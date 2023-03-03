Как жили шумеры, которые изобрели колесо, законы, налоги и письменность, и куда они исчезли

Шумерские народы считаются древней и, возможно, первой высокоразвитой цивилизацией на Земле. Хотя ведь была и Лемурия. Странно, что весь мир узнал об их существовании только после XIX века. Человечеству шумеры подарили много открытий. Например, колесо и кирпичи, письменность и деньги, налоги и законы. Они строили города, проводили операции на высоком уровне, поклонялись своим богам. Несмотря на такие высокие достижения, эта цивилизация просто бесследно исчезла с лица земли.
Где и когда появились шумеры, есть ли подтверждение этому
О древней цивилизации шумеров последнее время говорят часто. Ведь они изобрели большое количество вещей, которыми большинство людей пользуются сегодня. Сейчас о шумерах упоминают, как о величественной цивилизации Ближнего Востока, жившей в середине III тысячелетия до н. э. Хотя до XIX века об этом народе ничего не было известно. Есть гипотеза, что это первая развитая нация в мире были именно шумеры. Хотя этот вопрос спорный. Если брать мифы и легенды разных народов мира, то многие из них рассказывают о таинственной Лемурии. Эта высокоразвитая цивилизация человекоподобных обезьян проживала в районе Индийского океана много миллионов лет назад.
Где жил шумерский народ. / Фото: infourok.ru
Шумеры предположительно жили на юге Месопотамии (территория долин рек Евфрата и Тигра). Историки утверждают, что они обосновались на территории, где сейчас расположено современное государство Ирак. Это древний народ называли «черноголовыми».
Интересно, что эти народы владели ценными знаниями в области астрономии и математики. Их год делился на 12 месяцев и 4 сезона. Они знали о секундах, минутах и часах, о знаках зодиака и умели измерять углы. Их медицина, в частности хирургия, психотерапия и траволечение, были на высшем уровне. Также шумеры считаются основателями судопроизводства. Их законодательные акты только способствовали развитию правовых отношений на всей территории Древнего мира.
Шумеры строили целые города. / Фото: prezentacii.org
Кто были первые шумеры до сих пор до конца непонятно. Известно, что такие города, как Вавилон, Ниневия и Урук построил именно этот древний народ. Археологи нашли при раскопках большое количество документов, которые датируются III тысячелетием до н.э. Это подтвердило, что в Месопотамии действительно жили шумерские цари, и народ, который многого достиг. Там даже были описаны, как развивались и со временем приходили в упадок целые города и династии.
Необычные факты о жизни и достижениях шумерского народа
Ученые предполагают, что шумеры имели невысокий рост и крепкое телосложение. Преимущественно они были кареглазые с темным цветом волос. Однако на древних шумерских статуях глаза всегда были голубого цвета. Скорее всего, так этот народ подчеркивал свою связь с божествами.
Земледелие было их основным занятием. / Фото: zen.yandex.ru
Шумерский народ изысканно и красиво одевался. Главной одеждой была юбка и туника, которая отличалась у женщин и мужчин. Много одежды шили из шерсти, а вытканное полотно окрашивали в разные цвета. Чем богаче был человек, тем длиннее его юбка. Чтобы одежда не падала и держалась, ее фиксировали ремнем.
Чем длиннее была юбка, тем богаче шумер. / Фото: yael-shoshany.livejournal.com
Среди женских нарядов была найдена бахрома, которую сделали из пучков шерсти или тонких кожаных ремешков.Шумеры очень трепетно относились к личной гигиене и чистой одежде. Именно они первыми изобрели мыло, которое использовали для стирки, мытья и ритуалов. У знати были свои ванны, а бедные брали воду из каналов или рек. Этот народ даже использовал косметики и создал необычные духи.
Шумеры изобрели колесо. / Фото: am-world.ru
Основной город шумерской цивилизации считался Урук. Там проживало более 100 тыс. человек. Толстые стены защищали город, а из сторожевых башен хорошо просматривались все окрестности и возможная опасность. Основным видом работы у шумеров было земледелие. Воды не хватало для полива, поэтому для орошения полей использовались специальные насосы. Все делалось вручную. Позже начали создавать систему каналов шириной до 20 метров, источником воды которых были ближайшие реки.
Считают, что именно шумерский народ является первооткрывателем многих предметов и идей. Например, образовательные учреждения, колесо, первые деньги, налогообложение и законодательная система. Кроме того, у шумеров была своя письменность и высокий уровень грамотности даже среди простого народа. Некоторые историки считают, что шумерская цивилизация стала основоположником первой письменности на Земле. Также шумерам принадлежит создание первых фабрик по производству текстиля и кирпичи. Это позволило им строить дома и обеспечить многих жильем.
Кому поклонялись шумеры
Кому поклонялся шумерский народ. / Фото: septener.ru
Древний народ шумеры имел отличную логику и здравый смысл, а еще определенные знания, которые помогли сформировать единую для них систему мироздания. Небо и земля – это главные элементы, а все, что находилось между ними – это жизнь. Все шумеры почитали нескольких главных богов. Они были общими для племен и городов:
• Энлиль – главный над всеми, владыка людей и богов. Его называли богом земли и воздуха;
• Ану – бог неба;
• Энки – бог подземных вод;
• Нинхурсаг – богиня земли и жена Энки.
Согласно одной из древнейших легенд, богиню Намму считали созидательницей и праматерью всех главных богов. Кроме того, некоторые шумеры поклонялись и другим богам. Например, богине любви и плотских утех Иштар или богу болезни Эру.
Куда исчезла цивилизация шумеров
Этот народ считался высокоразвитой цивилизацией, которая могла просуществовать долгое время. Однако она неожиданно для всех бесследно исчезла. Некоторое время ученые предполагали, что к гибели целого народа привело объединение всех в Аккадскую империю во главе с Саргоном Великим. Благодаря группе исследователей во главе со Стэйси Кэролин из Оксфордского университета, появилась другая теория исчезновения шумеров.
Вероятно, шумерскую цивилизацию погубила засуха. / Фото:naurok.com.ua
Дело в том, что ученым удалось найти на берегу Оманского залива и Красного моря доказательства того, что причиной гибели шумеров стала климатическая катастрофа. Вероятно, из-за сильных пылевых бурь и затянувшейся засухи, цивилизация лишилась самого дорогого, что у них было – воды. Возможно, по этой же причине погибли и другие цивилизации, проживавшие в Древнем Египте и Индии. Помогли разгадать эту тайну сталактиты, которые были найдены рядом с городом Иран (Демавенда) в пещере Голь-и-Зард. А ведь эти образования формируются на протяжении многих тысяч лет. Возраст сталактитов в пещере Голь-и-Зард около 5 тыс. лет.
Результаты анализа показали, что в состав сталактитов входит магний и кальций. Скорее всего, в пещеру попадало много песка из-за мощных пылевых бурь. Кроме того, годичные кольца на этих пещерных созданиях показывают количество воды, выпавшее в виде осадков и колебания температур. У сталактитов пещеры Голь-и-Зард отмечено замедление роста, что повлияло на их форму. Это произошло из-за длительного отсутствия осадков и засухи.
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