Укротительницы змей: ретро фотографии дам, которые выходили на арену цирка со змеями

Заклинатели змей.
Самые первые заклинатели змей, были не столько актёрами, сколько целителями, которые умели спасать людей от укусов пресмыкающихся, а так же помогали людям, в чьи дома заползла змея, от неё избавиться. Начало же XX века стало «золотым веком» для заклинателей змей. Они стали востребованными актёрами на различного рода концертах и фестивалях, а также поставщиками змеиного яда фармацевтам. Интересно, что заклинателями змей лет этак 100 назад были не только мужчины, но и хрупкие дамы.
1. Удивительный образ
Женщина в окружении змей.
2. Покорительница драконов
Девушка в прозрачных одеяниях со змеями, которые обвили ее руки, шею и голову.
3. Мадемуазель Ада
Фотоснимок артистки перед выступлением с любимыми питомцами.
4. Популярная профессия
Змея с раздвоенным языком в руках у девушки.
5. Октавия
Октавия - заклинательница змей.
6. Мисс Уно
Представительница древней профессии представлена с вымышленным именем.
7. Мисс Пилои
Танцовщица исполняет танец с огромными питонами.
8. Завораживающая картина
Женщина в окружении змеючек.
9. Темнокожая танцовщица
Бережное отношение девушки к своему любимому другу.
10. Рут Вернон
Представительница прекрасного пола с тяжелым чешуйчатым сетчатым питоном.
11. Великолепная Ада
Дрессировщица змей в эксклюзивном одеянии.
12. Питон
Самый тяжелый в мире королевский питон в руках хрупкой девушки.
13. Клео
Юная волшебница со змеей в волшебной шляпе.
14. Ковбой и удав
Молодой человек дрессирует Василиска.
15. Укротительница змей
Восточная красавица со страшным земноводным.
16. Медиум
Змея на руках у медиума с сильным и мускулистым телом.
17. Танец змеи
Любовь и нежность светится на лице тренера змей.
18. Винтажная фотография
Старая фотография нью-йоркской девушки со змеями.
19. Дочь бога Шивы
Девушка сидит по турецки, изображая земноводных животных.
20. Популярность 20 века
В начале прошлого столетия было очень модно фотографироваться с представителями древнейших ползучих.
21. Старая фотография
Фото датировано 1913 годом, где элегантная девушка держит рептилию.
22. Экзотическое животное
Приученная к рукам змея спокойно лежит на плечах.
23. Укротительница
Знаменитые дрессировщики пользовались популярностью у обычных людей.
24. Диковинка
Женщина со змеей, которая обвилась вокруг шеи.
25. Глаза в глаза
Укротительница смотрит бесстрашно в глаза рептилии.
26. Портрет
Девушка с копной вьющихся волос и горгоной.
27. Маленькая ехидна
Скользкое создание в теплых обьятиях.
28. Змий
Двухметровый змей обвился вокруг тонкого стана девушки.
29. Цирковое искусство
Акробатка и дрессировщица страшных и огромных рептилий.
30. На арене
Артистка выступает со своим номер перед зрителями.
31. Цирк Буфало
Одна из известных и знаменитых артисток двадцатого столетия.
32. Очевидное и невероятное
Профессия требует особого внимания и ловкости.
33. Богиня змей
Большое количество хищников возле мастера цирка.
По материалу сайта vintag.es
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