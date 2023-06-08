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Самые необычные лифты в мире

Если вам хочется экстрима и ярких впечатлений, а до парка развлечений не добраться, то можно обойтись лифтом. Только не совсем обычным. Оригинальных и достаточно смелых грузоподъемных конструкций в мире очень много, но мы посмотрим на самые интересные.

Это не простые лифты, а настоящие аттракционы.

Самые необычные лифты в мире

Текст news.mail.ru

Лифт ста драконов


Про него уже вспоминали на днях. Это просто самый высокий лифт в мире на открытом пространстве, что официально подтверждено Книгой рекордов Гиннеса, находится в парке Чжанцзяцзе в провинции Хунань, в Китае. Подъемник Bailong Elevator построен вдоль массивной скалы и поднимает туристов на высоту 362 метра. Первые несколько секунд он движется под землей, а потом за полторы минуты поднимает пассажиров на вершину горы. Острые ощущения гарантированы.

Лифт ста драконов

Сам лифт состоит из трех двухэтажных кабин, чья грузоподъемность составляет 3750 килограмм. Одна кабина может поднять или спустить за один раз 48—50 пассажиров.

Лифт ста драконов

На лифте также установлены сейсмические датчики, при срабатывании которых лифты должны в короткие сроки эвакуировать всех людей вниз. Очередь на лифт может достигать четырёх часов.

Лифт ста драконов

Лифт в аквариуме


Очень оригинально к архитектуре лифта подошли в Берлине. В холле отеля «Radisson Blu» прозрачный подъемник встроен внутрь цилиндрического аквариума. Во время подъема посетители могут любоваться 360-градусной панорамой.

Лифт в аквариуме

В аквариуме водятся 97 разных видов рыб, а всего «морских» обитателей там насчитывается около 1500.

Лифт в аквариуме

Глобен Скайвью


В Стокгольме все желающие могут полюбоваться прекрасными видами города из кабины стеклянной гондолы, которая перемещается по крыше крупнейшего сферического сооружения в мире, Глобен-Арены.

Глобен Скайвью

Высшая точка «карусели» находится на высоте 130 метров над уровнем моря.

Глобен Скайвью

SkyView состоит их двух гондол, каждая из которых может вместить до 16 человек, которые двигаются по двум параллельным дорожкам.

Глобен Скайвью

Ллойд-билдинг


Ллойд-билдинг в Лондоне известен еще и как «Дом наизнанку».

Ллойд-билдинг

Его архитекторы разместили все инженерные коммуникации, лестницы и лифты снаружи.

Ллойд-билдинг

На внешних сторонах здания есть 12 стеклянных лифтов, что позволяет любоваться видом на город.

Ллойд-билдинг

Лифт Хамметшванд


Еще один рекордсмен в нашем списке. Лифт Хамметшванд, который находится на альпийском курорте Бюргеншток в Швейцарии, считается самым высоким лифтом на открытом пространстве в Европе.

Лифт Хамметшванд

Он поднимает пассажиров на высоту 152 метра менее чем за минуту. Да и виды роскошные.

Лифт Хамметшванд

Тайбэй 101


Лифты бизнес-центра Тайбэй 101 в столице Тайваня считаются самыми быстрыми лифтами в мире.

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Они поднимаются со скоростью 60.6 км/ч. А поездка от пятого этажа до обзорной площадки на 89-м займет всего 39 секунд.

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Самый быстрый лифт согласно Книги рекордов Гиннеса.

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