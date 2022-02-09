Восстановленный дом XIX века: эффектный и снаружи, и внутри

Реконструированный особняк XIX века.
На сегодняшний день очень модно восстанавливать старинные особняки. Но, как правило, архитекторы оставляют в нетронутом виде фасады домов, а интерьер меняют на более современный, в соответствии с пожеланиями хозяев.
Проект реконструкции архитектурного бюро 05AM Arquitectura.
Архитектурное бюро 05AM Arquitectura получило заказ выполнить реконструкцию дома XIX века Maison à Colombages, расположенного в пригороде Парижа (Франция). Владельцы дома пожелали, чтобы архитекторы приспособили внутреннее пространство под современные реалии, не потеряв при этом шарма прошлого века.
Maison a Colombages. Столовая.
Специалисты провели немалую работу, выполняя заказ. Было демонтировано немало альковов (углублений), молдингов, каминов, которые делили пространство на маленькие, плохо освещенные комнаты.
Maison a Colombages. Интерьер.
Реконструированный дом XIX века.
Но архитекторы убрали не все: некоторые ниши (где это уместно по проекту) были оставлены. Гостиную объединили с кухней и столовой. Кое-какие углубления заполнили встроенными шкафами. Оконные рамы выполнены в том же стиле, что и 150 лет назад.http://funhere.ru/?p=20060
Альков, приспособленный к детской кровати.
Maison a Colombages. Ванная комната.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии