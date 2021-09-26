Почему животные Танзании не могут покинуть пределы кратера Нгоронгоро

Каждой твари по паре. И не по одной!
В далекой и загадочной Танзании есть удивительное место, которое можно смело назвать современным «Ноевым ковчегом». Редчайшие черные носороги, слоны, зебры, фламинго и еще более 20 тысяч удивительных животных и птиц живут вместе на территории кратера Нгоронгоро, образовавшегося в результате извержения вулкана. Это самая большая концентрация самых разных видов животных во всей Африке.
К чему привело извержение вулкана
Примерно два с половиной миллиона лет назад в этой части Африки произошло сильнейшее извержение вулкана. В результате здесь образовалась кальдера – огромная круглая и плоская территория, окруженная чем-то вроде бортов высотой более 600 метров. Этот кратер-котлован площадью примерно 260 км² постепенно стал естественным природным заповедником, в котором есть и акациевые леса, и луга, и болотистая местность, и даже большое соленое озеро.
Соленое озеро притягивает фламинго и множество других видов птиц. / Фото:ngorongorocrater.com
Восточная часть этой природной «чаши» больше подвержена дождям, поэтому густо заполнена деревьями, а образованию болот способствуют два озера и родник. На западной, засушливой стороне кратера территория почти пустынна и идеально подходит для пастбищ. Именно такое большое природное разнообразие и поспособствовало тому, что со временем Нгоронгоро постепенно заполнился десятками тысяч видов животных.
Просторы Нгоронгоро. /Фото: wild-wing-safaris.com
Самая плотная популяция хищников и не только
Здесь в полном составе собралась большая «африканская пятерка»: лев, леопард, буйвол, слон, носорог. Кстати, о последнем. Черный носорог – очень редкое животное, которое находится на грани исчезновения, – здесь, в уютных саваннах, еще обитает. И хотя встретить его непросто (в котловане зафиксировано всего лишь несколько десятков черных носорогов), некоторым фотографам это все же удается. Эти животные опасаются человека и держатся особняком, но если все-таки такой великан повстречается на пути автомобиля, это может быть опасным для самих туристов. Ведь он обладает такой силой, что может запросто перевернуть джип.
Один из немногих черных носорогов кратера. /Фото:shegdy.ru
Как на ладони
Бегемоты, крокодилы, зебры, антилопы, гиены, обезьяны сосуществуют здесь, в естественной среде, словно на огромной цирковой арене. И, что не менее удивительно, за ними очень удобно наблюдать. Дело в том, что по «бортам» кратера, наверху, выстроено много отелей класса «люкс». Владельцы сделали для постояльцев открытые балконы и веранды, которые представляют собой самые настоящие смотровые площадки.
Кафе - смотровая площадка. /Фото:vashotel.ru
Посидеть в таком кафе с видом на огромный живописный котлован, наблюдая, как вдалеке пасутся зебры и летают огромные стаи розовых фламинго – все равно что побывать в цирке зверей. Только не дрессированных, а диких.
Масайский лев - член так называемой большой африканской пятерки. /Фото:tcc.com.ua
Большинству животных непросто покинуть пределы этого огромного кратера из-за его высоких «бортов» – именно поэтому здесь и образовался такой уникальный микроклимат с невероятно разнообразной фауной. А вот постояльцу с территории отеля или специально приехавшему издалека туристу не составляет труда спуститься вниз, на дно котлована. Особо отчаянные туристы отправляются на сафари на машинах, чтобы разглядеть носорогов, львов, слонов вблизи.
Сафари Нгоронгоро - увлекательнейшее занятие. /Фото:africanmeccasafaris.com
Масаи чувствуют себя прекрасно
А любители диких африканских племен не упускают возможности заглянуть к аборигенам-масаям. Этот народ живет здесь, в соседстве с дикими животными, как и много лет назад – со своими древним укладом и самобытным африканским менталитетом, причем присутствие гостей из другого – современного – мира их ни чуть не смущает. Более того, масаям Нгоронгоро выгодны туристы, ведь аборигены настойчиво предлагают им приобрести африканские безделушки-сувениры и позируют на фотокамеру. Кстати, вход в поселение масаев – платный. А на сайте заповедника Нгоронгоро есть предупреждение, что фотографировать масаев без их официального согласия вне поселений – например, если вы встретите их на обочине дороги, проезжая мимо, – здесь считается дурным тоном. И к чему бы это, интересно?
Масаи настойчиво предлагают туристам сувениры. /Фото:mapio.net
От туристов нет отбоя
Несмотря на то, что приезжих в этом уникальном заповеднике может подстерегать малярия, которая здесь довольно распространена, туристов это не останавливает. И большое число машин может в скором времени стать для этого заповедника настоящей проблемой. Нарушают природный баланс и окрестные пастухи, которые приходят пасти стада на территорию кратера, нанося урон растительности.
Озеро Нгоронгоро: вид с борта кратера. /Фото:wild-wings-safaris.com
В 1979 году кратер Нгоронгоро включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающийся памятник природы, а в 1981 году он был признан биосферным заповедником.
Носороги Нгоронгоро и другие животные: всемирное наследие. /Фото:fotostrana.ru
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