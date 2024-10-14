Как вернуть к жизни мертвые никель-кадмиевые аккумуляторы

Очень часто никель-кадмиевые аккумуляторы отказываются заряжаться в тот момент когда это так необходимо. Они особо капризны и не терпят халатного обращения.

Выйти из строя могут по следующим причинам:



-Перезарядка.



-Слишком долго находились в разряженном состоянии.

-Подвергались воздействию слишком высоких температур.

-Временной эффект.Но все не так страшно. И как минимум половину из всех аккумулятором можно вернуть к жизни и заставить вновь работать. Для этого можно собрать восстановительную установку из старого фотоаппарата. В нем как раз есть высоковольтный генератор с накопительным конденсатором. Суть заключается в том, чтобы «пробить» батарею очень высоким токовым импульсом, что «расшевелит» внутренние процессы и заставит аккумулятор вновь брать и отдавать свой заряд.ni-cd аккумуляторы.Старый пленочный фотоаппарат с рабочей вспышкойПроводаПереключатель.Кнопка.Держатель для аккумулятора.Разбираем фотоаппарат, снимаем крышку.Плату отделяем от корпуса. К кнопке, которая запускает вспышку припаиваем предварительно облуженные провода.А уже далее эти провода припаиваем к переключателю.Этот переключатель будет нужен в дальнейшем, чтобы полностью разряжать внутренний конденсатор вспышкой.К выходу накопительного конденсатора также припаиваем провода. Перед этой процедурой обязательно убедитесь в отсутствии на нем заряда — коротните отверткой к примеру.Далее эти провода припаиваем последовательно с кнопкой и держателем для аккумулятора. Плюс от конденсатора — к плюсу батареи.Сам процесс восстановленияИтак, батарейки для питания вставляем в держатель платы — от них будет питаться преобразователь. А аккумулятор ni-cd для восстановления вставляем в держатель.Затем включаем питание платы. Обычно слышен писк работы трансформатора. Нужно дождаться полного заряда конденсатора (для этого на большинстве моделей имеется специальный светодиод). Как только все зарядилось — нажимаем кнопку соединяющую цепь аккумулятора и конденсатора. Вы услышите мощный щелчок — это нормально. Бывает даже что контакты кнопки могут залипнуть.Можно повторить эту процедуру 1-3 раза подряд и после этого сразу поставить аккумулятор заряжаться.