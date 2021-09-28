Жизнь после шоу: Как сложились судьбы звезд первого сезона проекта «Последний герой»

Недавно на ТВ после 10-летней паузы стартовал новый сезон проекта «Последний герой». Помимо звезд шоу-бизнеса в прошлых сезонах принимали участие и обычные люди, далекие от киноиндустрии. Как проект изменил их жизни, и как сложились их судьбы после славы, внезапно обрушившейся на них после появления на экранах, – далее в обзоре
Победитель первого сезона Сергей Одинцов | Фото: rus.jauns.lv
С первого же сезона, стартовавшего в 2001 г., проект «Последний герой» стал главной сенсацией на телевидении – такой популярности у многомиллионной зрительской аудитории не ожидали ни его создатели, ни сами участники. Залогом успеха был и саундтрек от группы «БИ-2», и Сергей Бодров-младший в качестве ведущего, и интересный состав участников. Победителем первого сезона стал таможенник из Курска Сергей Одинцов. У зрителей он вызывал неоднозначные эмоции: одни уважали его за мудрость и дальновидность, другие упрекали в манипулировании другими участниками и постоянных интригах. Сам он о своем участии говорил: «Этот проект полностью поменял мой жизненный вектор... Это был мой счастливый случай. Главный урок, который я вынес, побывав на этом проекте, – нужно постоянно чему-то учиться. Иначе просто отстанешь навсегда».
Победитель первого сезона Сергей Одинцов | Фото: starhit.ru
Победитель первого сезона Сергей Одинцов | Фото: rus.jauns.lv
После победы в шоу жизнь Сергея Одинцова круто изменилась: на выигранные деньги он купил квартиру в Курске и машину, а затем оставил службу в таможне и стал депутатом законодательного собрания. В 2004 г. он вернулся на экраны, приняв участие в 5-м сезоне проекта. В 2007 г. в прессе его имя упоминали в связи со скандалом: он выехал на встречную полосу и сбил сотрудника ГИБДД, за что получил год условно. В наши дни Одинцов живет в Нижнем Новгороде, занимается бизнесом, руководит компанией. После развода он женился во второй раз. По его словам, люди периодически узнают его на улицах, но от былой славы уже не осталось и следа.
Одна из самых ярких участниц шоу *Последний герой* Инна Гомес | Фото: kino-teatr.ru и starhit.ru
Одной из самых ярких участниц «Последнего героя» была Инна Гомес. После проекта ей удалось построить, пожалуй, самую успешную карьеру среди всех участников. Впрочем, впервые на экранах она появилась задолго до этого шоу: в 13 лет она снялась в короткометражке «Опасные пустяки», а в 14 появилась в эпизодической роли в фильме «Гостья из будущего». В 1988 г. она стала полуфиналисткой конкурса «Московская красавица», в 21 год вышла замуж за испанского бизнесмена, от которого ей досталась фамилия Гомес.
Инна Гомес | Фото: edinstvennaya.ua
Одна из самых ярких участниц шоу *Последний герой* Инна Гомес | Фото: rus.jauns.lv
После проекта ее кинокарьера продолжилась: она снялась в нескольких фильмах и сериалах, в числе которых были «Маросейка, 12», «День рождения Буржуя-2», «Каменская-2», «Лига обманутых жен» и др. Помимо этого, Инна Гомес построила успешную карьеру в модельном бизнесе и вошла в двадцатку самых известных российских моделей – несмотря на то, что занялась этим поздно для модели – в 26 лет, после развода с мужем. Инна рассказывала: «Сразу после развода я пришла в рекламное агентство и на первом же кастинге получила работу. Мне было 26 лет, и если б этого не случилось, второй раз я бы туда не пошла. Работы было навалом, и я практически забыла дорогу домой. Ничуть не жалею. Такое огромное количество замечательных, интереснейших людей я узнала через этот бизнес... И вышла на кино, о чем всю жизнь мечтала. Я стала брать актерские мастер-классы и довольно скоро начала много сниматься». В этом году ей исполнилось 49 лет, во что сложно поверить, глядя на ее фото. Инна – мать 2-х дочерей и с 2011 г. попечитель благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями.
Сергей Терещенко | Фото: starhit.ru
Самым добрым соперником участники первого сезона проекта называли Сергея Терещенко. За 15 дней пребывания на шоу он сбросил 20 кг, а после окончания проекта решил не останавливаться на достигнутом и начал посещать спортзал. Сергей рассказывал: «После кастинга нас всех пригласил к себе Константин Эрнст. Он сразу сказал, что на острове будет тяжело, но после него нас ждут еще более серьезные испытания. Пошутил, что мы будем как космонавты, только что слетавшие к Луне. Так и оказалось. На какое-то время мы все стали просто невероятно популярными». Как и Инна Гомес, Сергей Терещенко начал сниматься в кино. В 2000 г. он окончил Ярославское театральное училище, на сегодняшний момент в его фильмографии – уже 40 ролей, самой известной из которых стала роль охранника Феди в сериале «ЧОП». Помимо этого, Сергей Терещенко стал рекордсменом Москвы по силовому троеборью. Уже более 10 лет он счастливо женат, воспитывает двоих детей. В этом году ему исполнится 44 года.
Сергей Терещенко в сериале *ЧОП* | Фото: kino-teatr.ru и rus.jauns.lv
Сергей Сакин и Анна Модестова | Фото: sollys.ru
Сергей Сакин запомнился зрителям своим романом с участницей Анной Модестовой и их свадьбой на острове. После окончания проекта они жили вместе, в 2005 г. у пары родился сын. Но вскоре после этого они расстались – причиной была алкогольная зависимость Сергея. После расставания со второй женой по той же причине он и вовсе оказался на улице. Сакин признавался: «Это было дно, деньги почти перестали поступать, я понял, что неприятен дочке и Маше, и ушел. Вновь стал бомжом – жил на вокзалах, мог и подраться, и магазин ограбить. Пытался завязать – ложился на прокапывание в клиники. Но после выписки меня редко хватало больше чем на день – срывался… Со мной невозможно было жить. Я был эгоистом, лжецом. Пропадал неделями, объяснял это работой, а на самом деле употреблял и не мог остановиться». В ноябре 2017 г. Сергей Сакин пропал, а спустя полгода он был найден мертвым в лесу. Говорят, он был пьян и погиб от переохлаждения.
Сергей Сакин | Фото: starhit.ru
Анна Модестова | Фото: starhit.ru
Бывшая жена Сергея Сакина Анна Модестова была одной из самых скромных и обаятельных участниц проекта. Учительница младших классов сразу же завоевала симпатии зрителей. После развода с мужем о ее дальнейшей жизни не появлялось никакой информации. Гибель Сакина она комментировать отказалась.
Анна Модестова | Фото: starhit.ru
Иван Любименко | Фото: 34bloga.ru и starhit.ru
Студент из Волгограда Иван Любименко был одним из главных конкурентов Сергея Одинцова на проекте, именно за него болело большинство зрителей. На острове он отпраздновал свое 19-летие. По окончании шоу он продолжил учебу в вузе, а потом сделал успешную карьеру в финансовой сфере. Он рассказывает: «Я работаю управляющим директором в одном очень известном банке в отделе дирекции продаж подразделений сети. Занимаюсь развитием продаж, отвечаю за эффективную работу региональной сети, контролирую 23 региона, 60 точек сети. «Последний герой» до сих пор вспоминаю с ностальгией. Думаю, это одно из лучших событий в моей жизни».
Иван Любименко | Фото: fb.ru
Участники первого сезона шоу *Последний герой* | Фото: sollys.ru
Участники первого сезона шоу *Последний герой* | Фото: 34bloga.ru
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