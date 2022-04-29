«Бесплатный сыр»: Почему точно не стоит пользоваться общественным Wi-Fi

Чем опасен бесплатный Wi-Fi и что с этим делать

Какой турист не любит бесплатный Wi-Fi?

С общественными сетями, особенно в крупных торговых центрах, нужно держать ухо востро

Что делать? Как минимум, использовать VPN

Оставайтесь бдительными