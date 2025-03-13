7 мест, которые стоит посетить на Гавайях

Гавайские острова являются архипелагом, состоящим из 8 крупных островов, нескольких атоллов, вершин подводных гор и более сотни крошечных островков общей площадью более 16600 кв.км. Считается, что всего в состав Гавайских островов входят 132 острова. Архипелаг находится в Тихом океане и протянулся на расстоянии 2400 км.

Национальный парк гавайских вулканов

Национальный парк Халеакала

Гонолулу

Молокини

Водопад Ваилуа

Залив Ханаума

Центр полинезийской культуры