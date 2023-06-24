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Странные виды спорта

Сол Нилмен стал снимать странные, а иногда и дурацкие виды спорта в 2005 году, когда решил, что жизнь должна быть веселой. В его портфолио фотографии скоростных заездов на туалетных кабинках, борьба в грязи со свиньями, гонки на страусах и многое другое.

Сегодня будет несколько ярких работ фотографа и неисчерпаемый поток человеческой фантазии.

Странные виды спорта

1.

13s

2. Футбол в пузырях.

Футбол в пузырях

3. Гонки на страусах.

Гонки на страусах

4. Гонки на трехколёсных велосипедах.

Гонки на трехколёсных велосипедах

5. Теннис с горящим рулоном туалетной бумаги.

Теннис с горящим рулоном туалетной бумаги

6. После каждого раунда боксеры играют в шахматы.

После каждого раунда боксеры играют в шахматы

7. Полоса препятствий в грязи.

Полоса препятствий в грязи

8. Собачий серфинг.

Собачий серфинг

9. Гонки фермеров со свиньями.

Гонки фермеров со свиньями

10. Соревнование по подбрасыванию блинов.

Соревнование по подбрасыванию блинов

11. Серфинг на песчаных дюнах.

Серфинг на песчаных дюнах

12. «Тюремное родео». Когда участники играют в покер, выпускают быка. Выигрывает тот кто остается сидеть на стуле.

Тюремное родео

13. Лягушачий забег.

Лягушачий забе

14. Американский футбол в нижнем белье.

Американский футбол в нижнем белье

15. Бои на картонных трубках.

Бои на картонных трубках

16. Велокросс.

Велокросс

17. Сигвей-поло.

Сигвей-поло

18. Соревнования крутых парней Tough Guy.

Соревнования крутых парней Tough Guy

19. Гонки в туалетных кабинках.

Гонки в туалетных кабинках

20. Стрельба из машин-огнеметов.

Стрельба из машин-огнеметов

21. Борьба со свиньями.

Борьба со свиньями

22.

Борьба со свиньями

23. Детское родео.

Детское родео

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