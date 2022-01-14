10 невероятных загадок древней Ирландии, которые влекут в эту страну учёных и туристов

Невероятные загадки древней Ирландии.
Отделенная от Европы водами Атлантики, Ирландия уже давно считается чем то вроде «мухи в янтаре» - иногда кажется, что этот остров буквально заморожен во времени. Мало того, что в Ирландии можно найти много знаний о доримском прошлом Европы, этот остров стал свидетелем волны иммиграции со всего древнего мира, а также мало кто знает о культурных связях ирландцев со многими цивилизациями, даже настолько удаленными, как индийская.
1. Индийская музыка
Ирландская музыка железного века поныне звучит в южной Индии.
В 2016 году исследователь, изучающий ирландскую музыку железного века, был шокирован, когда обнаружил, что эти традиции и поныне живы в южной Индии (а они ранее считались давно вымершими). Так древняя ирландская музыка и ее современные индийские аналоги наглядно доказали связь между этими культурами.
В 2000 году Билли О`Фоглу из Австралийского национального университета обнаружил, что современные индийские музыкальные рожки в штате Керала были почти идентичны с доисторическими европейскими рожками. Однако, в отличие от своих предшественников, индийские рожки используются в качестве инструмента, задающего ритм, а не для воспроизведения мелодии.
2. Ирландский алфавит-древо
Огамическое письмо.
Огамическое письмо - древний ирландский алфавит в виде девера. От центрального «стебля» в стороны отходят штрихи, которые обозначают различные буквы. Всего в «огама» есть 20 букв, большинство из которых названы в честь деревьев. На сегодняшний день было найдено 400 надписей, сделанных огамическим письмом, и 360 из них находятся в Ирландии. Самые ранние подобные надписи датируются четвертым веком.
Тем не менее, лингвисты считают, что огамическое письмо использовалось и в первом веке, просто его вырезали на недолговечном материале, таком как дерево. Большинство надписей огамического письма, вероятно, использовались на столбах, которыми размечали границы собственности. Но почему возник такой необычный алфавит - загадка.
3. Пещера развоплощения
Тела оставляли разлагаться в одном месте, а хоронили в другом.
В 2014 году археологи обнаружили следы древних «мест развоплощения» в пещере горы Нокнари. В ходе этой практики мертвые тела оставляют разлагаются в одном месте, а потом их хоронят в другом месте. Команда доктора Марион Дауд нашла 13 небольших костей и фрагменты скелетов в труднодоступной пещере. Они принадлежали мужчине, который умер около 5500 лет назад, и ребенку, который погиб примерно 300 лет спустя.
Дауд утверждает, что большое число мелких фрагментов костей доказывает, что в этом месте оставляли тела, чтобы они разлагались до состояния скелета, прежде чем захоронить их в другом месте. Где хоронили сами тела — неизвестно.
4. Потомство Ниалла
Кельты населяли Ирландию, Шотландию, Испанию, Италию, Чехию, Венгрию, Германию и Польшу.
Правящий между 379 и 405 годами, Ниалл Девять Заложников был мифическим ирландским королем, который, согласно легенде, был одним из самых плодотворных людей в истории. Недавно проведенный анализ ДНК показал, что это может быть правдой. Профессор Дэн Брэдли из колледжа Тринити обнаружил, что три миллиона человек произошли от одного ирландца - возможно именно от Ниалла. Каждый двенадцатый ирландский мужчина имеет R1b1c7 Y-хромосому.
На северо-западе Ирландии, где правила династия Ниалла, это число возрастает до одной пятой. Также большая концентрация его потомков наблюдается в Шотландии и Нью-Йорке. Некоторые предполагают, что каждый пятидесятый житель Нью-Йорка с европейскими корнями происходит от Ниалла.
5. Язычество и христианство
Языческая могила «раннехристианского периода».
В 2014 году в графстве Клэр археологи раскопали могилу, в которой были похоронены женщина и двое детей. Одному из младенцев было от одного до двух лет, а другой умер вскоре после рождения. Женщине было около 45 лет, и она страдала от заболеваний суставов. Радиоуглеродный анализ определил, что захоронение было сделано в период между 535 и 645 годами — т. е. в так называемый «раннехристианский период». Тем не менее, могила содержит много языческих элементов. Также женщина с детьми не были похоронены в освященной земле, а их закопали в каменных «ящиках» под каменистой насыпью.
6. Старейшее захоронение человека в Ирландии
Отполированный каменный топор.
Археологи, изучающие старейшее человеческое захоронение в Ирландии, сделали поразительные открытия о жизни ранних мезолитических охотников острова. Датируемое 7530 - 7320 годами до н.э. захоронение было расположено на берегу реки Шеннон в графстве Лимерик. Гробница является уникальной, поскольку усопшего кремировали перед захоронением. Исследователи также обнаружили отполированный каменный топор рядом с сожженными останками.
Микроскопический анализ показал, что этот инструмент практически не использовался и был намеренно затуплен, что, возможно, было символическим жестом, представляющим смерть его владельца. Топор просто шокировал исследователей, которые ранее считали, что подобные инструменты появились в Европе только с приходом сельского хозяйства, через 3000 лет после захоронения.
7. Проклятие кельтов
«Перегрузка организма железом».
Гемохроматоз - это генетическое нарушение, которое приводит к чрезмерному накоплению железа в организме. «Перегрузка организма железом» настолько распространена в Ирландии, что стала известна как «кельтское проклятие». Генетический анализ показывает, что эта мутация была доставлена на остров в бронзовом века мужчиной, ДНК которого показало, что он был родом из понтийских степей. Исследователи сравнили генетику ирландской фермерши неолитического периода (которая умерла 5200 лет назад) и мужчины бронзового века мужчин, умершего 1200 лет спустя.
У темноглазой шатенки предки явно были охотниками-собирателями преимущественно ближневосточного происхождения. Люди бронзового века уже имели гены голубых глаз (наиболее распространенную Y-хромосому в современной Ирландии), были не настолько восприимчивы к лактозе и имели мутировавший ген C282Y, ведущий к «кельтскому проклятию». Сильная разница в генетике предполагает, что Ирландия столкнулась с периодом сильной миграции.
8. Подношение Мананнану
Подношение богу моря Мананнану.
В феврале 1896 года Томас Николл и Джеймс Морроу во время вспашки поля в Лимавади, Северная Ирландия раскопали настоящий клад. Они принесли клад домой, понятия не имея, что держат в руках золото первого века до нашей эры. Половина клада была продана местному антиквару, в вторая половина — ювелиру.
Самой известной частью клада была золотая лодка размером 19 х 7,5 см, в которой были сделаны даже два ряда по девять весел, уключины, руль и скамейки. Первоначально лодка не вызвала сильного интереса, но сегодня археологи полагают, что на самом деле ключ к пониманию клада. Некоторые считают, что золото было подношением Мананнану - богу моря.
9. Скрытые гробницы «Клуба адского пламени»
«Клуб адского пламени» .
В октябре 2016 года археологи обнаружили древний проход, ведущий к гробнице, под «Клубом адского пламени» в Дублине. Джонатан Свифт как-то писал о «Клубе адского пламени» как на «рассадник монстров, богохульников и распутников». Предназначенный для разврата и распутства охотничий домик, в котором открылся этот клуб, был построен в 1725 году для политического деятеля Уильяма Коннолли.
Команда археологов подозревает, что на самом деле более низкие уровни гробницы до сих пор не найдены. На данный момент были обнаружены 5000-летние инструменты и множество сожженных останков.
10. Таинственные милезианцы
84 процента ирландских мужчин носители маркера гаплогруппы R1b.
Тайна милезианцев, пожалуй, никогда не будет решена. Согласно средневековому христианскому тексту «Книга захвата Ирландии», эти испанские кельты из Галисии, которые завоевали Ирландию, получили свое название от легендарного Миля Испанского. «История бриттов», датируемая IX веком, также упоминает милезианцев, утверждая, что Миль Испанский стал отцом ирландских галлов. Несмотря на отсутствие археологических свидетельств вторжения Испании в Ирландии, легенда сохраняется и поныне.
Более 84 процентов ирландских мужчин имеют в генах маркер гаплогруппы R1b. Первые фермеры, несущие маркер «G», прибыли в Ирландию около 4350 г. до н.э. Тем не менее, около 2500 лет назад, эта линия была практически уничтожена и начала встречаться всего у 1 процента ирландских мужчин. А «R1b» является очень распространенным явлением на севере Испании и юго-западе Франции.
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