Как выглядит вилла знаменитого советского «невозвращенца» и мастера танца Михаила Барышникова

Доминиканская вилла Михаила Барышникова. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).
Когда речь заходит о виллах и дачах знаменитостей, сразу же вырисовывается картинка – вечное лето, шикарный дом с огромным бассейном, экзотические пальмы и, конечно же, океан! Доминиканская республика - самое лакомое местечко в этом плане, оттого и устремляются все к ней за получением невероятных эмоций и впечатлений от такой головокружительной красоты. Не стал исключением и легендарный виртуоз балета, советский «невозвращенец» Михаил Барышников.
Михаил Барышников - непревзойденный виртуоз современного танца.
Впервые оказавшись в этом райском уголке, Михаил был в полном восторге от мест и всем говорил, что просто обезумел от красоты, которая его окружала. Хотя, будучи знаменитым и успешным, он объездил с гастролями практически весь мир, но такое потрясение было впервые. И когда появилась возможность приобрести в этом божественном уголке участок земли, который спускался прямо к океану, ни минуты не колеблясь, он купил его. И с этого времени вилла в Доминикане стала главным местом отдыха и творческой подзарядки семьи Михаила и его многочисленных друзей.
Михаил Барышников и его супруга Лиза Райнхарт возле внутреннего дворика своей виллы. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).
После покупки земли дом начали строить сразу. Для этого был приглашен известный в светских кругах, архитектор Эрнесто Буха, который и создал эту восхитительную виллу. Благодаря тому, что дом построен на холме им удалось расположить все так, что со стороны дороги, он выглядит практически неприметным. А ведь в такой конфиденциальности большой плюс для публичного человека, а сторону с выходом к океану решили сделать более грандиозным.
Величественная лестница, ведущая на второй этаж виллы. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).
Вот так и получилось это необыкновенное творение, в котором переплелись итальянский и испанский стили архитектуры; со стороны океана роскошная вилла с грациозными арками и колоннами, а с улицы — весьма скромное жилище.
Уютный внутренний дворик, оформленный в итальянском стиле с фонтаном-статуей в центре. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).
Как приятно утром выпить чашечку кофе на открытой террасе. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).
Внутренний дворик организован в итальянском стиле, где центральное место занимает потрясающий фонтан, а все убранство создает неповторимую атмосферу уединенности и блаженства. Главной достопримечательностью своего сада Михаил Барышников считает дерево гуанкана, которому уже более 600 лет.
Потрясающий вид бассейна, соединяющийся с линией океана. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).
Бассейн с невероятно голубой и теплой водичкой благодаря ландшафту расположен так, что создается впечатление слияния его с безбрежным океаном. Это прекрасное место для приятного отдыха и расслабления не только своей семьи, но и дружной компании гостей.
«Балкон Джульетты» с видом на океан - прекрасное место для отдыха и работы. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).
Сам же дом получился очень удобным и практичным, при этом не лишенным изысканности и величия. Самая любимая часть дома как для семьи Михаила, так и для его друзей – это собственный «балкончик Джульетты», находящийся в великолепной гостиной, с которого открывается удивительный вид на океан.
В проект дома была включена студия для занятий хореографией. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).
Это место имеет необычную энергетику, благодаря которой у великого танцора не раз открывалось второе дыхание, зарождались невероятные идеи и помыслы. Поэтому было решено оборудовать небольшую студию со станком, в которой мэтр мирового танца давал уроки хореографии своим ученикам и создавал невероятные постановки для центра искусств, художественным руководителем, которого является.
Внутреннее убранство гостиной: антикварные вазы, привезенные из Китая, картина доминиканского художника Германа Переса, стильная мебель из Испании. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).
В первые годы внутреннее убранство больше напоминало аскетическую келью монахов, потому что из мебели практически ничего не было. Поскольку Михаил - невероятно творческая и неординарная личность, ему хотелось создать нечто особенное и наполнить этот потрясающий дом только теми удивительными вещами и предметами, которые имели не столько материальную, сколько духовную ценность.
Комната для чтения, в которой супруги и их гости могут уединиться. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).
Уютная спальня, оформленная в испанском стиле с выбеленными стенами и темными деревянными окнами. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).
Великолепная столовая, в которой всегда полно гостей. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).
В убранстве дома появлялись лишь те предметы и мебель, которые связаны с его ярким и неординарным прошлым. В нем каждая вещь напоминает о самом важном и главном в жизни мэтра и его супруги Лизы Райнхарт, с которой вместе уже более сорока лет.
Редкие антикварные предметы и картины, привезенные из разных стран мира. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).
Старинная монастырская мебель, привезенная из Сен-Барта. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).
Таким образом, в интерьере оказались редкие антикварные предметы и мебель, картины и коллекция шедевров изобразительного искусства, привезенные из Испании и Китая, Японии и Англии, Тайваня и Италии, Парижа и Нью-Йорка.
Каждая вещь интерьера хранит в себе частицу воспоминаний о событиях в жизни супругов. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).
Постепенно редкие предметы были бережно перевезены не только из других его домов, но даже доставлены из петербургской квартиры его учителя. В итоге за эти двадцать лет вилла превратилась в настоящее произведение искусства.
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