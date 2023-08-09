10 великолепных столиц Древнего мира, утративших былую славу и могущество
Сегодня многие увлечены ультрамодными течениями и направлениями в разных сферах жизни. В городах все чаще строят современные системы освещения и обогрева с помощью ветра, солнца, а также небоскребы, уходящие в небо. Они прекрасны, но с точки зрения исторической или культурной ценности большинство конструкций не представляет такого интереса как, например, строения в городах Древнего мира, которые до сих пор удивляют своей красотой, изяществом и инженерной мыслью.
Ашшур, Ассирия
Ашшур, Ассирия
Древний город Ашшур расположен на реке Тигр, сегодня это территория северного Ирана. Это был не просто город, он был божественным местом. Ашур был месопотамским божеством, местным богом, который покровительствовал военным и политикам Ассирии. Поэтому город Ашшур стал ассоциироваться с ним. Есть подтверждения тому, что город существовал в 2500 году до н.э., и был расположен на возвышенности, с которой открывался вид на всю долину. Город процветал и был в то время могущественным. Цари Ашшура были не просто царями, они были наместниками бога. Царь, который правил с 13 по 10 столетие до н. э., в своё длинное имени имя включал и имя бога, а найденные надписи на стенах домов свидетельствуют о почтенном отношении к богу Ашуру и его воли.
Ашшур, Ассирия
Все цари щедро инвестировали в главный храм города, реставрировали его или пристраивали что-то. Во время правления царя Ашшур-нацир-апала II (883-859 г до н. э.) столица государства была перенесена в город, который сегодня называется Нимруд, а тогда его называли Калху. Но все равно Ашшур сохранил большое значение в религиозной сфере, а будущие цари с уважением относились к городу, реставрировали дворцы и храмы. Город не сдался и тогда, когда в 7 столетии до н. э. пала Ассирия, и продолжил свою жизнь еще на несколько столетий. Сегодня Ашшур внесен в Список мирового наследия ЮНЕСКО.
Фивы, Египет
Фивы, Египет
Фивы тоже внесены в Список мирового наследия ЮНЕСКО. Раньше город назывался Васет. Самая старая часть города датируется 2400 годом до н. э. до 1070 года до н.э. он был столицей Египта. Расположенный на берегу Нила город Фивы был своеобразным мостом между мирами, мертвыми и живыми, человеческим и божественным. В основном развитой была восточная часть города. В Фивах находился уникальный Луксорский храм, у фасада которого величаво расположился целый отряд сфинксов.
Фивы, Египет
Карнакский храмовый комплекс, длиной больше километра, остается одним из самых больших и впечатляющих религиозных строений в мире. Он имел большое значение, поэтому фараоны считали за честь и обязанность что-нибудь пристроить к нему, например, обелиски, памятники, храмы, усыпальницы, колонны или статуи. В западной части города в то время хоронили умерших. Здесь археологи нашли остатки некрополя, Долину Царей (с гробницами фараонов эпохи Нового царства). Здесь был похоронен загадочный фараон Тутанхамон. К сожалению, большинство гробниц вскрыты и разграблены в разные исторические эпохи. В этой части города была и Долина Цариц, где находились более 90 гробниц фараонов-женщин. Фивы были могущественным торговым портом и одним из самых процветающих городов Египта до вторжения гиксосов, которым Фивы объявили войну. Во время правления фараона Эхнатона (1353-1335 г до н. э.) столицей стал город Амарна.
Анурадхапура, Шри-Ланка
Анурадхапура, Шри-Ланка
В 3 столетии до н. э. по приказу буддистских монахов на Шри-Ланку привезли черенок дерева Будды, после чего город Анурадхапура стал стремительно развиваться и превратился в политический и религиозный центр на 13 веков. Дерево не сохранилось до наших дней, но на его месте растет другое священное дерево, занесенное в Список мирового наследия.
Анурадхапура, Шри-Ланка
До вторжения, которое произошло в 993 году н.э. город был знаменит своими техническими достижениями, хотя был скрыт непроходимыми джунглями. В центре города находится дворец Бразен, это девятиэтажное строение, в котором живут монахи. Здесь расположен и монастырь Абхаягири, построенный как символ мести. История гласит, что в первом столетии был царь, которого из города выгнали захватчики. Вынужденный искать убежище в джунглях, он однажды встретил отшельника, который стал его сильно критиковать. По возвращению к власти, царь первым делом приказал разрушить хижину отшельника, а на ее месте воздвигнуть монастырь, название которого означает «гора бесстрашия».
Анурадхапура, Шри-Ланка
Анурадхапура, Шри-Ланка
К 3-му столетию в городе была установлена ирригационная система с 16 чанами для хранения воды. Эту систему можно увидеть и сегодня. Город был разграблен царями южноиндийского тамильского государства. Контроль над городом удалось вернуть, но не прежние богатства. Столица государства была перенесена в Полоннаруву.
Мдина, Мальта
Мдина, Мальта
Сегодня Мдину называют «городом тишины», в котором живет всего 300 жителей. В городе можно увидеть всего несколько автомобилей, так как по закону здесь необходимо сохранять тишину. Ощущение жуткое, складывается впечатление, что люди живут здесь, как в капсуле времени. Мдине насчитывают около 4000 лет. Город был построен финикийцами, а позже был захвачен норманнами, чье правление повлияло на культуру, архитектуру и устои. Именно они возвели вал со стеной вокруг города. Новый вход с мостом был построен недавно, когда появилась необходимость использования автомобилей, но древний вход в город сохранился тоже.
Мдина, Мальта
Одна из древних легенд рассказывает о Святом Павле и о его кораблекрушении, после которого апостол временно поселился на острове возле Мдины. Пещера, в которой он жил, называется Пещера Святого Павла, ее можно посетить.
Мдина, Мальта
Мдина меняла и обличие, и название несколько раз, но ходить сегодня по древним улочкам, по которым ходили мальтийские рыцари, очень интересно, хотя говорят, что они не сохранили свою оригинальность. В 1500 году столица перекочевала в город Виториоса, а Мдина приобрела странный статус. Даже сегодня улицы Мдины освещают лампами 16 века. Древнее очарование позволило городу стать местом съемки сериала «Игра престолов».
Экбатана, Иран
Экбатана, Иран
Экбатана – древняя иранская столица, история которой окутана тайнами. Главный город парфянской эры (3 столетие до н.э.) ассоциируется с малоизвестной группой людей, которые правили в городе около 4 столетий и противостояли Риму. В связи с особенностями местности археологические раскопки проводить здесь тяжело. Особенно сложно определить культурный уровень, который точно принадлежал Экбатану.
Экбатана, Иран
История города связана с легендами и мифами. В трудах Геродота сказано, что город был построен первым царем Мидии, Дейоком, который приказал своим людям построить столицу достойную его славе. Город был защищён несколькими рядами стен, отличавшихся по цвету, каждый ряд защищал определенную группу зданий. В центре города был дворец и денежное хранилище. Поговаривают, что город был декорирован золотом и серебром. Царь жил во дворце, а его люди вокруг него. Многие историки считают эту историю правдивой, но порождающей многие вопросы. Есть мнение, что Экбатана был не городом, а страной с совершенно отличающимися от Мидии культурными традициями. Греческий историк Ксенофонт писал, что в городе летом жили цари Ахемениды, что его захватил Фраорт, сын Дейока, а затем город пал перед Дарием. Полибий пишет, что город был построен на искусственной террасе без стен, что он был одним из самых богатых в то время. Позже его переименовали в Эпифнею, и он затерялся в анналах истории.
Чанъань/Сиань, Китай
Чанъань/Сиань, Китай
Историческая столица Китая - город Чанъань, который сегодня называется Сиань. Располагался он севернее от того места, где находится сегодня. Хотя столицей город был не долго, но свою лепту в историю он внес. Строительство города началось в 202 году до н. э. во время правления династии Цинь. Столицей до этого времени был горд Лоян. Внимание общественности город привлек после обнаружения гробницы императора Цинь Шихуанди, в которой было большое количество каменных статуй воинов.
Чанъань/Сиань, Китай
В 24 году н. э. город пал под натиском династии Хань. Со временем многие китайские поэты оплакивали гибель столицы в своих поэмах. В 6 столетии на месте города стали строить тот, который теперь называют Сиань. В 8 столетии в период династии Тан в городе проживало около миллиона населения. Он был религиозным центром буддизма и даосизма, зороастризма, манихейства и несторианства. После свержения династии Тань, город пришел в упадок. В 14 веке попытались отстроить большую часть, именно эти строения сохранились до наших дней.
Мемфис, Египет
Мемфис, Египет
Во время своего расцвета и строительства в период правления первого царя объединенного Египта (3100-2613 г.г. до н.э.) город считался Чудом света. За все время своей истории город менял свое название, включая Мен-нефер, что означало «установленный и красивый» и Инбу-хедж, что означало «белые стены». От расположенного южнее дельты Нилы древнего города мало что сохранилось. Большая часть города вошла в состав города Мит-Рахина, а другая часть похоронена под песком и илом. В других частях города уже построены современные здания, но следы древности еще остались. Многие из сохранившихся элементов города датируются 1550годом до н. э. .Можно назвать, например, храм Пта, божества ремесленников, и дом для бальзамирования. Также сохранился некрополь, самый большой в Египте, длина которого составила 28 км.
Мемфис, Египет
Первая пирамида в Египте была построена в Саккаре основателем Третьей династии и навсегда изменила погребальные традиции. Первые гробницы были прямоугольными, а с появлением пирамидальных форм у фараонов появилась возможность строить более масштабные комплексы. Сын основателя Четвертой династии, фараон Хеопс построил пирамиды Гизы, одна из которых прославилась на весь мир. Самая старая пирамида носит название Горизонт Хеопса, а другие две известны, как Хефрен и Микерина. Пик расцвета Мемфиса приходится на период правления Тутанхамона, хотя он был недолгим. Столицы государства постоянно менялись в период правления Девятнадцатой и Двадцатой династий. В 332 году до н. э. столицей стала Александрия.
Калах/Нимруд, Ассирия
Калах/Нимруд, Ассирия
В древнем городе Нимруд, также известном как Калху, расположенном на берегу реки Тигр, сейчас это территория Ирака, с древних времен живут люди. Столицей Ассирии город стал во время правления царя Ашшур-нацир-апала II, который правил с 883 по 859 год до.н.э. За 1,5 века, в течение которых город оставался столицей государства, в нем были реализованы несколько строительных проектов, которые уникальны с точки зрения искусства. Во время раскопок, проведенных в 1840-х годах, большое количество артефактов было вывезено в Британский музей и в музей Метрополитен в Нью-Йорке. В то время ученые не знали, что вывезенные ими глиняные таблички, фрески, крылатые статуи быков таким образом избежали уничтожения от рук современных террористов.
Когда царь Ашшур-нацир-апал II и его сын, Салманасар III, правили Нимрудом, то город переживал пик своего расцвета. С глиняных табличек ученые узнали о богатствах города, золоте, серебре, меди и железе. Истории на них рассказывают о победах в битвах и гибели врагов. В них также идет речь о роскошном дворце из белого известняка. Богатства Нимруда всегда были под угрозой. В 2003 году было объявлено о находке пяти ящиков ценных артефактов агентами Национального музея Ирака и специалистами из США. Всего было найдено 613 единиц золотых изделий, датируемых 800 годом до н.э.
Ктесифон, Ирак
Ктесифон, Ирак
Город Ктесифон расположен в самом центре империи. Близкое расположение к реке Тигр и Царской Дороге стали одними из основных факторов того, что город стал западной столицей государства, наряду с восточной столицей, Селевкией. Сначала он был летней резиденцией знати Парфянского царства. После того, как с войны против римлян в 41 году до н.э. солдаты привезли трофеи, значительные средства были истрачены на строительство в городе. В течение нескольких следующих поколений были усовершенствованы оборонительные сооружения города, включая стены, количество населения города выросло.
К сожалению, процветающий город стал целью римлян. После захвата города римляне столько вывезли золота и серебра, что обеспечили безбедное существование Риму на несколько десятилетий. В 224 году в городе началось восстание, и Парфянская империя пала. В 5 столетии город стал одним их христианских центров. Через 100 лет город разрушили мусульмане и уже его никто не восстанавливал. На его месте построили другой город, Багдад, который в 762 году н.э. стал новым центром Месопотамии. Остатки древнего города сохранились и до наших дней, включая руины дворца с уникальной аркой. Сегодня в городском парке можно полюбоваться Аркой Таки-Кисра, которая была построена между 3 и 6 столетиями.
Вавилон, Вавилония
Вавилон, Вавилония
После падения Ассирийского царства на протяжении нескольких столетий Месопотамией управляли вавилоняне. Около 4000 лет назад Вавилон был административным центром, контролируемым древним Уром. Когда царь Хаммурапи пришел к власти в 1792 году до н.э., началась эра Вавилона. Хаммурапи расширил границы захваченного им города. К сожалению, сегодня не представляется возможным проводить раскопки, так как территория затоплена. В древних текстах Хаммурапи сравнивают с богом, а его закон «глаз за глаз» стал известным на весь мир. Город менялся со временем много раз, но оставался главным в империи.
Вавилон, Вавилония
Навуходоносор II построил в городе три дворца, оборонительный вал, гробницы и сады, которые стали героями легенд и визитной карточкой Вавилона. Древнегреческие ученые писали, что в центре города был построен большой зиккурат, башня Этеменанки, котора, как поговаривают, была прототипом Вавилонской башни. Идея Вавилонских висячих садов, которые считаются Чудом света, принадлежала инженеру Филону Византийскому. По легенде царь построил их для любимой наложницы. Сады не сохранились до наших дней. Вавилон пал 29 октября 539 года во время оккупации Киром. С того времени он принадлежал то одной, то другой империи. До наших дней сохранились отдельные руины города.
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