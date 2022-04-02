Трагическая судьба слона Вовы из ереванского зоопарка

Трагедия, которая произошла в Ереванском зоопарке почти полвека назад, до сих пор не забыта местными жителями. На протяжении многих лет там жил слон по имени Вова, добрейшее животное, любимец ереванцев. Судьба слона была непростой: годовалым малышом он был привезен в СССР из Индии, пережил все тяготы Второй мировой войны, шел пешком в эвакуацию из Украины в Армению, а там уже нашел приют в зоопарке. И все продолжалось хорошо до одного дня…











Судьба слона Вовы – уникальна и трагична. Сложно найти пример еще одной такой искренней дружбы животного и человека и такой жестокости, которую проявили люди к животному. С малых лет слона дрессировали для выступлений в цирке. Дрессировщик Иван Щербань больших успехов в своем деле не добился, но зато между ним и слоном завязались по-настоящему искренние и теплые отношения. Великую Отчественную войну Вова встретил в цирке в Украине, эвакуировать гиганта было сложно, и Ивану предложили, спасая животное, отправиться пешком в глубокий тыл. Вова и Иван стали настоящими напарниками во время этого непростого перехода. Они отшагали немало километров, и однажды во время обстрела Вова даже прикрыл собой дрессировщика.







После прибытия в Ереван Вову поместили в строящийся зоопарк. Иван Щербань вынужден был расстаться с другом, пришло время отправляться на фронт.

Однако Ивана вернули еще на пути к Ростову, пришло срочное сообщение, что слон отказывается слушаться кого бы то ни было. Вова тосковал и ждал, когда вернется Иван. Годы, пока строились вольеры нового зоопарка, стали для Вовы настоящим раздольем. Он гулял по территории, помогал рабочим переносить грузы, устраивал зрелищные аттракционы для всех желающих – катал на спине дочерей Ивана.Хуже стало, когда строительство зоопарка завершилось. Вову заперли в клетку, теперь о воле он мог только мечтать. Да и к тому же слон, как и все обитатели зоопарка, страдал от недоедания. Однажды гигант не выдержал и попросту сбежал, вырвался из клетки, устремился к холму, на котором росла свежая трава. Иван понял, чего не хватает другу, договорился с руководством о вечерних прогулках.Казалось, все наладилось, Вова прожил в зоопарке долгих тридцать лет. Трагедия произошла 28 июня 1970 года, в этот день Вова вновь вырвался из клетки, стал громить все вокруг, пока, не вышел на дорогу. Успокоить разбушевавшегося слона попробовал Иван, но его подопечный не слушался. Слон направился к проезжей части и стал наступать на проезжающие автомобили. Хоботом он нанес сильнейший удар по троллейбусу, люди вокруг не на шутку испугались, поскольку разъяренный зверь представлял нешуточную угрозу. Воюя с машинами, слон повредил бивень, и это его разозлило еще сильнее. Когда ситуация полностью вышла из-под контроля, руководство зоопарка было вынуждено связаться с Москвой, оттуда последовал незамедлительный ответ – застрелить обезумевшее животное . Выстрелов последовало несколько. По иронии судьбы как раз накануне директор зоопарка вернулся из заграничной командировки, где ему предлагали в качестве подарка ружье для инъекций снотворного. Директор от столь щедрого подарка отказался, а в ситуации с Вовой этой бы, быть может, помогло сохранить жизнь любимцу ереванской публики. После изнурительных часов борьбы и нескольких выстрелов из настоящего оружия, слон был убит.При вскрытии специалисты обнаружили, что в почках животного образовались камни , быть может, они пришли в движении, что вызвало у слона болевой шок. Не отрицают версию и о том, что обезуметь Вова мог из-за сломанного бивня. Точная причина так и не была установлена, но итог оказался плачевным: слон был убит, а в газетах тогдашние журналисты сообщили, что Вову доставили в зоопарк. Рушить красивую сказку о спасении животного никто не решился.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)