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Как вернуть к жизни мертвые никель-кадмиевые аккумуляторы

Очень часто никель-кадмиевые аккумуляторы отказываются заряжаться в тот момент когда это так необходимо. Они особо капризны и не терпят халатного обращения.
Выйти из строя могут по следующим причинам:

-Перезарядка.

-Слишком долго находились в разряженном состоянии.
-Подвергались воздействию слишком высоких температур.



-Временной эффект.



Но все не так страшно. И как минимум половину из всех аккумулятором можно вернуть к жизни и заставить вновь работать. Для этого можно собрать восстановительную установку из старого фотоаппарата. В нем как раз есть высоковольтный генератор с накопительным конденсатором. Суть заключается в том, чтобы «пробить» батарею очень высоким токовым импульсом, что «расшевелит» внутренние процессы и заставит аккумулятор вновь брать и отдавать свой заряд.

Понадобится


ni-cd аккумуляторы.

Старый пленочный фотоаппарат с рабочей вспышкой

Провода

Переключатель.
Кнопка.

Держатель для аккумулятора.



Процесс создания приспособления для восстановления ni-cd аккумуляторов


Разбираем фотоаппарат, снимаем крышку.



Плату отделяем от корпуса. К кнопке, которая запускает вспышку припаиваем предварительно облуженные провода.



А уже далее эти провода припаиваем к переключателю.



Этот переключатель будет нужен в дальнейшем, чтобы полностью разряжать внутренний конденсатор вспышкой.
К выходу накопительного конденсатора также припаиваем провода. Перед этой процедурой обязательно убедитесь в отсутствии на нем заряда — коротните отверткой к примеру.



Далее эти провода припаиваем последовательно с кнопкой и держателем для аккумулятора. Плюс от конденсатора — к плюсу батареи.



Сам процесс восстановления


Итак, батарейки для питания вставляем в держатель платы — от них будет питаться преобразователь. А аккумулятор ni-cd для восстановления вставляем в держатель.



Затем включаем питание платы. Обычно слышен писк работы трансформатора. Нужно дождаться полного заряда конденсатора (для этого на большинстве моделей имеется специальный светодиод). Как только все зарядилось — нажимаем кнопку соединяющую цепь аккумулятора и конденсатора. Вы услышите мощный щелчок — это нормально. Бывает даже что контакты кнопки могут залипнуть.
Можно повторить эту процедуру 1-3 раза подряд и после этого сразу поставить аккумулятор заряжаться.
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