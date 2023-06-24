Странные виды спорта

Сол Нилмен стал снимать странные, а иногда и дурацкие виды спорта в 2005 году, когда решил, что жизнь должна быть веселой. В его портфолио фотографии скоростных заездов на туалетных кабинках, борьба в грязи со свиньями, гонки на страусах и многое другое.



Сегодня будет несколько ярких работ фотографа и неисчерпаемый поток человеческой фантазии.







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2. Футбол в пузырях.







3. Гонки на страусах.







4. Гонки на трехколёсных велосипедах.







5. Теннис с горящим рулоном туалетной бумаги.







6. После каждого раунда боксеры играют в шахматы.







7. Полоса препятствий в грязи.







8. Собачий серфинг.







9. Гонки фермеров со свиньями.







10. Соревнование по подбрасыванию блинов.







11. Серфинг на песчаных дюнах.







12. «Тюремное родео». Когда участники играют в покер, выпускают быка. Выигрывает тот кто остается сидеть на стуле.







13. Лягушачий забег.







14. Американский футбол в нижнем белье.







15. Бои на картонных трубках.







16. Велокросс.







17. Сигвей-поло.







18. Соревнования крутых парней Tough Guy.







19. Гонки в туалетных кабинках.







20. Стрельба из машин-огнеметов.







21. Борьба со свиньями.







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23. Детское родео.







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