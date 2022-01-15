Как выглядит вилла знаменитого советского «невозвращенца» и мастера танца Михаила Барышникова

Доминиканская вилла Михаила Барышникова. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).

Михаил Барышников - непревзойденный виртуоз современного танца.

| Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos). Михаил Барышников и его супруга Лиза Райнхарт возле внутреннего дворика своей виллы.| Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).

Величественная лестница, ведущая на второй этаж виллы. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).

Уютный внутренний дворик, оформленный в итальянском стиле с фонтаном-статуей в центре. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).

Как приятно утром выпить чашечку кофе на открытой террасе. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).

Потрясающий вид бассейна, соединяющийся с линией океана. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).

«Балкон Джульетты» с видом на океан - прекрасное место для отдыха и работы. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).

В проект дома была включена студия для занятий хореографией. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).

Внутреннее убранство гостиной: антикварные вазы, привезенные из Китая, картина доминиканского художника Германа Переса, стильная мебель из Испании. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).

Комната для чтения, в которой супруги и их гости могут уединиться. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).

Уютная спальня, оформленная в испанском стиле с выбеленными стенами и темными деревянными окнами. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).

Великолепная столовая, в которой всегда полно гостей. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).

Редкие антикварные предметы и картины, привезенные из разных стран мира. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).

Старинная монастырская мебель, привезенная из Сен-Барта. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).

Каждая вещь интерьера хранит в себе частицу воспоминаний о событиях в жизни супругов. | Фото: Тьяго Молинос (Tiago Molinos).