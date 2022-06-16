Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Это фото дизайна маленького пространства?Отличные дизайнер...
  • Aнатолий Райков
    Нет,это скорее всего не "Ночные ведьмы".как их называли фашисты.Это скорее всего по Русски,"Ночные ангелы".Охранявшие...Легендарные герои...
  • Ингерман Ланская
    для пиндосии это , видимо, нормально.. а в России разве что для грязнули-высоцкой20 идей, как выжа...

Фантастические афиши иллюзионистов 1870-1915

Скажите, куда пропали волшебники? Еще двадцать лет назад мир сходил с ума по Копперфильду, а по оставшимся от СССР домам культуры колесили фокусники и маги – сейчас же все как будто вымерли!

Вот посмотрите на афиши известных фокусников 1870-1915 годов. Самый был расцвет! Люди еще верили в чудеса, а за связь с нечистой силой уже перестали жечь на кострах. Где то наивное время! Эх! Верните хотя бы Кио!

Фантастические афиши иллюзионистов 1870-1915

Фантастические афиши иллюзионистов 1870-1915

Фантастические афиши иллюзионистов 1870-1915

Фантастические афиши иллюзионистов 1870-1915

Фантастические афиши иллюзионистов 1870-1915

Фантастические афиши иллюзионистов 1870-1915

Фантастические афиши иллюзионистов 1870-1915

Фантастические афиши иллюзионистов 1870-1915

Фантастические афиши иллюзионистов 1870-1915

Фантастические афиши иллюзионистов 1870-1915

Фантастические афиши иллюзионистов 1870-1915

Фантастические афиши иллюзионистов 1870-1915

Фантастические афиши иллюзионистов 1870-1915

Фантастические афиши иллюзионистов 1870-1915

Фантастические афиши иллюзионистов 1870-1915

Фантастические афиши иллюзионистов 1870-1915

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх