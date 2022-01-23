Тогда и сейчас: подурневшие секс-символы, которых сегодня просто не узнать

Сегодня этих парней просто не узнать!
Когда видишь этих мужчин на киноэкранах в фильмах, в которых они снимались лет этак … назад, сомнений не возникает: они самые красивые, самые сексуальные и самые-самые-самые во всем мире. Но шли годы, и похоже, время, вредные привычки, нежелание заниматься спортом и фаст-фуд сделали своё дело. Сегодня наши кумиры уже не те…
1. Джонни Депп, 53 года
2. Мэттью Перри, 47 лет
3. Микки Рурк, 64 года
4. Уэнтуорт Миллер, 44 года
5. Вэл Килмер, 56 лет
6. Стивен Сигал, 64 года
7. Брендан Фрэйзер, 47 лет
8. Эдвард Фёрлонг, 39 лет
9. Жерар Депардье, 67 лет
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