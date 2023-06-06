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Летающие змеи

При словосочетании «летающие змеи» на ум приходят голливудские фильмы или сказки. Но в джунглях Южной и Юго-Восточной Азии действительно живут змеи, которые могут летать, преодолевая значительные расстояния по воздуху.

Сегодня о летающих змеях известно совсем мало, но мы постараемся с ними познакомиться.

Летающие змеи

Род летающих змей (лат. Chrysopelea) насчитывает всего 5 видов, распространённых в Индии, Китае, Индокитае, а также на Филиппинских островах. Они населяют тропические леса и встречаются в кустарниках на берегу водоемов.

Летающая змея Chrysopelea pelias:

Chrysopelea pelias

Летающие змеи относятся к семейству ужеобразных и не ядовиты. На фотографии: райская древесная змея (Chrysopelea paradisi):

Райская древесная змея (Chrysopelea paradisi)

Точно не известно, как часто и для чего эти рептилии совершают полеты. Скорее всего, они делают это для того, чтобы быстрее преодолеть расстояния между деревьями или спастись от хищниковЗолотая древесная змея (анг. Golden Tree Snake, лат. Chrysopelea ornata):

Chrysopelea ornata

Перед полетом летающая змея свешивается с края ветки, а затем, оттолкнувшись частью хвоста, устремляется по воздуху в нужное место, продолжая извиваться, как если бы она ползла по земле:

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Во время своего полета круглое тело летающей змеи становится очень плоским. Рептилия расправляет ребра и втягивает живот, создавая снизу плоскую поверхность. Из-за этого ее тело приобретает хорошую аэродинамику. Таким способом летающие змеи способны преодолевать до 100 метров.

Видео с летающими змеями почти нет. Это одно из них:



Золотая древесная змея (лат. Chrysopelea ornata):

Золотая древесная змея (лат. Chrysopelea ornata)

Питаются летающие змеи в основном ящерицами, лягушками и мелкими грызунами. Золотая древесная змея поймала геккона:

Золотая древесная змея (лат. Chrysopelea ornata)

Летающая змея острова Шри-Ланка (Chrysopelea taprobanica) — один из наименее изученных видов летающих змей:

Chrysopelea taprobanica

Летающие змеи ведут древесный образ жизни, они хорошо лазают не только по ветвям деревьев, но и по вертикальным поверхностям:

Летающие змеи

Летающие змеи

Как можно было заметить, летающие змеи очень красивы.

Летающие змеи

Это райская древесная змея (Chrysopelea paradisi) — самая распространенная летающая змея. Ее длина доходит до 1.2 метра:

райская древесная змея (Chrysopelea paradisi)

Большинство райских древесных змей окрашены гораздо ярче, чем другие 4 вида летающих змей.

райская древесная змея (Chrysopelea paradisi)

По мнению ученых, летающие змеи технически гораздо лучше планируют, чем некоторые животные, например белки-летяги.

райская древесная змея (Chrysopelea paradisi)

Райская древесная змея (Chrysopelea paradisi):

райская древесная змея (Chrysopelea paradisi)

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