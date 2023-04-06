5 удивительных фактов о гипнозе

Вы искренне считаете, что вас невозможно загипнотизировать из-за большой силы воли? Возможно, это и так, но лучше уж быть предупреждённым насчёт ловушек гипноза, чем попасться в них!









Гипноз применяли ещё до нашей эры

Человек может избавиться от боли с помощью гипноза

Человек может сам себя загипнотизировать

Велик шанс, что сегодня вы были загипнотизированы

Некоторые религии не считают гипноз грехом