Поскольку ни один из его кузенов ещё не произвёл на свет наследника мужского пола, он изменил своё решение в пользу леди Джейн. Новое завещание было подписано Тайным советом и по меньшей мере десятью высокопоставленными юристами страны.
Слева направо: Лорд Гилфорд Дадли, супруг леди Джейн Грей. \ Семейный герб Дадли, в золотом поле зелёный восстающий леопард, вооружённый червленью.
Зимой королевский двор понял, что Эдуард умирает, и Джон предпринимал отчаянные попытки, чтобы престол не перешел по праву к его сводной сестре, Марии Тюдор, отличавшейся своей католической верой. Мария была лишь статусной пешкой в королевских играх, несмотря на своё весьма нескромное происхождение: её родителями выступили известные Генрих VIII и его супруга Екатерина Арагонская. Генрих развёлся с Катериной, утверждая, что его брак был недействительным, поскольку она прежде была супругой его умершего брата. Это также делало Марию незаконнорождённой в глазах представителей власти.
Пешка в чужой игре
План наследования престола Эдуарда VI, данный проект завещания лёг в основу патентных писем, в которых леди Джейн Грей объявлялась наследницей короны. \ Фото: bing.com.
В начале 1553 года Джон воспользовался этим же аргументом против Марии и убедил Эдуарда укрепить свою поддержку протестантов-реформаторов, назначив Джейн своей наследницей. Новая версия завещания Эдуарда была очень выгодна защитнику короля Джону, герцогу Нортумберлендскому.
Возможно, всё это было частью его плана, поскольку ранее в том же году он выдал Джейн замуж за своего сына, лорда Гилдфорда, чтобы после смерти Эдуарда пара стала королем и королевой. Грей было шестнадцать лет, когда она вышла замуж, а Гилдфорду было около восемнадцати. В любом случае, этот брак был выгоден обеим семьям, так как герцог Нортумберленд был самым могущественным человеком в Англии после короля.
Брэдгейт-Хаус, руины здания XVII века, «творчески восстановленные» в XIX веке с заменой оригинальной кладки. \ Фото: bing.com.
Эдуард умер в июле этого же года, а месяц спустя Джейн вызвали в Сайон-хаус, лондонскую резиденцию её свёкра, чтобы сообщить, что, согласно указаниям покойного короля, теперь она должна быть коронована королевой. Это, по-видимому, стало огромным сюрпризом для леди Джейн, которая очень расстроилась, что привело в замешательство и смутило членов Тайного совета, которые преклонили перед ней колени, чтобы поклясться в верности, и юная особа, несмотря на собственное смущение и нежелание, всё же, была назначена на этот ответственный пост всего спустя четыре дня. Однако она наткнулась на сильное сопротивление и отпор со стороны Кровавой Мэри и парламента: оба ссылались на Закон о престолонаследии, в котором чётко шла речь о том, что именно Мэри должна была занять престол.
«Гилфорд Дадли склоняет Джейн принять корону», Чарльз Лесли, 1827 год. \ Фото: i.pinimg.com.
Члены Совета, архиепископ Кентерберийский и многие другие влиятельные люди фатально недооценили силу поддержки католической принцессы. Они провели совместный ответ, поддержав Джейн и посоветовав Мэри быть «тихой и послушной». Однако Мария была дочерью своего отца, принцессой, пользующейся большой народной поддержкой как законный претендент на трон. Когда до Совета дошло, что она может представлять большую угрозу, чем они думали, они позволили Джону, герцогу Нортумберлендскому (и одному из лучших военных в стране), собрать небольшую армию, чтобы захватить Мэри в замке Фрамлингем. Но их замысел провалился.
Общественная поддержка правления Джейн исчезла, когда вскрылась правда, что за этим планом стоит непопулярный Дадли. По мере того, как росло сопротивление и негативное отношение к юной королеве, многие отвернулись от неё, включая её собственного отца. Он в свою очередь выразил солидарность с Мэри, считая, что она должна была взойти на престол. Впрочем, это никак не помогло ему избежать наказания и казни немногим после, поскольку его сочли предателем.
«Леди Джейн Грей предлагают корону», Чарльз Лесли, ок. 1827 года. \ Фото: luminarium.org.
В средине лета того же года правление, которое длилось всего девять дней, было окончено. Юную девушку заключили под стражу в лондонской Тауэр. Чуть позже Дадли был признан виновным в государственной измене и казнен месяцем позже. Осенью эта участь могла постигнуть не только бывшую юную королеву, но и её супруга, которых обвиняли в измене и вынесли им суровый приговор в виде казни. Однако Мэри сочла это несправедливым и, ввиду достаточно юного возраста девушки, отменила приговор.
Считается, что Джейн содержалась в Зелёной башне No 5 (средняя, ближайшая к дереву), в то время как герцог Нортумберленд и четверо его сыновей, включая Гилдфорда, были заключены в башню Бошамп (справа). У Джейн были некоторые удобства, за ней ухаживали три знатные дамы и слуга, и ей разрешалось свободно гулять по саду королевы в удобное время.
Последние дни
Леди Джейн Грей в Тауэре, художник Уильям Фредерик Йимз, 1860 год. \ Фото: i.pinimg.com.
Всё изменилось в тот самый момент, когда в сентябре того же года Мария объявила, что намерена выйти замуж за Филиппа II Испанского. Убеждённый католицизм королевы и её планы выйти замуж за ненавистного короля Испании сделали ее крайне непопулярной. Последовала серия восстаний, в том числе восстание протестанта Уайатта.
Заговорщики не собирались возвращать Джейн на трон, но отец её был вовлечён в заговор и поставил собственную дочь и её мужа в трудное положение. Существование Джейн стало ещё большей угрозой для Мэри, которая не могла позволить себе оставить её в живых, но тем не менее, она предложила сохранить им жизнь, если они обратятся в католическую веру. Всегда набожная Грей к настоящему времени стала страстно набожной протестанткой. Они оба отказались.
Сцена казни Джейн Грей из «Книги мучеников» Фокса в редакции Мартина Мадана, 1761 год. \ Фото: i.pinimg.com.
Когда войска Мэри придушили сопротивление, она приняла решение, что необходимо избавиться от своих противников. С неохотой она приняла ко вниманию мнение Тайного совета и приказала казнить Джейн и Гилдфорда. Утром двенадцатого февраля следующего года девушка из собственного места заточения могла видеть, как её супруга отправили на плаху. А спустя несколько часов там оказалась и она сама.
Как женщине с высоким статусом, ей была предоставлена частная казнь на территории Тауэра. Одетая в чёрное, молодая женщина сохраняла спокойствие, когда шла к эшафоту на Тауэр-Грин. Перед собственной казнью, она заявила, что своим поступком нарушила королевский законы, но при этом она заявила о том, что была невиновна перед Богом.
Заключение
«Трагедия Джейн Грей», Николас Роу, издание 1736 года. \ Фото: pbs.twimg.com.
История леди Джейн – рассказ об очень юной девушке, оказавшейся в центре политических конфликтов своего времени, который завораживал зрителей на протяжении веков. Но до сих пор исследователи оспаривают некоторые моменты, пытаясь переосмыслить её историю. Достаточно долго её называли мученицей-протестанткой, а другие считали её предательницей реформационного движения. Благодаря этому в популярной культуре имя Джейн стало достаточно известным, а её биография часто романтизировалась.
Слева направо: «Роджер Ашем и Джейн Грей» по картине Джона Хорсли, 1853 год. \ «Подготовка к казни»,
Джордж Флэгг, 1835 год.
Джордж Флэгг, 1835 год.
Сегодня её история легла в основу многих фильмов, предметов искусства и не только. Впрочем, это всё, чем она запомнилась миру, ведь настолько короткое правление не позволило ей никак повлиять на такие сферы общественной жизни, как культура, политика, искусство или же наука. Она не могла принять какие-либо законы или изменить политический строй государства. А потому многие и по сей день считают, что её юный возраст, а ещё способность подчиняться чужим амбициям, которые казались ей благом свыше, стали её погибелью и её наследием.
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