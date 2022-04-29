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«Бесплатный сыр»: Почему точно не стоит пользоваться общественным Wi-Fi


Чем опасен бесплатный Wi-Fi и что с этим делать

Чем опасен бесплатный Wi-Fi и что с этим делать

Какое место можно назвать самым популярным среди туристов во всем мире? Ответ прост: любое, где есть бесплатный WI-FI. Кафе, торговые центры и библиотеки со свободой точкой доступа притягивают к себе уставших путешественников не хуже главных достопримечательностей. Ведь отвечать на рабочие письма и хвастаться фотографиями в социальных сетях хочется, а вот покупать местную сим-карту – нет. Но прежде, чем подключаться к очередной публичной сети, прочтите этот материал. И обезопасьте себя от потенциальных (и очень вероятных) неприятностей.

Какой турист не любит бесплатный Wi-Fi?

Какой турист не любит бесплатный Wi-Fi?

 

Большинству из нас хочется оставаться онлайн едва не 24 часа в сутки, включая выходные и отпуск. Даже в условиях, когда нет денег на счету или родной мобильный 3G/4G не работает. И цифры это подтверждают: согласно исследованиям компании Symantic, которая занимается вопросами кибербезопасности, 87% пользователей регулярно или хотя бы единожды подключались к общественному WI-FI. При этом более 70% через свободную точку доступа проверяет почту, а около 11% – банковский аккаунт. Казалось бы, что такого? Но подобная беспечность, увы, наказуема.
С общественными сетями, особенно в крупных торговых центрах, нужно держать ухо востро

С общественными сетями, особенно в крупных торговых центрах, нужно держать ухо востро

 

В независимости того, в каком общественном месте вы подключаетесь к заветному «free WI-FI» (хоть в самом безопасном аэропорту мира), это делает всю вашу персональную информацию лёгкой добычей для мошенников.
Во-первых, вы не знаете, кто имеет доступ к настройкам и администрированию сети. А, во-вторых, не так уж сложно создать фальшивое подключение, через которое все данные будут поступать прямиком на «левый» сервер в полное пользование недобросовестных граждан. Если звучит сложновато, то результат прост и понятен: вся проверяемая вами через общественную сеть информация, от личной переписки до номера банковской карты, может попасть в руки преступников.
Что делать? Как минимум, использовать VPN

Что делать? Как минимум, использовать VPN

 

Как обезопасить себя? Самый просто способ – не использовать общественный WI-FI. Но поскольку бывают ситуации, когда без этого – никак, всегда используйте VPN. Это позволит шифровать передаваемые данные и практически исключить возможность их преднамеренного «перехвата». Для работы с VPN на смартфоне достаточно всего лишь загрузить одно из лицензированных приложений из AppStore или Google-маркета. А для ноутбука – установить аналогичное расширение для браузера. Дела на пару минут, зато безопасность повышает в разы.
Оставайтесь бдительными

Оставайтесь бдительными

 

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«Бесплатный сыр»: Почему точно не стоит пользоваться общественным Wi-Fi

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«Бесплатный сыр»: Почему точно не стоит пользоваться общественным Wi-FiПодписаться на мой Instagram
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