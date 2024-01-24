Необычный метод выращивания томатов

Хотите вырастить по-настоящему крупные томаты — чтобы один плод был более 600 г? Да ещё и спелый, и вкусный… Тогда непременно добавьте две натуральные подкормки перед посадкой рассады в теплицу! Также подскажем, какие сорта томатов действительно могут порадовать хорошим урожаем.







Сорта томатов с крупными плодами

Подготовка земли и подкормки

Лучше всего приобрести семена у бабушек на рынке (больше известные как «бабушкины сорта»). Особенно вкусен томат «Космонавт Волков«. Если нет такой возможности, всегда можно найти подходящие магазинные семена!Из них можно выделить томат «Розмарин фунтовый«. Плоды вырастают очень крупными (от 400 до 1000 г), сладкими, нежными и сочными!Если ищете томат на соус/заморозку (не водянистый), то обратите внимание на «Фонарик«. Он мясистый, упругий и очень вкусный.Ещё с осени настоятельно рекомендуется, после уборки урожая, укрыть землю срезанной травой и ботвой (можно — скошенными сидератами). Это обязательное условие, если хотите получить рыхлую, воздушную почву к весне! Помните: земля не должна быть голой — от этого она твердеет и превращается в камень.Совет Весной во время перекопки припудрите землю теплицы золой — томаты её очень любят.Весной внесите в теплицу два натуральных удобрения. Первое — это птичье перо. Оно помогает земле прогреться + дополнительно разрыхляет её. Перо быстро перепревает, питает грунт и привлекает червей. Идеальные условия для выращивания томатов! Достаточно 80 г пера на 10 кг земли под весеннюю перекопку. После внесения пера (не чаще 1 раза за сезон) значительно увеличивается общая урожайность: томаты быстрее наливаются и краснеют!Можно пустить в ход старые перьевые подушки!Вторая подкормка — это рыбная мука. Её можно использовать как замену суперфосфата. Исключительно высокая урожайность отмечается именно на грядках томатов и картофеля. Вносите не более 40 г рыбной муки в 1 лунку. Используйте эти две подкормки + золу + мульчу, чтобы урожай помидоров был поистине огромным!