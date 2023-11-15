От чая из конопли до жареной человечины: 12 блюд, которые предпочитали диктаторы

Кухня диктаторов XX века.

1. Адольф Гитлер

Гитлер был вегетарианцем, видимо любил животных.

Бульон и пюре, скромно, однако.

2. Жан Бедель Бокасса

Один из самых жестоких лидеров прошлого века.

Первый раз не каннибал. А второй раз, как первый раз.

3. Бенито Муссолини

Кушать нужно в кругу семьи.

Интересно, а изо рта сильно пахло чесноком.

4. Пол Пот

Приятного аппетита, крестьяне.

Вот такие пироги.

5. Ким Чен Ир

Постоянно следил за своей мужской силой.

Обожал лобстеров.

6. Саддам Хуссейн

Лидер Ирака обожал блюда из рыбы.

Вот так оно готовится.

7. Муаммар Каддафи

Ливийский лидер был весьма скромным в кулинарных предпочтениях.

Незатейливое блюдо, конечно.

8. Николай Чаушеску

Забавный был чудак.

В жизни главное разнообразие.

9. Фидель Кастро

Фидель Кастро разбирался в кухне.

Говорят любил вот такой деликатес.

10. Франсиско Нгема Ндонге Масиас

Для него закончилось все плохо.

Выглядит отвратительно.

11. Иосиф Сталин

Иосиф любил кушать в компании.

Лидер партии обожал козинаки.

12. Иди Амин

А выглядит добряком.

Дают мужскую силу.