Как потрогать акулу

Подводный фотограф из Москвы Дмитрий Васянович сделал редкие снимки водолазов, которые кормят и трогают большую белую акулу около вулканического острова Гуадалупе в Тихом океане.









Белая акула является одной из крупнейших хищных рыб на Земле. В среднем они вырастают до 4,6 м в длину, хотя были зарегистрированы образцы более 6 м и весом до 1900 кг.







В бестселлере Питера Бенчли и поставленном по его мотивам блокбастере Стивена Спилберга «Челюсти» белая акула изображена в виде свирепого людоеда; однако на самом деле люди не являются её добычей.







Продолжительность белой акулы жизни оценивается приблизительно в 27 лет.







Охотничья тактика зависит от вида добычи. У Сил-Айленда белые акулы на большой скорости нападают на капских морских котиков снизу, хватая их поперёк туловища. Нападение происходит так стремительно, что акулы могут почти полностью выпрыгнуть из воды. В научном сообществе признано, что максимальная скорость в ходе такой атаки достигает 40 км/ч.







Белые акулы стоят на вершине пищевой пирамиды. У них практически нет врагов в природе. Для небольших белых акул могут представлять опасность более крупные соплеменники и косатки.







На сегодняшний день крупнейшей надежно измеренной акулой признана самка, пойманная в 1988 году в водах острова принца Эдуарда. Длина этой рыбы составляла 6,1 м, а масса — около 1900 кг.







Большая белая акула находится на грани исчезновения — на Земле их около 3 500 особей.







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