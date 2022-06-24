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Дешёвое средство для чистки ковра

С помощью одного простого средства из хозяйственного магазина можно идеально почистить ковёр, удалить все пятна, а также неприятные, въевшиеся запахи. Это средство — белизна.
Однако выбирать нужно белизну, на которой есть пометка «стирка», значит, что в составе есть щёлочь. Такая белизна точно не «съест» цвет ковра, не придаст желтизну, а напротив, идеально очистит ковёр и освежит его цвет.

Дешёвое средство для чистки ковра

Белизну капните прямо на пятно. Затем возьмите жёсткую щётку, смочите в воде и почистите ковёр. По мере необходимости добавляйте немного белизны на ковёр по мере чистки.

Дешёвое средство для чистки ковра

В конце просто пройдитесь щёткой, смоченной в воде, чтобы удалить остатки белизны с ковра. Обратите внимание, что цвет не изменился, не выцвел — ушли только пятна!

Дешёвое средство для чистки ковра

Подробнее о том, как почистить ковёр белизной, смотрите в видео ниже:


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