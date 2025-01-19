Основные принципы строительства и дизайна, нацеленные на будущее

Что такого важного в устойчивости в строительных проектах, спросите вы? Но без нее, как показывают реалии современной жизни, уже не обходится ни один масштабный проект, да и владельцы частных домовладений научились просчитывать свои выгоды в долгосрочной перспективе и это, без учета положительных моментов для сохранности всей нашей планеты.

Важность принципов устойчивости в жизни и строительных проектах

1. Выбор места

2. Экологичные строительные материалы

3. Энергоэффективность

4. Экономия воды

Как бы высокопарно это не звучало, но ухудшение экологической обстановки влечет за собой глобальные проблемы, с которыми нельзя не считаться (не стоит рубить сук, на котором мы все сидим). И чтобы этого не произошло, попробуем разобраться в основополагающих принципах дизайна, нацеленных на будущее.Архитекторы вносят свою лепту в сохранность жизни на Земле.Устойчивая архитектура становится популярным направлением.Термин «устойчивость» в последнее время у всех на слуху, но это не «модное словечко», как многие думают, а настоящая философия, нацеленная на долгосрочные перспективы. Концепция устойчивого проектирования задействует социальные, экономические и экологические факторы. Поскольку она применима ко многим отраслям, неудивительно, что архитектура не стала исключением, ведь от того, как спроектируют здание, из каких материалов его построят, и по каким технологиям, будет зависеть как влияние на окружающую среду, так и на финансовое благополучие владельцем тех самых зданий. Сегодня ни для кого не секрет, что архитектурные объекты от маленьких дач до сверхвысотных башен оказывают огромное влияние на окружающую среду. Исследования Совета по защите природных ресурсов (NRDC) показали, что здания ответственны за 40% потребления энергии и выбросов углерода (в мировом масштабе). А это больше, чем весь автотранспорт, ж/д составы и самолеты вместе взятые!Инновации в строительстве способствуют устойчивости зданий.Пример устойчивости в строительстве высоток.Учитывая все это, неудивительно, что на плечи разработчиков ложится еще и грамотное интегрирование инновационных систем жизнеобеспечения, которые вносят свою лепту в создание экономичных и экологичных объектов.Устойчивая жизнь доступна и каждому из нас.Если говорить с точки зрения обывателя, то принципы устойчивости в быту просты и абсолютно понятны для каждого современника:• потребляйте меньше энергии;• тратьте меньше воды;• сокращайте использование вредных химикатов и материалов.Эти три основных принципа помогут организовать свою жизнь так, чтобы не разориться на коммунальных платежах, сохранить здоровье и экологию. Когда же планируется строительство дома, то здесь количество основополагающих элементов устойчивости прибавится. Если хотите, чтобы дом потребовал меньше ресурсов для строительства, прослужил дольше и был максимально энергоэффективным, то придется изначально потратиться. Зато по окончании строительства новый дом будет максимально устойчивым с первого дня, а это значит, что начнут возвращаться затраты за счет экономии на потреблении.Устойчивость в индивидуальном строительстве стала модной фишкой.В продолжение темы, авторы подобрали основополагающие принципы устойчивости в строительстве и дизайне, которые помогут уменьшить влияние на окружающую среду и здоровье самих жильцов, а также постепенно позволят вернуть лишние затраты на выполнение этих требований.Дома в природной зоне лучше строить на сваях.Правильное расположение дома на участке поспособствует энергоэффективности.Устойчивая архитектура в первую очередь направлена на минимизацию воздействия сооружений на окружающую среду, и это начинается с выбора участка. Важно помнить, что как бы нам не хотелось, нельзя строить на территориях обитания исчезающих видов флоры и фауны. Если же есть разрешительные документы, то можно стать обладателем загородного дома и в природной зоне, но следует бережно относиться к самой почве, и всей экосистеме, способной поглощать углерод. При выборе места под строительства дома нужно учитывать его и положение структуры относительно сторон света и розы ветров, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с перерасходом энергии на отопление или охлаждение помещений.Природные материалы – лучший выбор для устойчивого строительства.Воздействие строительных материалов на окружающую среду часто упускается из виду. А ведь их производство и транспортировка приводят к значительным выбросам углекислого газа и загрязнению (львиная доля от всех загрязнений). Те, кто следует принципам устойчивой архитектуры, преимущественно используют экологически чистые материалы, такие как переработанная сталь; восстановленная древесина или вторсырье древесностружечных материалов; кирпич; бетон нового поколения, которые оставляют значительно меньший углеродный след. При этом они пригодны к переработке, а отходы некоторых из них подходят для процесса компостирования, что в свою очередь помогает избавиться от строительного мусора безопасным способом. Плюс ко всему, древесина или кирпичи, для изготовления которых использовали глину, относятся к возобновляемым ресурсам (если использовать с головой, конечно же).Пример экологичных частных домов.Примечательно: К наиболее устойчивым строительным материалам относят: кирпич-сырец, дерево, природный камень, стеклянные блоки, сланцевую черепицу, фиброцементные панели, переработанную пластиковую древесину (RPL). Хотя для большей долговечности прочности конструкции и несущих деталей все же рекомендуют использовать бетон, который сам по себе наносит меньший вред окружающей среде, что не скажешь об его производстве. В общем же, выбирая экологичные материалы, каждый сможет стать владельцем дома, который поспособствует более чистой и здоровой окружающей среде как внутри, так и вокруг своего жилища.Элементы энергоэффективного дома.Энергоэффективность является одним из самых важных аспектов, когда речь заходит об устойчивой архитектуре. Для обслуживания зданий и потребностей всех жильцов/работающих расходуется значительное количество энергии, что требует оптимизации процессов отопления, охлаждения и освещения всех внутренних пространств. Если в первых двух случаях решающим станет правильный подбор материалов, надежный слой безопасного утеплителя, хорошая изоляция оконных и дверных проемов, грамотная система вентиляции с приоритетом естественного проветривания, что ограничит потери тепла и лишнее прогревание, то для экономии на освещении поможет ориентация дома.Подземные дома максимально энергоэффективны.Солнечные панели и тепловые насосы обеспечат светом и теплом.Все вышеперечисленное значительно сокращает потребление энергии, а внедренные «умные» технологии смогут лучше управлять жизнеобеспечивающими системами, что приведет к уменьшению расхода, а значит и к меньшему потреблению. Как следствие, используется меньше ресурсов, снижается уровень загрязнений и углеродный след, что немаловажно в нынешних реалиях.Системы сбора и хранения дождевой воды тоже не помешают.Несмотря на то, что вода относится к возобновляемым ресурсам, эффективность ее использования является ключевым фактором обеспечения устойчивости при проектировании зданий, поскольку ее источники в некоторых местах давно не соответствуют объемам потребления. По данным ООН, более 1,2 миллиарда человек в мире живут без доступа к безопасной питьевой воде, при этом в два раза больше жителей планеты не имеют возможности поддерживать даже минимально допустимые санитарные условия жизни. Более того, прогнозы на будущее совсем неутешительны. Ученые утверждают, что доступность качественной пресной воды станет еще более проблематичной. Всему виной изменения климата и рост населения. Учитывая неблагоприятные прогнозы, разработчики, нацеленные на устойчивое проектирование, всегда предусматривают внедрение систем сбора, очистки, рекуперации и хранения дождевой воды, что также поспособствует экономии ресурсов и бюджета семьи/организации и т.д.