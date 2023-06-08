Самые необычные лифты в мире

Если вам хочется экстрима и ярких впечатлений, а до парка развлечений не добраться, то можно обойтись лифтом. Только не совсем обычным. Оригинальных и достаточно смелых грузоподъемных конструкций в мире очень много, но мы посмотрим на самые интересные.
Это не простые лифты, а настоящие аттракционы.
Текст news.mail.ru
Лифт ста драконов
Про него уже вспоминали на днях. Это просто самый высокий лифт в мире на открытом пространстве, что официально подтверждено Книгой рекордов Гиннеса, находится в парке Чжанцзяцзе в провинции Хунань, в Китае. Подъемник Bailong Elevator построен вдоль массивной скалы и поднимает туристов на высоту 362 метра. Первые несколько секунд он движется под землей, а потом за полторы минуты поднимает пассажиров на вершину горы. Острые ощущения гарантированы.
Сам лифт состоит из трех двухэтажных кабин, чья грузоподъемность составляет 3750 килограмм. Одна кабина может поднять или спустить за один раз 48—50 пассажиров.
На лифте также установлены сейсмические датчики, при срабатывании которых лифты должны в короткие сроки эвакуировать всех людей вниз. Очередь на лифт может достигать четырёх часов.
Лифт в аквариуме
Очень оригинально к архитектуре лифта подошли в Берлине. В холле отеля «Radisson Blu» прозрачный подъемник встроен внутрь цилиндрического аквариума. Во время подъема посетители могут любоваться 360-градусной панорамой.
В аквариуме водятся 97 разных видов рыб, а всего «морских» обитателей там насчитывается около 1500.
Глобен Скайвью
В Стокгольме все желающие могут полюбоваться прекрасными видами города из кабины стеклянной гондолы, которая перемещается по крыше крупнейшего сферического сооружения в мире, Глобен-Арены.
Высшая точка «карусели» находится на высоте 130 метров над уровнем моря.
SkyView состоит их двух гондол, каждая из которых может вместить до 16 человек, которые двигаются по двум параллельным дорожкам.
Ллойд-билдинг
Ллойд-билдинг в Лондоне известен еще и как «Дом наизнанку».
Его архитекторы разместили все инженерные коммуникации, лестницы и лифты снаружи.
На внешних сторонах здания есть 12 стеклянных лифтов, что позволяет любоваться видом на город.
Лифт Хамметшванд
Еще один рекордсмен в нашем списке. Лифт Хамметшванд, который находится на альпийском курорте Бюргеншток в Швейцарии, считается самым высоким лифтом на открытом пространстве в Европе.
Он поднимает пассажиров на высоту 152 метра менее чем за минуту. Да и виды роскошные.
Тайбэй 101
Лифты бизнес-центра Тайбэй 101 в столице Тайваня считаются самыми быстрыми лифтами в мире.
Они поднимаются со скоростью 60.6 км/ч. А поездка от пятого этажа до обзорной площадки на 89-м займет всего 39 секунд.
Самый быстрый лифт согласно Книги рекордов Гиннеса.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии