7 лучших фильмов, создатели которых черпали своё вдохновение в аниме: От «Матрицы» до «Аватара»

Аниме уже давно и прочно завоевало место в сердцах миллионов людей по всему миру. Яркие и захватывающие японские мультфильмы обрели популярность, не в последнюю очередь, благодаря своему разнообразию, ведь снимаются они в разных жанрах, от мелодрам до фэнтези и детективов. Не отказываются от просмотра аниме и известные кинематографисты, которые часто находят в японской анимации вдохновение и идеи для создания своих шедевров.
«Матрица», 1999 год, режиссёры Лана Вачовски, Лилли Вачовски
Кадры из фильмов «Матрица» и «Призрак в доспехах».
Легендарная «Матрица», вышедшая на экраны в 1999 году, стала самым настоящим хитом и теперь по праву считается классикой. Этот фильм пересматривают по много раз зрители по всему миру, а вот о том, что снят он был на основе аниме, известно немногим. Своё вдохновение Лана и Лилли Вачковски черпали в фильме «Призрак в доспехах» японского режиссёра Мамору Осии. В «Матрице» не скопирован общий сюжет, а взяты визуальные приёмы и некоторые композиции сцен, а также позаимствованы зелёная цифровая типографика, интерфейсы, позволяющие подключаться к виртуальной реальности, и некоторые герои. Режиссёры «Матрицы» и сами не отрицают влияния аниме на свой шедевр.
«Реквием по мечте», 2000 год, режиссёр Даррен Аронофски
Кадры из фильмов «Реквием по мечте» и «Истинная грусть».
Снимался фильм по мотивам одноименного романа Хьюберта Селби, однако своё вдохновение режиссёр черпал в известном аниме Сатоси Кона «Истинная грусть», снятом в 1998 году. Даррен Аронофски даже приобрёл права на аниме, чтобы использовать находки японского режиссёра. Именно поэтому некоторые кадры фильма являются абсолютной копией «Истинной грусти».
«Король лев», 1994 год, режиссёры Роджер Аллерс, Роб Минкофф
Кадры из фильмов «Король лев» и «Император джунглей».
Удивительно, но любимый миллионами детей и взрослых мультфильм оказался очень похож на японский мультипликационный сериал «Император джунглей», который был выпущен на экраны ещё в 1965 году. Некоторые сцены в «Короле льве» повторяются почти без изменений, однако создатели по этому поводу хранят молчание. Японские художники и аниматоры сразу же после премьеры диснеевского мультфильма, написали коллективное письмо руководству киностудии Disney с требованием признать влияние японского сериала на «Короля льва». При этом сама японская студия Tekuza Productions, где и был снят сериал, требований к Disney не предъявляла. Несмотря на явные отличия в сюжете, есть почти полные совпадения по образам, отдельным сценам и даже некоторых ракурсов. Даже имена главных героев очень похожи: Симба и Кимба.
«Начало», 2010 год, режиссёр Кристофер Нолан
Кадры из фильмов «Начало» и «Паприка».
Те, кто любит аниме, несомненно узнают в «Начале» практически зеркальные сцены из «Паприки», снятой Сатоси Коном в 2006 году. Правда, режиссёр «Начала» категорически отрицал любые заимствования и утверждал, будто вёл работу над своим проектом целых десять лет, однако очень трудно поверить в совпадения сцен, особенно, когда в фильме их сразу несколько. Несмотря на то, что у фильмов очень разный сюжет, появление в обоих машины, умеющей проникать в сознание людей, и конфликта о том, как может человек определять, находится он в реальности или же во сне, заставляет задуматься. Да и почти зеркальный повтор сцен наводит на мысли о заимствовании, возможно, и сделанном неосознанно.
«Тихоокеанский рубеж», 2013 год, режиссёр Гильермо дель Торо
Кадры из фильмов «Тихоокеанский рубеж» и «Евангелион».
В этом случае на сходство с аниме обратили внимание сами зрители. Уж больно роботы напоминали своим внешним видом тех, что уже появлялись на экранах в культовом японском сериале «Евангелион», снятом Хидэаки Анно. Но режиссёр «Тихоокеанского рубежа» утверждал, будто вдохновение своё он черпал вовсе не в аниме, а в американском мультипликационном сериале «Гигантор», который был снят ещё в 1960-е годы. Впрочем, даже если это и так, то создатели «Гигантора» тоже сняли не оригинальный мультфильм, а, по сути, копию с аниме-сериала «Железный человек № 28».
«Чёрный лебедь», 2010 год, режиссёр Даррен Аронофски
Кадры из фильмов «Чёрный лебедь» и «Истинная грусть».
И снова Даррен Аронофски заставляет вспомнить об «Истинной грусти», потому что его оскароносный фильм очень уж напоминает историю главной героини аниме Мимы, которая решила заниматься танцами и в результате полного погружения в образ утратила связь с реальностью. Сцены и ракурсы «Чёрного лебедя» тоже очень напоминают визуальный ряд «Истинной грусти», а сцена погружения Нины в ванную едва ли не до мельчайших деталей повторяет такую же сцену с главной героиней аниме. Кстати, сам режиссёр Даррен Аронофски категорически не согласен с тем, что в его картине прослеживаются заимствования из аниме.
«Аватар», 2009 год, режиссёр Джеймс Кэмерон
Кадры из фильмов «Аватар» и «Принцесса Мононоке».
Режиссёр «Аватара» сам признавался в том, что на создание фильма очень повлияло аниме «Принцесса Мононоке» режиссёра Хаяо Миядзаки, которое было снято ещё в 1997 году. Впрочем, внимательный зритель и сам сможет обратить внимание на сходство, связанное с основным конфликтом человека и природы в двух фильмах, а также путешествиях человека из одного мира в другой. А из аниме «Небесный замок Лапута» была позаимствована идея плавучих островов.
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