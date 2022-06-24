Дешёвое средство для чистки ковра

С помощью одного простого средства из хозяйственного магазина можно идеально почистить ковёр, удалить все пятна, а также неприятные, въевшиеся запахи. Это средство — белизна.

Однако выбирать нужно белизну, на которой есть пометка «стирка», значит, что в составе есть щёлочь. Такая белизна точно не «съест» цвет ковра, не придаст желтизну, а напротив, идеально очистит ковёр и освежит его цвет.







Белизну капните прямо на пятно. Затем возьмите жёсткую щётку, смочите в воде и почистите ковёр. По мере необходимости добавляйте немного белизны на ковёр по мере чистки.







В конце просто пройдитесь щёткой, смоченной в воде, чтобы удалить остатки белизны с ковра. Обратите внимание, что цвет не изменился, не выцвел — ушли только пятна!







Подробнее о том, как почистить ковёр белизной, смотрите в видео ниже:



