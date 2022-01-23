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Тогда и сейчас: подурневшие секс-символы, которых сегодня просто не узнать


Сегодня этих парней просто не узнать!

Сегодня этих парней просто не узнать!

Когда видишь этих мужчин на киноэкранах в фильмах, в которых они снимались лет этак … назад, сомнений не возникает: они самые красивые, самые сексуальные и самые-самые-самые во всем мире. Но шли годы, и похоже, время, вредные привычки, нежелание заниматься спортом и фаст-фуд сделали своё дело. Сегодня наши кумиры уже не те…

1. Джонни Депп, 53 года


Тогда и сейчас: подурневшие секс-символы, которых сегодня просто не узнать


 

2. Мэттью Перри, 47 лет


Тогда и сейчас: подурневшие секс-символы, которых сегодня просто не узнать


 

3. Микки Рурк, 64 года


Тогда и сейчас: подурневшие секс-символы, которых сегодня просто не узнать


 

4. Уэнтуорт Миллер, 44 года


Тогда и сейчас: подурневшие секс-символы, которых сегодня просто не узнать


 

5. Вэл Килмер, 56 лет


Тогда и сейчас: подурневшие секс-символы, которых сегодня просто не узнать


 

6. Стивен Сигал, 64 года


Тогда и сейчас: подурневшие секс-символы, которых сегодня просто не узнать


 

7. Брендан Фрэйзер, 47 лет


Тогда и сейчас: подурневшие секс-символы, которых сегодня просто не узнать


 

8. Эдвард Фёрлонг, 39 лет


Тогда и сейчас: подурневшие секс-символы, которых сегодня просто не узнать


 

9. Жерар Депардье, 67 лет


Тогда и сейчас: подурневшие секс-символы, которых сегодня просто не узнать


 

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Тогда и сейчас: подурневшие секс-символы, которых сегодня просто не узнать

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Тогда и сейчас: подурневшие секс-символы, которых сегодня просто не узнатьПодписаться на мой Instagram
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