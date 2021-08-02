Как на улицах европейских городов появились зловещие горгульи

Любой представитель молодежи скажет, что Горгулья – это небольшой крылатый демон, встречающийся в каждой уважающей себя компьютерной игре в стиле фэнтези. Мало кто знает, что это существо за несколько веков сделало головокружительную карьеру от весьма прозаического элемента архитектуры – водосточного желоба до демонического персонажа и даже до абстрактной метафоры, означающей телесное уродство.
Горгулья (или гаргулья, гаргуйль) – это функциональный и полезный элемент готической архитектуры, которым оканчивается водосточный желоб. Основная цель его установки – это вывод стока воды с крыши подальше от стен, чтобы на них не образовывались подтеки. Альтернативный вариант решения проблемы (и, кстати, гораздо более эффективный) - это просто удлинение водостока до самой земли, но небольшая статуя, конечно, смотрится гораздо эффектнее. Тем более что в дождь она превращается в подобие фонтана.
Позднеготическая гаргуйль «Святой капеллы» в Венсенском замке, XV в.
Монастырь Сан-Хуан-де-лос-Рейес, Толедо, Испания
Мон-Сен-Мишель, Нормандия, Франция
Кельнский собор, Германия
Горгульи вовсе не обязательно должны быть адскими существами. Существуют и статуи в виде реальных животных и даже людей. Иногда у нескольких горгулий есть свой сюжет (например, демон верхом на грешнике).
Гаргуйль в Эпине. Благочестивый персонаж
Гаргуйль ратуши в Эрфурте, Тюрингия
Гаргуйль в форме крокодила, Синтра, Португалия
Гаргуйль собора в Паленсии, Кастилия
Особое внимание этот персонаж привлек к себе, вероятно, потому, что демонические страшные фигуры на стенах соборов у современного человека вызывают удивление и ощущение смысловой дисгармонии. В старину же они воспринимались просто как фантазийное скульптурное оформление – подобно драконам и химерам на полях старинных книг. Кроме того, скульпторы часто обыгрывали струю воды, вырывающуюся изо рта существа, в комическом смысле.
Горгулья - смешной персонаж, Брага, Португалия
Считается, что из-за своей незначительности на фоне огромного собора горгульи оставались «в тени» общей концепции здания и поэтому для художников стало даже своеобразной традицией в них давать волю своей фантазии, выходя за рамки обычных представлений:
Самый храм, это некогда столь верное догме сооружение, захваченное отныне средним сословием, городской общиной, свободой, ускользает из рук священника и поступает в распоряжение художника. Художник строит его по собственному вкусу. Прощайте, тайна, предание, закон! Да здравствует фантазия и каприз! Лишь бы священнослужитель имел свой храм и свой алтарь, — ничего другого он и не требует. А стенами распоряжается художник. Отныне книга зодчества не принадлежит больше духовенству, религии и Риму; она во власти фантазии, поэзии и народа. (Виктор Гюго, «Собор Парижской Богоматери»)
Горгульи Собора Парижской Богоматери, Франция
Особая путаница с восприятием горгулий как отдельного подвида демонических тварей стала происходить после реставрации парижского Собора Богоматери в 1840—1870-х годах. Архитектор Виолле-ле-Дюк, руководивший этим сложным процессом, украсил балюстраду обходных галерей башен сидящими фигурами зверей и чудовищ, которые он назвал химерами. Стилистически эти фигуры были очень похожи на соседствующих с ними горгулий, и начиная с этого момента два слова начали употреблять как схожие по смыслу, постепенно забывая об изначальной функциональности старинных водоотводов.
Самая знаменитая из химер парижского Собора Богоматери – «Неясыть»
Химеры парижского Собора Богоматери
Эти более поздние фигуры химер, очень выразительные, все разные и имеющие каждая свое настроение, стали очень популярными и узнаваемыми. В терминах лингвистики тут произошел «семантический сдвиг», породивший новое существо из мира фэнтези. Поэтому в современном восприятии Горгулья – это мифическое существо, часто – ожившая статуя, имеющая свои очень четкие «родовые» признаки и место в классификации монстров.
Кадр из мультфильма «Горгульи», посвященного этим существам
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