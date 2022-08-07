15 самых пугающих домов в фильмах ужасов

Мы привыкли воспринимать свое жилище этаким островком спокойствия, поговорка не зря утверждает, что мой дом – моя крепость. Но работает эта формула далеко не всегда, порой даже собственная квартира или дом может оказаться зловещей ловушкой, стоит в нем завестись призраку или заглянуть маньяку. Что уж говорить про зловещие места, где нам порой приходится находиться по делам или иным причинам? Гостиницы, отели, чужие дома, жилые или заброшенные, – все это места сосредоточения темной энергии, сил пугающих и недружелюбных. Мы вспомнили самые пугающие жилища в истории хорроров.









«Психо» (1960)

«Сияние» (1980)

«Зловещие мертвецы» (1981)

«Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999)

«Другие» (2001)

«Пила 2» (2005)

«1408» (2007)

«Коллекционер» (2009)

«Искатели могил» (2010)

«Хижина в лесу» (2011)

«Бункер» (2011)

«Женщина в черном» (2012)

«Владение 18» (2013)

«Кловерфилд, 10»

«Не дыши» (2016)