5 основных механизмов, как рекламные ролики меняют наш образ мысли

Представим, что вы смотрите рекламный ролик видеоигры и видите, как цифровой объект в виде руки выбирает совершенно не ту фигурку, ведёт персонажа на верную гибель и т.п. Этот принцип заставляет вас скачать игру и продемонстрировать (самому себе?!), что вы-то уж точно сможете, как надо. Это самый простой маркетинговый трюк.
1. Показанный в рекламе статус-кво намеренно заставляет нас чувствовать себя хуже (без данного товара/услуги)
Дали бы оценил отсылочку. / Фото: wallhere.com
Количество рекламы влияет на уровень удовлетворённости жизнью, и отнюдь не положительно. Учёные провели исследование, которое затронуло более миллиона человек в 27 странах Европы. Длилось данное исследование 30 лет. При этом учитывались другие факторы, способные сыграть роль: уровень ВВП, преступности, безработицы. В результате эксперты установили, что чем больше денег в стране тратилось на рекламу, тем менее довольно жизнью было её население.
Даже животные жаждут обладать. / Фото: toyota.com
Всё дело в том, что реклама транслирует в наш мозг примерно следующее: «Без нашего продукта вы живёте недостаточно хорошо, недостаточно счастливо, с вами не всё в порядке». И одно дело, когда речь идёт о шоколадном батончике, и совсем другое, если об автомобиле класса «люкс». Роликов много, всего, разумеется, не купить. И даже если потребитель не планирует приобретать всё, что ему показывают, потому что считает себя выше всего этого, рядом с ним живут те, кто рекламируемые товары покупает. А человеку свойственно сравнивать себя с окружающими, что тоже не добавляет радости. Ведь по версии роликов и баннеров эти люди лучше, счастливее и успешнее. То есть реклама вносит свой вклад в выстраивание иерархии. Только люди меряются не тем, скажем, у кого должность выше, а тем, у кого смартфон новее.
2. Реклама навязывает нам стандарты
Еда не будет иметь вкуса без прирав МАГГИ. Плакат столетней давности. / Фото: ebay.com
Когда реклама побуждает думать, что ты можешь стать счастливее, если что-то купишь, то это ещё цветочки. Часто рекламные кампании действуют более жёстко и пытаются заставить нас считать себя неполноценным без их продукции. Например, на полях бодипозитива всё ещё спорят, может ли человек сам решать, брить или не брить волосы на теле. Точнее, претензии предъявляют в основном женщинам, к мужчинам вопросов нет. Сторонники удаления растительности обычно аргументируют это тем, что так красивее и гигиеничнее, а волосы у женщины должны быть только на голове. Сразу оговорим, что приводим именно этот пример не из соображений радикального феминизма в редакции, а исключительно из-за наглядности.
Мыло стоит в среднем в 15 раз дешевле, чем джиллеттовская пенка для бритья ног. / Фото: @gillettevenusde
Итак, углубимся в историю. Но до начала 20 века американки, например, массово волосы с тела не удаляли. Но потом самая крупная в мире компания по производству бритвенных станков для мужчин «Gillette» решила расширить аудиторию. Мужчинам они свои безопасные бритвы продали, пора было переходить на женщин. Вот только бород у последних не было. Поэтому в 1915 году в глянцевых журналах началась яростная атака на волосы под мышками. В ход уже тогда шли соображения гигиены. Также в рекламе указывали на актуальные платья без рукавов: а как их носить без депиляции подмышек? А никак, вот вам специальная бритва. А в 1919 году в рекламе также стали затрагивать волосы на дамских ногах. Итог: весь 20 век женщин атаковали рекламой, которая предписывала удалять волосы сначала подмышками, потом потом на ногах (волоски просвечивают через чулки), потом в ход пошла область бикини и жаркие красотки на пляже в роликах.
Хочешь одичать от счастья? Купи крем для бритья LISTERINE. / Фото: pinterest.com
Другой пример: борьба с целлюлитом. Эта особенность внешнего вида, которая проявляется из-за изменений в подкожно жировой клетчатке, в разной степени интенсивности встречается у 90 % женщин. Иными словами, это скорее норма, чем патология. Но владелица косметического салона в Нью Йорке Николь Ронсар в 1973 году начала крестовый поход против целлюлита, параллельно рекламируя свою «уникальную» диету для борьбы с этой проблемой, которую она объясняла скоплением в теле токсинов. И в обществе закрепилось, что любая уважающая себя женщина должна посвятить жизнь избавлению от целлюлита. Хотя это чисто визуальная особенность, никаких проблем от него нет и жизни и здоровью он не угрожает.
3. Рекламщики не гнушаются нагнетать страх
Оздоровись-ка не на шутку, скушай такой хлеб из смеси! / Фото: marydocenko.blogspot.com
Нередко производители, чтобы продвинуть свой продукт, играют на страхах потребителей. В первую очередь это касается здоровья, хотя им не ограничивается. Например, очевидно, что люди с непереносимостью лактозы или глютена были всегда. Но если вы не относитесь к их числу, вспомните, когда именно вы в принципе узнали, что такие проблемы бывают? Не в то ли же самое часом время, когда на полках появились продукты с большими стикерами на них, сообщающими, что лактозы иль глютена в них нет?
Данный плакат 1956 года утверждает, что эти люди так хорошо выглядят, потому что придерживаются правильной диеты и пьют PEPSI. / Фото: ebay.com
Более того, благодаря разного рода публикациям в СМИ (которые могут казаться научно-популярными, а на поверку часто являются скрытой рекламой) складывается впечатление, что от глютена и лактозы нужно отказаться буквально всем. Особенно на этом настаивают инста-коучи. Но ведь глютен вреден только тем, у кого есть его непереносимость. А вот необоснованный отказ от глютеносодержащих продуктов, напротив, может привести к проблемам. Непереносимость лактозы в масштабе человечества встречается чаще. Но многие всё ещё могут пить молоко безо всякой паники. Тем не менее всё больше людей, выбирая продукты, смотрят, чтобы там не содержалось глютена и лактозы. Очевидно, что многие делают так вовсе не потому, что лабораторным путём выявили у себя непереносимость этих веществ.
4. Реклама навязывает образ жизни
Результат рекламной кампании. / Фото: fishki.net
Снова обратимся к истории. Попробуйте представить себе женщин 1920-х годов. Кого видите? Дам в маленьких шляпках или диадемах и в платьях с заниженной талией, которые сплошь курят сигареты, часто с длинным мундштуком. А вообще-то в начале 20 века женское курение порицалось, оставаясь прерогативой мужчин. Что не устраивало производителей сигарет: ЦА размером в пол-мира не у дел! Непорядок! И тогда компания «Lucky Strike» поручила маркетологу Эдварду Бернейсу сдвинуть вопрос с мёртвой точки. И он нанял группу светских львиц, которые должны были закурить на одном из массовых мероприятий рядом с лозунгом «Факел свободы».
Рекламный плакат LUCKY STRIKE 1920-х гг. / Фото: etsy.com
Бернейсу вообще больше ничего не пришлось делать. Пресса сама поместила фотографии курящих женщин на свои страницы. А сигарета в женских руках стала главным, основополагающим символом эмансипации и феминизма второй волны. Параллельно шла рекламная кампания, которая продвигала курение как средство для похудения. В общем, вредная привычка захватила оба пола.
Рекламный плакат столетней давности о том, что кола делает всех счастливыми (спойлер: и подверженными диабету). / Фото: all4soul.com
А вот более современный пример. Люди покупают фитнес-трекеры, чтобы следить, ходят они 10 тысяч шагов в день или нет, вместо того, чтобы ПРОСТО БОЛЬШЕ ХОДИТЬ ПЕШКОМ. Подростки покупают «Фанту-Виноград», с младых ногтей приближая себя к диагнозу диабет, потому что это модный в ТикТоке продукт. Реклама не просто заставляет нас что-то купить. Она формирует привычки, которые потом побуждают тратить деньги регулярно.
5. Для рекламы важно закреплять стереотипы
Без кед CONVERSE ты ботан-неудачник! / Фото: all4soul.com
Психологи считают, что стереотипы упрощают нашу жизнь, так как благодаря им в повторяющихся ситуациях мы можем быстро принимать решения. «Ходить по тёмным переулкам вечером и ночью опасно» - показательный пример стереотипа. Очевидно, что данный стереотип несёт в себе позитивную идею, которая делает нашу жизнь безопаснее. Но есть и негативные идеи, которые легко внедрить. Стереотипы-вредители позволяют заочно выносить оценку человеку, основываясь на формальном признаке. Например, «человек с татуировкой не может быть успешным», «все геи - педофилы», «если кого-то показывают по телевизору, он заслуживает доверия».
Финт с разными цветами для мальчиков и девочек - один из самых успешных маркетинговых ходов 20 века. / Фото: 63shara.ru
Рекламщики, потирая руки, используют стереотипы, закрепляют их и даже придумывают новые. Пример: розовый цвет - для девочек, а голубой - для мальчиков. Но почему? Потому что так можно больше продать. Ведь люди, у которых есть деньги, уже не будут отдавать одежду и игрушки старшего ребёнка младшему, если он другого пола. Они же не того цвета. Удивлены? До середины 20 века никакого разделения по цветам не было и в помине! И продажи теж хе колясок были куда ниже.
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