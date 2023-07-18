13 вкусных фактов о суши, которые удивят не только их поклонников

Суши - вкусно и полезно.
Японская кухня завоёвывает популярность во всём мире. И пожалуй, на первом месте в кулинарно-японском рейтинге – суши. Но при всенародной любви к этому рисово-рыбному угощению, далеко не многие знают для чего на самом деле васаби, какие суши светятся в темноте и какие суши являются самыми дорогими. И это далеко не все интересные факты о суши.
1. Лосось
Суши с лососем.
Японцы считают сырого лосося опасным, поскольку тихоокеанский лосось подвержен паразитам. Так как в Норвегии ловят очень много лосося, эта страна решила сосредоточиться на обучении японских потребителей тому, что атлантический лосось является безопасным даже в сыром виде. Потребовалось десять лет, чтобы суши и сашими с лососем наконец статьи популярными.
2. Васаби
Васаби убивает бактерии и паразиты.
Васаби изначально употребляли с суши, чтобы убивать бактерии и паразиты в рыбе. Теперь при лучших санитарных условиях он уже не нужен, и его едят только по привычке.
3. Имбирь
Маринованный имбирь.
Имбирь, подаваемый с большинством суши, предназначен для очищения вкусовых рецепторов между разными кусочками суши. Поэтому, если его класть наверх ролла, это может быть оскорбительным для шеф-повара.
4. Эсколар
Подмена тунца эсколаром.
В 2013 году генетический тест рыбы в ресторанах и супермаркетах показал, что 84% суши-ресторанов в США неправильно заменяют тунца эсколаром. Эта рыба, как известно, вызывает продолжительную, неконтролируемую диарею.
5. Суши-ресторан
Суши нужно есть руками.
В США насчитывается около 3 946 суши-ресторанов, а в Японии около 45 000. Большинство американских и европейских потребителей не знают, что суши нужно есть руками, а не с палочками.
6. Каппа
Мифологическое существо Каппа.
Есть причина, по которой в названии суши с огурцом часто фигурирует слово «каппа». В японской мифологии есть существо Каппа, которое живет в прудах и любит огурцы.
7. Метод консервирования
Суши - метод консервирования рыбы.
Суши первоначально были методом консервирования рыбы. Только позже люди начали употреблять ее с рисом.
8. Оригинальные тарелки
С «посудой» нельзя: говорить, касаться, жестикулировать, комментировать.
В Ванкувере есть компания, которая подает суши на обнаженных женских моделях. Согласно правилам, с моделью нельзя говорить, касаться ее, а также делать непристойные жесты или комментарии.
9. Светящиеся суши
Светящиеся в темноте суши.
В суши иногда используют трансгенную рыбу. Делается это, чтобы суши светились в темноте.
10. Sukiyabashi Jiro
Шеф-повар Джиро Оно.
Восемьдесят шесть лет Джиро Оно считается лучшим в мире шеф-поваром суши. Клиенты записываются на посещение его ресторана Sukiyabashi Jiro в Токио наперед за год. Рис, который готовит Джиро, описывают как «облако, которое взрывается во рту». Повар также владеет Мировым рекордом Гиннеса за то, что он стал самым старым звездным шеф-поваром, удостоенным трех звезд Michelin.
11. Более 80% тунца
Более 80% мирового урожая тунца уходит в Японию.
Самый дорогой тунец для суши был продан за 1,8 миллиона долларов за 222 килограмма в Японии. Более 80% мирового урожая тунца съедается японцами.
12. Самый длинный суши-ролл
Суши-ролл длинной в 2 км 521 метр.
Длина самого длинного суши-ролла, когда-либо созданного в мире, составила 2 км 521 метр. Он был сделан в России в декабре 2011 года в ресторане Sushkof.
13. Осторожно! Ртуть!
Главное не переедать.
Джереми Пивену был поставлен диагноз отравление ртутью. Причиной стало то, что он ел суши не реже двух раз в день в течение 20 лет.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии