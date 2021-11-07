Сколько в среднем весят люди в разных странах мира

Средний вес человека — 62 кг. Но, конечно, в разных странах мира эта цифра своя. Существует множество причин, почему средний показатель значительно меняется в зависимости от страны, среди них — уровень жизни и экология. Итак, нам стало интересно, где же люди весят больше всего. И меньше.











Канада

США

Япония

Германия

Вьетнам

Бразилия

Великобритания

Бангладеш

Чили

Австралия

Эфиопия

Хорватия

Южная Корея

Северная Корея

Россия