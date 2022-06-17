Фотопроект, рассказывающий о жизни геев в США на заре зарождения лгбт-движения

Будучи 19-летним юношей, фотограф Энтони Фридкин (Anthony Friedkin), находившийся в поисках своей идентичности, начал работу над своим первым фотопроектом «The Gay Essay», рассказывающем о жизни гей-сообщества в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско в 1969 – 1972 годах. Фридкин вырос в Голливуде. Его родители работали в киноиндустрии, и у них были близкие друзья-геи, которые не скрывали своей сексуальной ориентации. Неожиданно для Фридкина, впоследствии «The Gay Essay» будет признан одним из лучших документальных проектов того периода на данную тематику.







Дрэг-квин. Лонг-Бич, 1971 год.







Уборная. Trouper’s Hall, Голливуд, 1970 год.







Мишель. Клуб «C’est La Vie». Северный Голливуд, 1972 год.







Дрэг-квины перед зеркалом. Лонг-Бич, 1971 год.







The Palace Theater, Сан-Франциско, 1972 год.







Полиция нравов. Голливуд, 1970 год.







Секс-работники. Сельма-авеню, Голливуд, 1971 год.







Кинофестиваль только для мужчин All-Male Film Festival. Голливуд, 1972 год.







Гей-парад. Голливуд, 1972 год.







Гей-парад. Голливуд, 1972 год.







Надпись на транспаранте: «Библия осуждает геев». Гей-парад. Голливуд, 1972 год.







Священник и активист движения за права геев Трой Перр в своей сожженной церкви в Лос-Анджелесе, 1973 год.







Дон Килхефнер и Моррис Кайт в центре для представителей гей-сообщества Gay Community Services Center в Лос-Анджелесе, 1972 год.

Брэнди. Лос-Анджелес, 1970 год.Пара. Лос-Анджелес, 1970 год.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)