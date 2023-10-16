20 самых красивых фотографий с дрона
С каждым днем, количество владельцев дронов растет. Компания DJI регулярно выпускает новые продукты и развивает несуществующий до этого рынок. Мультикоптер для многих это не игрушка, а в первую очередь новый инструмент для творчества. Для этого DJI создали сайт Skypixel.com, куда все пользователи могут добавлять свои фотографии и видео.
Мне так сильно понравились некоторые снимки, что я решил запустить воскресную рубрику «Топ-20 самых красивых фотографий с дрона». Надеюсь, что вы получите удовольствие от просмотра этих фотографий.
Одна из самых милых и интересных фотографий, на мой взгляд.
© Stacy Garlington
Сфотографировать извержение вулкана дроном — это моя давняя мечта!
© Jonathan PAYET
© Kalle Ljung
© Anders A Bildreportage AB
© A.M. Ruttle
Совсем недавно, я узнал, что дроном можно делать вполне качественные ночные снимки. Для меня это стало большим открытием. Матрица в моём DJI Inspire крохотная и при больших значениях ISO появляются сильные шумы. Оказывается, коптер настолько стабильный, что кадр можно проэкспонировать благодаря выдержке до нескольких секунд!
© 曾 永超
Рассказывали о строгих запретах и высоких штрафах за съёмку дроном в ОАЭ. Но в интерете регулярно появляются смелые снимки.
© Amitabh Sharma
© Laurie Rubin
© Max Seigal
© Max Seigal
© Michał Tomczak
© Piotr Parzybok
© Eddie Oosthuizen
© Arvo Meeks
Дрон, снятый дроном
© Eric Cheng
Ещё одно место, где я бы с удовольствием побывал — Кападокия. Впервые о нём я услышал от alexeyosokin, мы даже чуть не полетели туда весной, когда оба мучались от аллергии на цветение.
© Darren (J.K) LI
Процитирую автора: «南京 新街口 夜景俯瞰»:
© Lee David
Жаль, что три года назад, когда мы с sergeydolya были в путешествии по Африке, то я ещё не знал о существовании дронов. А то мог бы сделать подобную фотографию водопада Виктории. Кстати, очень рекомендую подписаться на инстаграм Станислава Седова. Он как раз сейчас в Замбии на этом самом водопаде:
© Chris McLennan
© yash shevkar
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