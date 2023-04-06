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5 удивительных фактов о гипнозе

Вы искренне считаете, что вас невозможно загипнотизировать из-за большой силы воли? Возможно, это и так, но лучше уж быть предупреждённым насчёт ловушек гипноза, чем попасться в них!

5 удивительных фактов о гипнозе

Гипноз применяли ещё до нашей эры


Впервые термин «гипноз» был употреблён в середине девятнадцатого века Джеймсом Брейдом — хирургом из Шотландии. Но упоминания об этой процедуре сохранились на рисунках в Древней Египте, где его использовали для лечения нервных болезней. Тогдашние лекари погружали больного в «храмовый сон», а после этого спрашивали его о проблемах со здоровьем или психикой.

Человек может избавиться от боли с помощью гипноза


В девятнадцатом веке считалось, что гипнотерапия может существенно уменьшить болевые ощущения. В то время гипноз применяли при проведении различных операций, но в наше время его используют, чтобы уменьшить боль от ожогов или несерьёзных травм.

Человек может сам себя загипнотизировать


Методика самовнушения была разработана французским психологом Эмилем Куэ в начале двадцатого века. Согласно ей, человек может сам себе внушить что-либо, если он будет желать, чтобы это случилось. Стоит сказать, что самогипноз не сработает, если ваше сознание будет ему сопротивляться.

Велик шанс, что сегодня вы были загипнотизированы


В среднем в один день человек испытывает два внушения. Например, во время чтения книги или просмотра интересной передачи, то есть того, что вызывает интерес и привязанность. Также это проявляется в том, что вы не можете вспомнить какое-либо событие, хотя оно и произошло буквально несколько минут назад.

Некоторые религии не считают гипноз грехом


Римская католическая церковь в 1847 году выступила с заявлением, что гипноз связан с дьяволом, но не опасен, если в итоге не было совершенно чего-то аморального. В христианстве гипноз в некоторой мере принимается, но к нему относятся с большой опаской, считая, что под гипнозом человек подвержен искушениям дьявола.

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