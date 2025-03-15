Атрибут судьи и защита от софитов: 5 любопытных фактов об истории солнцезащитных очков

Солнцезащитные очки сегодня являются одним из самых популярных аксессуаров как среди женщин, так и у мужчин. Однако мало кто знает, что они имеют довольно интересную историю, которая содержит немало любопытных страниц. Например, первоначально они не имели стёкол, а в одной из стран Востока их использовали для соблюдения правила беспристрастности суда.
1. О первых солнцезащитных очках
Очки из Крайнего Севера. /Фото: factroom.ru
Появлению первых в истории солнцезащитных очков человечество обязано, как ни странно, жителям Крайнего Севера. Правда, тамошние очки, которые носили ненцы, не имели стёкол, а представляли собой два кожаных или металлических диска или лоскутка, которые имели узкие прорези для просмотра. Данный гаджет защищал яркого солнечного света, которое отражалось от ослепительно белого снега, что лишь усиливало его мощность. То есть, они ограничивали светопоток, а вот современные очки его фильтруют, чтобы убрать из него вредное излучение.
2. О солнцезащитных очках для китайских судей
Судейские очки. /Фото: glasses.ua
Интересное применение солнцезащитным очкам нашли в Китае в 12 столетии. Там их использовали, что любопытно, судьи, но совсем не для защиты от солнца. Их очки были, по сути, пластинами из дымчатого непрозрачного кварца, которую надевают им на глаза для того, чтобы максимально скрыть их эмоции, так как считалось, что они не имеют права их выражать каким-либо способом во время заслушивания показания свидетелей.
3. Об очках в период Золотой эры Голливуда
Красотки Голливуда носили очки на съёмках. /Фото: on-tattoo.ru
В первой половине 20 столетия, которая ознаменовалась периодом так называемой Золотой эры Голливуда, киноактёры нередко использовали солнцезащитные очки, но не для маскировки от назойливых поклонников, да и вообще не на улице. Всё дело было в софитах, использовавшихся на съёмочных площадках - тогда лампы были чересчур мощными, а их свет содержал ультрафиолет, что негативно сказывалось на здоровье и внешнем виде глаз актёров.
4. Об очках с цветными стёклами
Очки с цветными стёклами появились давно. /Фото: factroom.ru
Мало кто знает, что первые очки с цветными стёклами появились ещё в середине 18 столетия, а их разработчиком был Джеймс Эскот. Его «вторые глаза» обладали синими и зелёными линзами, так как Эскот полагал, что это способствует обострению зрения. А вот в на рубеже 19-20 веков они поменяли своё функционал: тогда очки с жёлтыми, оранжевыми и коричневыми стёклами использовались людьми, которые утверждали, что болезненно реагируют на яркий солнечный свет.
4. О декоративной функции солнцезащитных очков
Сегодня очки - это стильный аксессуар. /Фото: top-sovet.ru
В современном мире даже самый маленький гаджет должен быть не только функциональным, но и красивым. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и солнцезащитные очки стали популярным аксессуаром, а за их создание давно взялись мировые дизайнерские бренды. Сегодня их выпускаются целые коллекции, которые поражают разнообразием форм, цветов и размеров, у дизайна очков есть своя смена трендов, а модники и модницы по всему миру имеют в своём запасе далеко не одну оправу под любой образ на все случаи жизни.
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