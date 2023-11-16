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Небо, горы и леса на фотографиях, которые не оставляют сомнений в величии природы


Приключенческие фотографии, снятые художником и фотографом Карлом Шакуром.

Приключенческие фотографии, снятые художником и фотографом Карлом Шакуром.

У визуального художника Карла Шакура две страсти – путешествия и фотография. Он родился в Канзасе, но путешествует с фотоаппаратом по всему миру и делится фоторассказами о своих путешествиях. Особенность его снимков в том, что на них не увидишь толпы людей. Разве что одиночная фигура на фоне природы. Карл подчёркивает, что таким образом он хочет подчеркнуть величие и силу Её Величества Природы.

1. Величественный горный пейзаж


Место съемок: Новая Зеландия.

Место съемок: Новая Зеландия.

 

2. Тропинка в сказку


Маленькая дверца в мир сказки и чудес.

Маленькая дверца в мир сказки и чудес.

 

3. «Рассмотрим звёзды на мгновение...»


Удивительная фотография из путешествия известного фотографа Карла Шакура.

Удивительная фотография из путешествия известного фотографа Карла Шакура.

 

4. Далёкое путешествие


Природа – это наиболее подходящее место для уединения и отдыха.

Природа – это наиболее подходящее место для уединения и отдыха.

 

5. Там за туманами...



«Утро туманное, утро седое, нивы печальные...»

 

6. Суровый край


Каньон, окрашенный лучами восходящего солнца.

Каньон, окрашенный лучами восходящего солнца.

 

7. В лучах восходящего солнца


Великолепные горные пейзажи, умиротворяющая спокойная атмосфера и возможность побродить пешком по козьим тропам...

Великолепные горные пейзажи, умиротворяющая спокойная атмосфера и возможность побродить пешком по козьим тропам...

 

8. Бушующий водопад


Водопад, который поражает своей мощью и красотой.

Водопад, который поражает своей мощью и красотой.

 

9. Неземная красота


Яркая и величественная красота сурового края.

Яркая и величественная красота сурового края.

 

10. Дорога в небеса


Дорога в неприступных горах.

Дорога в неприступных горах.

 

11. Заснеженные вершины



«Заснеженные вершины гор - это самое чистое и светлое, что есть на земле, не зря они находятся ближе всего к небесам.»

 

12. Вторая весна


В каждом мгновении осени, есть частичка чего-то яркого и прекрасного.

В каждом мгновении осени, есть частичка чего-то яркого и прекрасного.

 

13. Одинокий парусник


Парусник, скользящий по водной глади.

Парусник, скользящий по водной глади.

 

14. Экскурсии в джунгли


Путешествие в глубь тропических лесов.

Путешествие в глубь тропических лесов.

 

15. Энергия солнца


Утренняя медитация помогает зарядиться энергией на весь день.

Утренняя медитация помогает зарядиться энергией на весь день.

 

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