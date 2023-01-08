Что отличает неудачников от любимчиков судьбы

Успешных людей от неудачников отличает деятельность, уверены американские психологи. Первые умудряются отдохнуть, совершив прогулку или встречу с друзьями или родственниками. Вторые же от подобных мероприятий устают еще больше. И это только начало







Неудачники избегают людей, потому что пытаются расслабиться. Но у них ничего не получается, потому что они намеренно удерживают себя от контактов с людьми и напрягаются из-за этого, передает The Independent.



Напряжение переходит в стресс, от которого неудачники не имеют возможности избавиться даже в законные выходные. Чтобы отвлечься, они тратят массу денег на бесполезные товары, совершая так называемые импульсивные покупки. Особенно это поведение бьет по карману в праздничные дни.







Неудачники склонны совершать неверный выбор, постоянно оправдываясь. За это они подсознательно наказывают себя, например, не прекращая работать в выходные. Все от того, что такие люди не умеют правильно распределять свое время, но всегда готовы пожалеть себя, сетуя на усталость и общую загруженность делами. Психологи рекомендуют начать планировать дела заранее и стараться соответствовать графику: уделите работе несколько часов в выходной день, а потом спокойно отпустите дела до начала новой рабочей недели.



Такой метод поможет избавиться от постоянных мыслей о работе, что избавит от стресса, незапланированных покупок и желания скрыться от людей подальше. Успешное избавление от рабочих задач за короткий период запустит в мозге систему вознаграждения, придаст сил и избавит от лени. Нельзя проводить выходные, не вылезая из постели, если вы здоровы и можете двигаться!







Неудачников от успешных людей в праздничные выходные дни отличает также нежелание рисковать, пробовать новое и пускаться в авантюры. Они предпочитают остаться в уютненьких соцсетях, посмотреть пару сезонов сериала, сидя в четырех стенах, а не отправиться в поездку или поход.



Психологи подчеркивают: это нормально, что вам хочется расслабиться. Однако о нескольких днях, проведенных на диване, вы будете жалеть — а значит, что расслабиться вам так и не удастся.



Если вы вдруг узнали себя, помните, что рано или поздно придется учиться менять график дел в выходные дни, ценить свое время, отключать мобильный и хотя бы гулять в парке.



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