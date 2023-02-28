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Реальные случаи, которые стали сюжетами «Секретных материалов»

Одним из немаловажных моментов всемирной любви к сериалу «Секретные материалы» был тот факт, что многие из эпизодов снимались на основе реальных событий. Сценаристы сериала очень серьезно подошли к делу и отыскивали сюжеты там, где никто не догадался бы искать вдохновения. Но у них это получилось мастерски. Мы нашли реальные аллюзии в сюжете «Секретных материалов».

Колба Эрленмейера


Доктор Карпентер обнаруживает образцы бактерии, которая в природе не встречается и может быть описана не иначе, как внеземная. Малдеру удается найти зацепку — доктор Беруб ставил эксперименты над людьми с применением внеземного вируса. 6 смертельно больных волонтеров стали подопытными и полностью излечились. Одному из них, доктору Секаре, удается бежать, но его убивают загадочные люди. Из раны выходит газ, который отравляет всех окружающих.

Реальные случаи, которые стали сюжетами «Секретных Материалов»

Реальная подоплека заключается в том, что в 1994 году в Калифорнии был зафиксирован случай, когда у женщины в больнице началось кровотечение. Все, кто находились в палате, упали в обморок. Женщину не удалось спасти, но вскрытие показало интересные результаты — в ее крови был обнаружен диметилсульфоксид, который при контакте с воздухом превратился в отравляющий газ.

Кровь


Почтовый работник из маленького городка внезапно сходит с ума и расстреливает множество людей, забравшись на башню с часами на главной площади города. В сериале его заставляют это сделать зашифрованные в телевизионном сигнале сообщения.

Реальные случаи, которые стали сюжетами «Секретных Материалов»

Реальным прототипом для сюжета стала история Чарльза Уитмена, который застрелил почти сорок человек из главной башни Техасского университета в 1966 году. Уитмен также считал, что сделать это ему приказывали голоса в голове. Как выяснилось позднее, он страдал тяжелой формой опухоли мозга, которая вызвала помешательство.

Одно дыхание


Реальные случаи, которые стали сюжетами «Секретных Материалов»

Скалли впадает в кому и проводит там около месяца. Похожий опыт описан в книге писателя Глена Моргана, который рассказал свои переживания, которые он испытал в течение 23-дневной комы.

Одинокие стрелки


Реальные случаи, которые стали сюжетами «Секретных Материалов»

Хотя теоретики заговора «Одинокие стрелки» возможно были слишком параноидальными, некоторые из их идей приходили в голову и реальным людям. Так, решение рвать банкноты, чтобы прекратить слежку государства с помощью магнитных датчиков, не раз проскакивало на форумах, посвященных теориям заговора, но в силу очевидной убыточности не собрало много сторонников.

Лед


Реальные случаи, которые стали сюжетами «Секретных Материалов»

В серии «Лед» Малдер и Скалли едут на Аляску, чтобы помочь команде геофизиков, которые обнаружили 250000-летнее создание в толще льда. В сериале этим созданием оказались черви, но подобная история вполне может произойти с озером Восток в Антарктиде. Там, под пятью километрами льда скрыт таинственный мир, который могут населять загадочные существа.

Маленькие зеленые человечки


Реальные случаи, которые стали сюжетами «Секретных Материалов»

В одной из серий, заброшенная радиообсерватория в Пуэрто-Рико вдруг начинает принимать таинственный сигнал из космоса. В реальной жизни, в Пуэрто-Рико действительно есть радиообсерватория, которая является частью проекта SETI, занимающегося поиском внеземных цивилизаций и их радиоследов.

Блок 731


Реальные случаи, которые стали сюжетами «Секретных Материалов»

В одной из серий Малдер и Скалли получают по почте видеозапись, на которой запечатлено вскрытие странного существа, похожего на пришельца. Видеозапись была помечена как собственность «группы 731». В реальности, «Блок 731» — название японской исследовательской группы, которая во время Второй мировой войны проводила ужасные опыты над людьми. По разным данным, их жертвами стали от 3 до 12 тысяч человек.

Инцестные мутанты


Реальные случаи, которые стали сюжетами «Секретных Материалов»

Клан инцестных мутантов в серии «Дом» четвертого сезона вдохновлен реальной историей трех поколений семьи Уорд, которые жили замкнутой жизнью на ферме и заключали браки между братьями и сестрами.

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