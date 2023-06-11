Инженер-конструктор роботов из Японии

В японской префектуре Гумма живет большой любитель роботов. Причем, он не смотрит на них в кино, он их сам конструирует! Двуногих, огромных.







1. Делает роботов инженер Масааки Нагумо в своем ангаре. Вот он проверяет штекер от зарядки робота. Снимки, кстати, совсем свежие, сделаны 12 апреля 2018. (Фото Kyung-Hoon):







2. Вид снизу на кабину управления. (Фото Kyung-Hoon):







3. Один из роботов просто огромный. (Фото Kyung-Hoon):







4. Посмотрим некоторые детали гиганта-робота. (Фото Kyung-Hoon):







5. Основной бизнес инженера-конструктора — сельское хозяйство, а роботы — это хобби. Он сдает их в аренду на корпоративы, вечеринки и дни рождения. Цена — 930 долларов в час. (Фото Kyung-Hoon):







6. Кстати, робот может ходить, но не быстро — около 1 км/час. (Фото Kyung-Hoon):







7. (Фото Kyung-Hoon):







8. Есть роботы и поменьше, но не менее эффектные. Этот чем-то похож на робота ED-209 из серии фильмов Робокоп. (Фото Kyung-Hoon):







9. Кабина управления с мониторами и рычагами. (Фото Kyung-Hoon):







10. Высота робота — 8.5 метров, вес — 7 тонн. (Фото Kyung-Hoon):







11. Для масштаба. (Фото Kyung-Hoon):







12. (Фото Kyung-Hoon):







13. Вот такие умельцы есть в Японии. (Фото Kyung-Hoon):







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