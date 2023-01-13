5 блюд с горчицей, которая сделает вкус ярче и пикантнее

Несмотря на то, что новогодние праздники в самом разгаре, а изобилие блюд на столе не перестаёт радовать и удивлять, душа всё равно требует продолжения банкета и разнообразия. Хочется всего и сразу, но при этом чего-то такого, чтобы «ух и ах». Бутерброды, мясо, салаты – лишь малая часть того, что можно разбавить горчицей, сделав привычные продукты более яркими и насыщенными по вкусу.
1. Сэндвич
Сэндвич. \ Фото: happywaytravel.com.
Когда устал от «Оливье» и «Шубы», то почему бы не переключить своё внимание на сэндвич с паштетом и ветчиной, приправленный вкуснейшей Американской горчицей.
Ингредиенты:
• Багет - 1 шт;
• Паштет (любой на ваше усмотрение) - 100 г;
• Ветчина - 150 г;
• Огурцы свежие - 1 шт;
• Морковка по-корейски - 2-3 ст.л;
• Кинза - 5-6 веточек;
• Острый перец чили - 1 шт;
• Сливочное масло;
• Горчица Американская.
Сэндвич с паштетом, ветчиной и горчицей. \ Фото: unileverfoodsolutions.co.nz.
Способ приготовления:
• Огурцы вымыть, просушить и нарезать кружками средней толщины;
• Зелень вымыть, просушить и мелко нашинковать;
• Перец чили измельчить;
• Смешать с кинзой и морковкой по-корейски;
• Багет разрезать на несколько равномерных частей;
• Каждую часть разрезать на две равные половины вдоль;
• Слегка подсушить на сухой сковороде;
• Одну часть хлеба смазать маслом и паштетом;
• Сверху выложить ломтики огурцов;
• Затем ломтик ветчины;
• И немного острой морковной смеси;
• Получившийся бутерброд накрыть второй половинкой хлеба, щедро смазанной горчицей;
• Перед подачей поджарить со всех сторон до лёгкой золотистой корочки.
2. Салат
Салат с дижонской горчицей. \ Фото: sunset.com.
Просто, быстро и со вкусом – так можно сказать о салате с отварным куриным филе, щедро сдобренным пикантной горчично-лимонной заправкой.
Ингредиенты:
• Филе куриное - 1 шт;
• Помидоры коктейльные (можно заменить обычными - 1-2 шт. среднего размера) - 10-12 шт;
• Сыр прессованный не солёный (Здоровье) - 100 г;
• Лук красный репчатый небольшой - 1 шт;
• Листья салата - 3-4 листа;
• Руккола - 1 пучок среднего размера;
• Лимон - 1 шт;
• Масло оливковое - 1-2 ст.л;
• Горчица Дижонская - 4 ст.л;
• Соль - по вкусу.
Лёгкий салат с пикантной заправкой.\ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Куриное филе отварить до полной готовности в слегка подсоленной воде;
• Переложить на тарелку и хорошо остудить;
• После нарезать соломкой или кубиками среднего размера;
• Переложить в глубокую миску;
• Листья салата и рукколу тщательно вымыть;
• Просушить;
• Произвольно нарвать руками;
• И выложить поверх отварного куриного филе;
• Лук нарезать тонкими полукольцами;
• Добавить в миску к курице;
• Сыр нарезать кубиками или соломкой;
• И также переложить в миску к остальным ингредиентам;
• Помидоры вымыть;
• Дать стечь воде;
• Нарезать на четыре части (коктейльные) или кубиком (обычные);
• Переложить в миску с салатом;
• Слегка посолить и аккуратно перемешать;
• В чистой миске смешать сок одного лимона с горчицей и оливковым маслом;
• Получившейся смесью заправить салат;
• Ещё раз аккуратно перемешать и дать настояться 10-15 минут;
• Подавать к столу со свежим хлебом, тостами или гренками.
3. Пикантный картофель
Картофель по-деревенски. \ Фото: hr.brovarnya-rivne.com.
Пряная, хрустящая и ароматная картошечка по-деревенски – прекрасная альтернатива тушёной картошке с мясом. Она отлично сочетается с колбасно-сырной нарезкой, сосисками, морепродуктами, со свежими овощами, оливками или же соленьями.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера - 10 шт;
• Горчица Американская - 4 ст.л;
• Горчица Острая - 4 ст.л;
• Майонез Европейский - 2 ст.л;
• Тимьян - 1 ч.л;
• Сушёные травы - 1 ч.л;
• Кориандр - 1 ч.л;
• Соль и молотый перец - по вкусу.
Пикантные картофельные дольки. \ Фото: yumchief.com.
Способ приготовления:
• Картофель тщательно вымыть;
• Очистить;
• Нарезать равномерными дольками;
• В миске смешать майонез с горчицей, кориандром и сушёными травами;
• Затем добавить соль, перец и тимьян;
• Тщательно перемешать до однородной массы;
• В получившейся смеси хорошенько обвалять картофельные дольки;
• Выложить на противень, застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 160 градусов духовку примерно на полтора часа;
• Подавать со сметаной или кетчупом.
4. Хот-дог
Хот-доги. \ Фото: fastlife.fastshop.com.br.
Хот-доги – ещё одно классное блюдо, которое отлично подойдёт для новогодних посиделок в кругу друзей. Тем более, если привычные сосиски разбавить сочными и хрустящими ломтиками бекона, щедро сдобренными горчицей.
Ингредиенты:
• Булочки для хот-дога (в зависимости от количества людей) - 4 шт;
• Сосиски Молочные - 4 шт;
• Бекон - 8 полосок;
• Лук репчатый красный небольшой - 1 шт;
• Сахар - 1 чт.л;
• Уксус - 2 ст.л;
• Горчица Казацкая - 8 ст.л;
• Петрушка свежая - 5-6 веточек.
Вкуснейший домашний хот-дог. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• В миске смешать сахар с уксусом и измельчённой петрушкой;
• Лук очистить и нарезать полукольцами;
• Пересыпать в миску с уксусно-сахарной смесью;
• Перемешать и оставить на 5-7 минут;
• Бекон нарезать соломкой;
• И обжарить на сухой сковороде 2-3 минуты;
• Затем луковую смесь переложить на сковороду к бекону;
• Обжарить до лёгкой румяной корочки;
• Булочки разрезать вдоль;
• Хорошенько смазать горчицей обе половинки;
• В сосисках сделать надрезы;
• Затем слегка обжарить на сковороде со всех сторон до золотистого цвета;
• В каждую булочку положить по румяной сосиске;
• Сверху выложить луково-беконную смесь;
• При желании перед подачей можно отправить в микроволновку на 1-1,5 минуты, чтобы булочка стала горячей.
5. Острая курочка
Острое куриное филе. \ Фото: a1.ro.
Для любителей шумных компаний и различного рода закусок – пряно-пикантная курочка в медово-горчичном соусе, запечённая в духовке. Такое блюдо запросто можно подавать как самостоятельное, так и с гарниром из риса, спагетти и рассыпчатого отварного картофеля.
Ингредиенты:
• Филе куриное - 2 шт;
• Горчица Острая - 3 ст.л;
• Сметана 15% - 1,5 ст.л;
• Майонез 30% - 1 ст.л;
• Кетчуп - 1,5 ст.л;
• Соевый соус - 1,5 ст.л.
• Мёд - 1,5 ст.л;
• Соль и чёрный молотый перец - по вкусу.
Пряно-острая курочка. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• В миске смешать мёд с горчицей, сметаной, майонезом, кетчупом, соевым соусом, перцем и солью;
• Куриное филе вымыть;
• При необходимости зачистить;
• Промокнуть бумажными полотенцами;
• Мякоть нарезать равномерными кусочками;
• И переложить в миску с медово-горчичной заправкой;
• Перемешать руками;
• Оставить на 20-25 минут в холодильнике под крышкой;
• Затем переложить на противень, застеленный бумагой для выпечки;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут или до тех пор, пока кусочки со всех сторон равномерно не покроются золотистой корочкой;
• Важно! Через 10-15 минут куриное филе стоит хорошенько перемешать (перевернуть, чтобы оно не подгорело);
• Подавать к столу как холодную/горячую закуску или же как блюдо с гарниром.
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