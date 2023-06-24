Сол Нилмен стал снимать странные, а иногда и дурацкие виды спорта в 2005 году, когда решил, что жизнь должна быть веселой. В его портфолио фотографии скоростных заездов на туалетных кабинках, борьба в грязи со свиньями, гонки на страусах и многое другое.
Сегодня будет несколько ярких работ фотографа и неисчерпаемый поток человеческой фантазии.
1.
2. Футбол в пузырях.
3. Гонки на страусах.
4. Гонки на трехколёсных велосипедах.
5. Теннис с горящим рулоном туалетной бумаги.
6. После каждого раунда боксеры играют в шахматы.
7. Полоса препятствий в грязи.
8. Собачий серфинг.
9. Гонки фермеров со свиньями.
10. Соревнование по подбрасыванию блинов.
11. Серфинг на песчаных дюнах.
12. «Тюремное родео». Когда участники играют в покер, выпускают быка. Выигрывает тот кто остается сидеть на стуле.
13. Лягушачий забег.
14. Американский футбол в нижнем белье.
15. Бои на картонных трубках.
16. Велокросс.
17. Сигвей-поло.
18. Соревнования крутых парней Tough Guy.
19. Гонки в туалетных кабинках.
20. Стрельба из машин-огнеметов.
21. Борьба со свиньями.
22.
23. Детское родео.
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Странные виды спорта
Сол Нилмен стал снимать странные, а иногда и дурацкие виды спорта в 2005 году, когда решил, что жизнь должна быть веселой. В его портфолио фотографии скоростных заездов на туалетных кабинках, борьба в грязи со свиньями, гонки на страусах и многое другое.
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