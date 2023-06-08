Самые необычные лифты в мире

Если вам хочется экстрима и ярких впечатлений, а до парка развлечений не добраться, то можно обойтись лифтом. Только не совсем обычным. Оригинальных и достаточно смелых грузоподъемных конструкций в мире очень много, но мы посмотрим на самые интересные.



Это не простые лифты, а настоящие аттракционы.







Текст news.mail.ru





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