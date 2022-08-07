15 самых пугающих домов в фильмах ужасов

Мы привыкли воспринимать свое жилище этаким островком спокойствия, поговорка не зря утверждает, что мой дом – моя крепость. Но работает эта формула далеко не всегда, порой даже собственная квартира или дом может оказаться зловещей ловушкой, стоит в нем завестись призраку или заглянуть маньяку. Что уж говорить про зловещие места, где нам порой приходится находиться по делам или иным причинам? Гостиницы, отели, чужие дома, жилые или заброшенные, – все это места сосредоточения темной энергии, сил пугающих и недружелюбных. Мы вспомнили самые пугающие жилища в истории хорроров.
«Психо» (1960)
Мотели и придорожные гостиницы многократно становились местом действия зловещих ужастиков и декорациями кульминационных разборок кровавых триллеров. Мрачную любовь к этим временным жилищам привил миру Альфред Хичкок, снявший в 1960 году культовый фильм «Психо». Однако по-настоящему зловещими в этой страшной истории являются не комнаты мотеля Нормана Бэйтса, хотя и они окроплены кровью, а особняк, расположенный неподалеку, в котором якобы проживает матушка владельца дорожной гостиницы. Один только взгляд на силуэт угрюмого дома заставляет вздрогнуть, а свет в окошке комнаты Нормы Бэйтс и вовсе приводит в ужас.
«Сияние» (1980)
Спрятанный среди горных склонов отель «Оверлук» из фильма Стенли Кубрика «Сияние» при свете дня выглядит вполне дружелюбно и даже привлекательно – отсюда и спрос на его номера в летние месяцы. Но на зиму «Оверлук» закрывает свои двери и оконные ставни и превращается в тюремную камеру особо строгого режима для смотрителя, оставшегося поддерживать функционал здания. Накопленное в комнатах отеля зло готово вырваться от малейшего приближения – номера наполнены призраками, в баре появляются зловещие собеседники, а в соседях обнаруживаются жуткие близняшки. И никакого выхода.
«Зловещие мертвецы» (1981)
Хижину из хоррора Сэма Рейми «Зловещие мертвецы» наверняка помнят все любители хорроров – она стала классическим элементом жанра, многократно затем скопированным, переосмысленным, изученным вдоль и поперек. Пара комнат и жуткий подвал – что еще нужно для того, чтобы встретиться со вселенским Злом? Кстати, в той хижине, где Рейми снимал свой фильм, погреба не было – для фильма в доме проделали отверстие в полу и под ним вырыли холодную темную яму, страшно уже само по себе. Подобные заброшенные постройки теперь все стараются обходить стороной.
«Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999)
В путешествии Хезер и двух ее приятелей по лесу, проклятому ведьмой, хижина появляется только в финальные пять минут фильма. Это всего лишь мрачный полуразрушенный дом, расположенный вдали от людских глаз, но уровень адреналина в этот момент находится уже на таком уровне, что пугает любой шорох, шепот или хруст ветки. А тут еще и крики одного из героев, доносящиеся из-за стен постройки. Внутри запачканные детскими руками стены, бесконечные щербатые лестницы, выломанная кирпичная кладка и финальный кадр со стоящим в углу комнаты Майком.
«Другие» (2001)
Доводилось ли вам вздрагивать, оттого что из соседней комнаты в вашей квартире вдруг доносился какой-то звук, а вы точно знали, что дома никого нет? А теперь представьте, что нечто подобное происходит постоянно – вместе с вами явно кто-то живет. Огромный особняк, в котором живут герои мистического триллера Алехандро Аменабара «Другие», пугает одним только своим размером, а уж когда в нем начинают происходить зловещие происшествия с хлопаньем дверей и игрой на пианино, впору сойти от ужаса с ума. И никакие меры предосторожности не помогают – вас явно со всех сторон обложили потусторонние силы. Остается выяснить, с какой стороны вы.
«Пила 2» (2005)
Первый фильм об изобретательном «Конструкторе», ставящем перед своими жертвами любопытный морально-этический выбор, оказался зрителю настолько люб, что продолжение не заставило себя долго ждать. И если в «Игре на выживание» действие разворачивалось в безликом помещении, то у «Пилы 2» появился собственный «дом». Зловещий лабиринт комнат, превращенный «Конструктором» в вереницу смертельных ловушек, оказывается очень недружелюбным, но богатым на хитрости – идей изощренных убийств авторам хватило еще на пять продолжений, и это не финал!
«1408» (2007)
Стивену Кингу словно недостаточно было одного отеля для того, чтобы сделать пребывание в комнатах старинных гостиниц некомфортным для всех, кто читал роман или смотрел фильм «Сияние», еще один его рассказ стал основой сценария хоррора «1408». И снова в центре повествования номер отеля, теперь всего один, но и одного его достаточно, чтобы свести с ума человека, в него заселившегося. По своему усмотрению номер 1408 отеля «Дельфин» превращается то в бесконечную пустыню, то в холодильник, то в объятую пламенем печь – и все ради того, чтобы доказать самоуверенному разоблачителю мистификаций, что злые духи действительно существуют. И они не любят, когда в них не верят.
«Коллекционер» (2009)
Фильм Маркуса Данстэна «Коллекционер» одно время рассматривался как вариант приквела к событиям, показанным во франшизе «Пила», но нам нравится думать, что скорее режиссер снимал темную вариацию на рождественскую семейную комедию «Один дома». Представляете, злоумышленник забирается в дом, но вместо пуха, перьев и игрушечных машинок его встречают настоящие смертельные ловушки. В таком положении оказался бывший заключенный Аркин. Он планировал похитить драгоценности, но попал в импровизированный персональный ад, где каждый неверный шаг может закончиться гибелью, ведь весь дом превращен в один грандиозный капкан.
«Искатели могил» (2010)
Где же еще искать потерянные души, как не в заброшенной больнице для душевнобольных? Команда реалити-шоу «Искатели душ» отправляется исследовать одну из самых жутких достопримечательностей Канады – Коллингвудскую психиатрическую лечебницу. Точнее, то, что от нее осталось – клиника давно закрыта, и внутрь никого не впускают. Но дерзкие исследователи находят путь в забытые помещения, прихватив камеры и осветительные приборы. Увы, техника им не поможет – проклятое здание поглотило их еще в первую секунду, когда они пересекли порог. Все остальное было лишь агонией.
«Хижина в лесу» (2011)
Домик, спрятавшийся в несимпатичных американских лесах, из фильма «Хижина в лесу» не слишком сильно отличается от той постройки, что использовал в своей картине о зловещих мертвецах Сэм Рейми. И это неудивительно – Дрю Годдард и Джосс Уидон использовали классическую завязку для того, чтобы демонтировать нарост шаблонов и ярлыков, облепивших хоррор-жанр после выхода «Мертвецов». Как и положено в постмодерне, новая хижина лишь издали напоминает обычное строение – внутри это высокотехнологичная конструкция, вобравшая в себя опыт нагнетания страха нескольких поколений. Все во славу Сатаны, конечно!
«Бункер» (2011)
Дэвид Финчер своей «Комнатой страха» научил зрителей тому, что секретная бронированная клетушка в большом доме может спасти их в экстренном случае. Увы, в неумелых руках и палка – штык. Героиня испанского триллера «Бункер», желая поверить чувства своего возлюбленного, прячется в секретную комнату их старинного особняка, про которую знает только она. Да вот незадача – ключ от бункера остается снаружи. Девушке приходится изображать из себя призрак, но зловещий дом доволен принесенной ему жертвой – выйти из добровольного заточения не получится…
«Женщина в черном» (2012)
Как же можно обойтись в нашем рассказе без знаменитых викторианских особняков – кажется, само провидение делало их такими, чтобы один только вид силуэта такого дома заставлял зрителя судорожно сглатывать. «Женщина в черном» Джеймса Уоткинса – разумеется, не первый фильм, эксплуатирующий страх темных комнат старинного дома (тем более что и сама эта картина является ремейком хоррора 1980-х), но ужас от нахождения внутри зловещего особняка в данном случае десятикратно возрастает, потому что обрушиваются силы зла не на кого-нибудь, а на бывшего Гарри Поттера Дэниела Рэдклифа. Зрители от этого переживают больше, а значит, и пугаются чаще.
«Владение 18» (2013)
В России история хоррор-фильмов не столь богата и разнообразна, но свое зловещее строение есть и у нас – это новостройка под кодовым названием «Владение 18», квартиру в которой приобрела молодая семейная пара. Знакомство с не особенно разговорчивыми соседями сначала ничем не настораживает молодоженов, но очень скоро обнаруживается, что живых людей в одном подъезде с Максом и Светой находится не так много, в основном их окружают призраки и духи. Весь ужас картины кроется в том, что пугают здесь обыденные лестничные площадки и пролеты – таким пристанищем духов может оказаться любой современный многоэтажный дом.
«Кловерфилд, 10»
Мало спастись от грандиозной катастрофы в надежном подземном бункере, хорошо бы еще оказаться в этом замкнутом пространстве с хорошими людьми. Героиня хоррора Дэна Трактенберга «Кловерфилд, 10» оказалась в убежище с парой мужчин, которые не выглядят угрожающими. Однако с каждым очередным часом, проведенным внутри тесного строения, девушка все больше убеждается в том, что, возможно, угроза снаружи не так явна, как накопившийся в бункере яд недомолвок, тайн и лжи. Несколько комнат, предназначенных, чтобы пережить ужас, становятся тесным каменным мешком, полным ловушек и капканов.
«Не дыши» (2016)
Чужая душа – потемки, а для человека, потерявшего на войне зрение, потемки – естественное состояние. В хоррор-триллере Феде Альвареса «Не дыши» трое незадачливых грабителей вламываются в дом ветерана, надеясь на легкую добычу, но внезапно воришки сталкиваются не только с ожесточенным сопротивлением, но и с тем, что хозяин лучше знает свое жилище и подготовлен к приходу незваных гостей. Однако ловушки и замки – не единственное, что скрывают стены особняка, подросткам предстоит заглянуть в сумрачный подвал и раскрыть леденящую кровь тайну хозяина дома.
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