Жри: вредные пищевые привычки россиян, которые бесят

Как-то у нас повелось писать про то, что бесит. Во-первых, это искренне. Всех в этой жизни что-то в той или иной степени не устраивает. Кого-то до боли в паху, кого-то — до легкого зуда.



Меня, как человека, любящего относительно здоровый образ жизни (я его так называю, потому что он не всегда совпадает с постулатами ЗОЖ), крайне бесит, как некоторые люди предпочитают питаться.

Есть все с хлебом

Чай, кофе всегда с сахаром

Есть поздно вечером или вовсе перед сном под предлогом, что не можешь заснуть

Многосоставный прием пищи

Вкусняшка после приема пищи

Неуемные перекусы