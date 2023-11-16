Небо, горы и леса на фотографиях, которые не оставляют сомнений в величии природы

Приключенческие фотографии, снятые художником и фотографом Карлом Шакуром.

1. Величественный горный пейзаж

Место съемок: Новая Зеландия.

2. Тропинка в сказку

Маленькая дверца в мир сказки и чудес.

3. «Рассмотрим звёзды на мгновение...»

Удивительная фотография из путешествия известного фотографа Карла Шакура.

4. Далёкое путешествие

Природа – это наиболее подходящее место для уединения и отдыха.

5. Там за туманами...

«Утро туманное, утро седое, нивы печальные...»

6. Суровый край

Каньон, окрашенный лучами восходящего солнца.

7. В лучах восходящего солнца

Великолепные горные пейзажи, умиротворяющая спокойная атмосфера и возможность побродить пешком по козьим тропам...

8. Бушующий водопад

Водопад, который поражает своей мощью и красотой .

9. Неземная красота

Яркая и величественная красота сурового края.

10. Дорога в небеса

Дорога в неприступных горах.

11. Заснеженные вершины

«Заснеженные вершины гор - это самое чистое и светлое, что есть на земле, не зря они находятся ближе всего к небесам.»

12. Вторая весна

В каждом мгновении осени, есть частичка чего-то яркого и прекрасного.

13. Одинокий парусник

Парусник, скользящий по водной глади.

14. Экскурсии в джунгли

Путешествие в глубь тропических лесов.

15. Энергия солнца

Утренняя медитация помогает зарядиться энергией на весь день .