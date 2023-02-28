Почему мессионеры не смогли научить индусов жить по христианскому Новому Завету

«Идите, научите все народы»

Христиан в Индии - около 2 процентов, большая часть среди них - протестанты. Источник: asianews.it

Благодаря миссионерам в Индии появились школы для девочек. Источник: sutori.com

Фома Неверующий – первый миссионер в Индии

Изображение апостола Фомы и собор, носящий его имя. Источник: wikipedia.org

Слева - Уильям Кэри, справа - дед писателя и нобелевского лауреата Германа Гессе, Герман Гундерт, миссионер в Индии. Источник: wikipedia.org

Миссионерство в современном мире

Предполагалось, что проповедовать христианские ценности могут и новообращенные, однако специфика Индии такова, что многие из них не воспринимались источником знания в силу классовых особенностей. Источник: encyclopedia.adventist.org

Джон Аллен Чо, погибший при исполнении своего миссионерского долга. Источник: Instagram