Ужасные реальные истории, ставшие сюжетами фильмов

Иногда во время просмотра фильма ужасов нам становится так страшно, что мы закрываем глаза руками и вжимаемся в кресло. А теперь представьте, что многие из самых страшных фильмов основаны на реальных событиях! Здесь мы собрали 10 кинокартин в жанре хорор, в основу которых легли настоящие люди и истории.
1) Детская игра (1988)
Серия фильмов про злобную куклу Чакки взята не из воздуха. В начале 20 века маленький мальчик из Флориды получил в подарок куклу Роберта. А вскоре выяснилось, что Роберт был на самом деле куклой Вуду, деланной в реальную величину предполагаемой жертвы. К счастью, в отличие от Чакки, в Роберте не живет призрак маньяка убийцы, и сейчас прототип известного кукольного злодея находится в музее под специальным стеклянным колпаком. Правда смотрители говорят, что его лучше не тревожить — Роберт этого не любит…
2) Молчание ягнят (1991)
В 2013 году создатели фильма “Молчание ягнят” признались, что на создание такого яркого и жуткого героя как Ганнибал Лектер их вдохновил мексиканский пластический хирург Альфредо Балли Тревиньо, который убил и расчленил своего друга и любовницу. Также он, вероятно, причастен к убийству нескольких путешественников, путешествовавших автостопом.
3) Зодиак (2007)
Фильм «Зодиак» чаще причисляют к жанру детектив, хотя там описана история, которой позавидуют многие ужастики. И, да — он основан на реальных событиях. В 60-70х годах прошлого века в Америке орудовал маньяк по прозвищу Зодиак. Он жестоко убил семь человек, а между преступлениями отправлял в полицию зашифрованные письма с подсказками, которые могли бы вывести полицию на его личность. Дело, однако, так и не раскрыли.
4) Кошмар на улице Вязов (1984)
Уэс Крэйвен сказал что у него появилась идея монстра, убивающего людей во сне, когда он узнал , что в Лаосе несколько человек умерли во сне от страха.
5) У холмов есть глаза (1977)
Этот жуткий и одновременно странный фильм о племени каннибалов, живущих в горах Невады, основан на Шотландской легенде о (ком бы вы думали?) каннибалах. По легенде группа каннибалов жила в пещере и существовала тем, что грабила и съедала путников. Несмотря на то, что это скорее народный фольклор, чем однозначный факт, звучит это все равно ужасно.
6) Ведьма (2016)
Фильм повествует о темных временах охоты на ведьм. Его создатели провели настоящее историческое исследование, чтобы максимально приблизить фильм к реальности того времени. Это сделало картину еще более страшной и леденящей кровь.
7) Челюсти (1975)
За лето 1916 года огромная белая акула растерзала пять человек. Именно этот инцидент лег в основу нашумевшего фильма «Челюсти».
8) Заклятие (2013)
Это страшное кино также основано на реальных событиях. В этот раз прототипом персонажей стала семья Перрон. Они переехали на Род айленд в 70 годах. По словам старшей дочери, начиная с того момента, и в течении 9 лет после, демонические сущности и паранормальные явления просто преследовали их семью.
9) Экзорцист (1973)
Сюжет одного из самых страшных фильмов, тоже имеет своего вдохновителя в реальном мире. В 1946 году мальчика по имени Рональд действительно подвергли нескольким сеансам экзорцизма, ведь он, якобы, был одержим демонами и мог летать по комнате, а во время одного из неудавшихся сеансов он даже умудрился раскидать пятерых взрослых мужчин. К слову, из мальчика таки “изгнали демонов”… за несколько месяцев постоянных сеансов.
10) Техасская резня бензопилой (1974)
Главный злодей фильма взят из реальной жизни — его имя Эд Гейн. Этот мужчина убил и расчленил двух женщин. А еще он делал мебель из человеческих трупов, которые он выкапывал на близлежащем кладбище. Просто дрожь по телу.
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