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Укротительницы змей: ретро фотографии дам, которые выходили на арену цирка со змеями


Заклинатели змей.

Заклинатели змей.

Самые первые заклинатели змей, были не столько актёрами, сколько целителями, которые умели спасать людей от укусов пресмыкающихся, а так же помогали людям, в чьи дома заползла змея, от неё избавиться. Начало же XX века стало «золотым веком» для заклинателей змей. Они стали востребованными актёрами на различного рода концертах и фестивалях, а также поставщиками змеиного яда фармацевтам. Интересно, что заклинателями змей лет этак 100 назад были не только мужчины, но и хрупкие дамы.

1. Удивительный образ


Женщина в окружении змей.

Женщина в окружении змей.

 

2. Покорительница драконов


Девушка в прозрачных одеяниях со змеями, которые обвили ее руки, шею и голову.

Девушка в прозрачных одеяниях со змеями, которые обвили ее руки, шею и голову.

 

3. Мадемуазель Ада


Фотоснимок артистки перед выступлением с любимыми питомцами.

Фотоснимок артистки перед выступлением с любимыми питомцами.

 

4. Популярная профессия


Змея с раздвоенным языком в руках у девушки.

Змея с раздвоенным языком в руках у девушки.

 

5. Октавия


Октавия - заклинательница змей.

Октавия - заклинательница змей.

 

6. Мисс Уно


Представительница древней профессии представлена с вымышленным именем.

Представительница древней профессии представлена с вымышленным именем.

 

7. Мисс Пилои


Танцовщица исполняет танец с огромными питонами.

Танцовщица исполняет танец с огромными питонами.

 

8. Завораживающая картина


Женщина в окружении змеючек.

Женщина в окружении змеючек.

 

9. Темнокожая танцовщица


Бережное отношение девушки к своему любимому другу.

Бережное отношение девушки к своему любимому другу.

 

10. Рут Вернон


Представительница прекрасного пола с тяжелым чешуйчатым сетчатым питоном.

Представительница прекрасного пола с тяжелым чешуйчатым сетчатым питоном.

 

11. Великолепная Ада


Дрессировщица змей в эксклюзивном одеянии.

Дрессировщица змей в эксклюзивном одеянии.

 

12. Питон


Самый тяжелый в мире королевский питон в руках хрупкой девушки.

Самый тяжелый в мире королевский питон в руках хрупкой девушки.

 

13. Клео


Юная волшебница со змеей в волшебной шляпе.

Юная волшебница со змеей в волшебной шляпе.

 

14. Ковбой и удав


Молодой человек дрессирует Василиска.

Молодой человек дрессирует Василиска.

 

15. Укротительница змей


Восточная красавица со страшным земноводным.

Восточная красавица со страшным земноводным.

 

16. Медиум


Змея на руках у медиума с сильным и мускулистым телом.

Змея на руках у медиума с сильным и мускулистым телом.

 

17. Танец змеи


Любовь и нежность светится на лице тренера змей.

Любовь и нежность светится на лице тренера змей.

 

18. Винтажная фотография


Старая фотография нью-йоркской девушки со змеями.

Старая фотография нью-йоркской девушки со змеями.

 

19. Дочь бога Шивы


Девушка сидит по турецки, изображая земноводных животных.

Девушка сидит по турецки, изображая земноводных животных.

 

20. Популярность 20 века


Укротительницы змей: ретро фотографии дам, которые выходили на арену цирка со змеями

В начале прошлого столетия было очень модно фотографироваться с представителями древнейших ползучих.

 

21. Старая фотография


Фото датировано 1913 годом, где элегантная девушка держит рептилию.

Фото датировано 1913 годом, где элегантная девушка держит рептилию.

 

22. Экзотическое животное


Приученная к рукам змея спокойно лежит на плечах.

Приученная к рукам змея спокойно лежит на плечах.

 

23. Укротительница


Знаменитые дрессировщики пользовались популярностью у обычных людей.

Знаменитые дрессировщики пользовались популярностью у обычных людей.

 

24. Диковинка


Женщина со змеей, которая обвилась вокруг шеи.

Женщина со змеей, которая обвилась вокруг шеи.

 

25. Глаза в глаза


Укротительница смотрит бесстрашно в глаза рептилии.

Укротительница смотрит бесстрашно в глаза рептилии.

 

26. Портрет


Девушка с копной вьющихся волос и горгоной.

Девушка с копной вьющихся волос и горгоной.

 

27. Маленькая ехидна


Скользкое создание в теплых обьятиях.

Скользкое создание в теплых обьятиях.

 

28. Змий


Двухметровый змей обвился вокруг тонкого стана девушки.

Двухметровый змей обвился вокруг тонкого стана девушки.

 

29. Цирковое искусство


Акробатка и дрессировщица страшных и огромных рептилий.

Акробатка и дрессировщица страшных и огромных рептилий.

 

30. На арене


Артистка выступает со своим номер перед зрителями.

Артистка выступает со своим номер перед зрителями.

 

31. Цирк Буфало


Одна из известных и знаменитых артисток двадцатого столетия.

Одна из известных и знаменитых артисток двадцатого столетия.

 

32. Очевидное и невероятное


Профессия требует особого внимания и ловкости.

Профессия требует особого внимания и ловкости.

 

33. Богиня змей


Большое количество хищников возле мастера цирка.

Большое количество хищников возле мастера цирка.

 

По материалу сайта vintag.es

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Укротительницы змей: ретро фотографии дам, которые выходили на арену цирка со змеями

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Укротительницы змей: ретро фотографии дам, которые выходили на арену цирка со змеямиПодписаться на мой Instagram
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