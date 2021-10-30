Поле смерти в Камбодже - место, где посетителям не разрешается пить, есть, курить и делать селфи

Музей геноцида «Тоул Сленг»./ Фото: turna.com
В историю Камбоджи 1975 – 1979 годы вошли как время казней, голода и болезней. Во время правления красных хмеров погибло более 2 млн жителей этой страны – почти четверть населения. После падения режима Пол Пота на территории Камбоджи были найдены более 200 так называемых «полей смерти», на которых обнаружилось более 20 000 мест массового захоронения, содержащих более 1,38 млн тел. Одним из таких страшных мест был Чоэнг Эк на окраине Пномпеня, ставший памятником всем погибшим и мрачным напоминанием о том, что подобное ни в коем случае не должно повториться.
История
Вход в музей геноцида «Тоул Сленг»./ Фото: tripadvisor.in
Одно из самых мрачных событий современной истории произошло в Камбодже в период между 1975 и 1979 годами, когда в этой стране правил режим красных кхмеров, под предводительством Пол Пота. Кхмеры обещали мир стране, измученной многолетней гражданской войной и постоянными налетами американских бомбардировщиков (перед этим США почти на 2 десятилетия увязли в войне с соседним Вьетнамом). Неудивительно, что камбоджийцы вышли на улицы, чтобы приветствовать солдат во время падения Пномпеня 17 апреля 1975 года.
Однако обещанный мир так и не пришел, и жителей насильственно отправили по деревням, поскольку план красных кхмеров подразумевал создание аграрного общества. Личные вещи были конфискованы, деньги были отменены, родственные связи были разорваны, и всемогущее Ангка (фактическое правительство Камбоджи) установило жестокие законы, согласно которых «обычное» население было отправлено возделывать землю в ужасных условиях.
Нет личных вещей, нет денег, нет родственных связей./ Фото: epochtimes.ru
«Тоул Сленг» - музей геноцида (он же бывшая тюрьма S-21) в Пномпене - был главной политической тюрьмой, куда отправляли всех подозреваемых во враждебном отношении к Ангка. По мере того как росла паранойя Пол Пота и верхушки командования, неуклонно увеличивалось и число камбоджийцев, задержанных в S-21. Внутри заключенных либо пытали до смерти, либо отправляли в соседний «Чоэнг Эк» для «перевоспитания» - казни.
По оценкам экспертов, 12 273 человека побывали в S-21, и из них выжило только 7. Тем, кого отправляли в Чоэнг Эк, завязывали глаза и везли в битком набитых грузовиках 17 километров. Там их казнили, причем зачастую солдаты, которые не желали тратить патроны просто забивали несчастных до смерти лопатами и мотыгами, прежде чем столкнуть их в ямы, в которые уже были свалены тысячи трупов.
Мрачные коридоры «Тоул Сленга»./ Фото: envoyhostel.com
Считается, что на этом участке было казнено 17 000 мужчин, женщин и детей. В 1980 году останки почти 9 000 человек были эксгумированы из массовых захоронений в бывшем саду, где когда-то растили орхидеи. Многие из черепов этих останков теперь можно увидеть сидят в мемориальной ступе, которая была построена в 1988 году и является центральным местом мемориала, выступая в качестве наглядного напоминания о горьком прошлом и гарантируя, что потерянные жизни никогда не будут забыты.
Сад смерти
Витрины с фрагментами костей, зубов и обрывков окровавленной ткани./ Фото: ranselahok.com
Трудно представить, что бывший сад с орхидеями и лонданами - это место, в котором творился такой ужас. Птицы мирно чирикают на деревьях, с окружающих ухоженных полей дует мягкий ветерок, распускаются цветы и кажется, что это мог быть какой-то идиллический рай.
Однако именно этот сад в Камбодже был основным «полем смерти» красных кхмеров, и ужасные напоминания тому здесь можно найти на каждом шагу, посетив Чоэнг Эк. Только здесь нашли 129 массовых захоронений, 43 из которых оставили нетронутыми. Многочисленные фрагменты костей, зубов и обрывков окровавленной ткани сегодня выставлены в стеклянных витринах для посетителей.
Память
Буддиская ступа на территории музея./ Фото: dreamstime.com
Чоэнг Эк был преобразован в мемориальное место и туристическую достопримечательность, чтобы напоминать камбоджийцам и остальному миру о том, что произошло несколько десятилетий назад. Теперь 9 мая на поле смерти проходит мемориальная церемония. Каждый год оставшиеся в живых красные кхмеры и их родственники, официальные лица государства, студенты из Пномпеня и другие камбоджийцы собираются в буддийской ступе, чтобы почтить память мертвых.
Туризм
Витрина с черепами жертв красных кхмеров./ Фото: envoyhostel.com
Посетителям этого места настоятельно рекомендуется проявлять уважение во время их визита и помнить о том, где они находятся. Чтобы посетить мемориал, нужно быть одетым надлежащим образом, ни в коем случае не снимать неуважительных селфи перед черепами или костями, а также не курить, не пить и не есть во время экскурсии. Чоэнг Эк находится примерно в 17 километрах к югу от столицы Пномпеня. Тук-тук из центра Пномпеня довезет до этого места примерно за 40 минут, и обойдется это в 15-20 долларов. Вход стоит $ 5 ($ 3 для 10-18-летних), и в стоимость входит аудио-тур на нескольких языках.
БОНУСhttp://navote.ru/?p=24913
Камера пыток в «Тоул Сленге»./ Фото: dreamstime.com
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии