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Инженер-конструктор роботов из Японии

В японской префектуре Гумма живет большой любитель роботов. Причем, он не смотрит на них в кино, он их сам конструирует! Двуногих, огромных.

Инженер-конструктор роботов из Японии

1. Делает роботов инженер Масааки Нагумо в своем ангаре. Вот он проверяет штекер от зарядки робота. Снимки, кстати, совсем свежие, сделаны 12 апреля 2018. (Фото Kyung-Hoon):

Инженер-конструктор роботов из Японии

2. Вид снизу на кабину управления. (Фото Kyung-Hoon):

Инженер-конструктор роботов из Японии

3. Один из роботов просто огромный. (Фото Kyung-Hoon):

Инженер-конструктор роботов из Японии

4. Посмотрим некоторые детали гиганта-робота. (Фото Kyung-Hoon):

Инженер-конструктор роботов из Японии

5. Основной бизнес инженера-конструктора — сельское хозяйство, а роботы — это хобби. Он сдает их в аренду на корпоративы, вечеринки и дни рождения. Цена — 930 долларов в час. (Фото Kyung-Hoon):

Инженер-конструктор роботов из Японии

6. Кстати, робот может ходить, но не быстро — около 1 км/час. (Фото Kyung-Hoon):

Инженер-конструктор роботов из Японии

7. (Фото Kyung-Hoon):

Инженер-конструктор роботов из Японии

8. Есть роботы и поменьше, но не менее эффектные. Этот чем-то похож на робота ED-209 из серии фильмов Робокоп. (Фото Kyung-Hoon):

ED-209

9. Кабина управления с мониторами и рычагами. (Фото Kyung-Hoon):

Инженер-конструктор роботов из Японии

10. Высота робота — 8.5 метров, вес — 7 тонн. (Фото Kyung-Hoon):

Инженер-конструктор роботов из Японии

11. Для масштаба. (Фото Kyung-Hoon):

Инженер-конструктор роботов из Японии

12. (Фото Kyung-Hoon):

Инженер-конструктор роботов из Японии

13. Вот такие умельцы есть в Японии. (Фото Kyung-Hoon):

Инженер-конструктор роботов из Японии

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Инженер-конструктор роботов из Японии

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Инженер-конструктор роботов из ЯпонииПодписаться на мой Instagram

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