Идеи, которые позволят скрыть от глаз некрасивые вещи в доме

Некоторые вещи в квартире могут портить весь интерьер, но убрать их не получается. В этом случае стоит прислушаться к советам дизайнеров интерьера, которые предлагают креативные идеи, способные привести квартиру в идеальный вид.



Уберите шнуры за акцентную стену

Используйте винтажные вещи

Организуйте ящики

Спрячьте розетки

Украсьте книги

Сделайте встроенные миски для питомцев

Обновите холодильник

Добавьте текстиля

Избавьтесь от упаковки

Обтяните лестницу тканью

Спрячьте рабочую зону за шторами или ширмой

Ящик для кошачьего туалета

От шнуров никак нельзя отказаться, особенно много их в месте возле телевизора. Решить проблему можно при помощи красивой акцентной стенки или полноценно декорированной объемной стены.Поищите у себя в кладовке или в гараже винтажные вещи. К примеру, старый ящик от напитков станет отличным местом для хранения журналов или других нужных вам вещей.В ящиках можно сделать розетку и за тумбой провести все провода. Так вы не только спрячете некрасивые детали, но и всегда будете класть технику в одно и то же место.Розетки можно спрятать при помощи обычной картины. Но и пусть она будет находиться внизу стены, главное – это эффект от такого необычного декора.Старые книги со временем приходят в негодность. Если обернуть их красивой упаковочной бумагой, то они могут стать стильной деталью в квартире.Чтобы миски не мешались под ногами, стоит выделить на кухне или в прихожей ящик и сделать в нем встроенный модуль для мисок.Так вы решите сразу две проблемы: хранение и эстетический вид.Если холодильник пережил множество переездов и перестал радовать вас красотой и чистотой, то его можно покрасить или обклеить специальной бумагой. Причем сделайте его более ярким, чем он был.Чтобы в комнате стало ярче, при этом не тратить много денег, можно на полках постелить полотенца или обычную ткань. Заодно вы избавитесь от постоянной уборки пыли.При покупке новых круп и других ингредиентов сразу же стоит избавляться от упаковки. Она портит вид вашей кухни. Для этого стоит купить контейнеры или корзины, которые выглядят гораздо привлекательнее, чем разноцветные пакеты.Если лестница уже выглядит потрепанной, стоит ее обтянуть обычной тканью. Так она станет интересным акцентом в доме, а при желании ткань можно сменить на другую.Чтобы получить уединённое место для работы, не нужно делать полноценную комнату или ставить стенки. Можно обойтись обычными шторами, которые заодно и скроют вашу рабочую зону.Самое неприятное место в ванной комнате или в санузле – это кошачий туалет, который еще и издает запахи. Скрыть его можно, если переделать тумбу под эту необходимость. Главное, чтобы питомец смог туда пробраться, обычно для этого заднюю часть тумбы оставляют открытой.Спрятать некрасивые вещи в квартире можно при помощи наших простых советов. Если вы немного подумаете и включите свою фантазию, то у вас обязательно все получится.