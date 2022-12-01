11 культовых научных открытий, которые перевернули мир, хотя современникам казались бредом

Борьба с вирусами и бактериями от Ингаца Филипп Земмельвейса

Его научное открытие спасло жизни многим женщинам.

Если с гигиеной вопрос как-то был решен, то с санитарией было сложнее.

Победа над оспой от Эдварда Дженнера

Его открытие помогло остановить эпидемию оспы.

Первая прививка.

Разгадка естественного отбора от Альфреда Рассела Уоллиса

Выдающийся биолог своего времени.

Дарвина и Уоллиса было бы правильным называть основоположниками теории.

Новые земли, открытые Христофером Колумбом

Своей идее он не побоялся посвятить всю жизнь.

Теплоход от Роберта Фултона

К его изобретению общественность оказалась не готова.

Печатный станок от Иоганна Гутенберга

Принцип работы печатного станка оказался просты, но эффективным.

Паровоз от Ричарда Тревитика

Англичане не поняли своей удачи и не оценили вагонетку.

Тепловая машина от Ивана Ползунова

Его изобретение успели оценить, но не смогли починить.

Основы генетики от Грегора Иоганна Менделя

И да, он был монахом.

Летательный аппарат от Александра Федоровича Можайского

До успеха ему не хватило совсем чуть чуть.

Электромагнитные поля от Джеймса Максвелла

Перейти от теории к практике у него не получилось.

Дуговая лампа от Павла Яблочкова

До последнего стремился вернуться на родину.