Ужасные реальные истории, ставшие сюжетами фильмов

Иногда во время просмотра фильма ужасов нам становится так страшно, что мы закрываем глаза руками и вжимаемся в кресло. А теперь представьте, что многие из самых страшных фильмов основаны на реальных событиях! Здесь мы собрали 10 кинокартин в жанре хорор, в основу которых легли настоящие люди и истории.



1) Детская игра (1988)

2) Молчание ягнят (1991)

3) Зодиак (2007)

4) Кошмар на улице Вязов (1984)

5) У холмов есть глаза (1977)

6) Ведьма (2016)

7) Челюсти (1975)

8) Заклятие (2013)

9) Экзорцист (1973)

10) Техасская резня бензопилой (1974)