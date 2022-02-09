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Восстановленный дом XIX века: эффектный и снаружи, и внутри


Реконструированный особняк XIX века.

Реконструированный особняк XIX века.

На сегодняшний день очень модно восстанавливать старинные особняки. Но, как правило, архитекторы оставляют в нетронутом виде фасады домов, а интерьер меняют на более современный, в соответствии с пожеланиями хозяев.

Проект реконструкции архитектурного бюро 05AM Arquitectura.

Проект реконструкции архитектурного бюро 05AM Arquitectura.

Архитектурное бюро 05AM Arquitectura получило заказ выполнить реконструкцию дома XIX века Maison à Colombages, расположенного в пригороде Парижа (Франция). Владельцы дома пожелали, чтобы архитекторы приспособили внутреннее пространство под современные реалии, не потеряв при этом шарма прошлого века.
Maison a Colombages. Столовая.

Maison a Colombages. Столовая.

Специалисты провели немалую работу, выполняя заказ. Было демонтировано немало альковов (углублений), молдингов, каминов, которые делили пространство на маленькие, плохо освещенные комнаты.
Maison a Colombages. Интерьер.

Maison a Colombages. Интерьер.

 
Реконструированный дом XIX века.

Реконструированный дом XIX века.

Но архитекторы убрали не все: некоторые ниши (где это уместно по проекту) были оставлены. Гостиную объединили с кухней и столовой. Кое-какие углубления заполнили встроенными шкафами. Оконные рамы выполнены в том же стиле, что и 150 лет назад.http://funhere.ru/?p=20060
Альков, приспособленный к детской кровати.

Альков, приспособленный к детской кровати.

 
Maison a Colombages. Ванная комната.

Maison a Colombages. Ванная комната.

 

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Восстановленный дом XIX века: эффектный и снаружи, и внутри

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Восстановленный дом XIX века: эффектный и снаружи, и внутриПодписаться на мой Instagram
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