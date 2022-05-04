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Аты-баты шли солдаты: кавказские походные рисунки Теодора Горшельта


Произведения, посвященные военным событиям на Кавказе.

Произведения, посвященные военным событиям на Кавказе.

 

Теодор Горшельт – немецкий живописец и баталист – в 1858 году с экспедицией Вревского отправился в Дагестан. Ещё через год он принял участие в походе генерала Евдокимова в Чечню, где стал непосредственным участником военных действий против черкесов. Горшельту довелось стать свидетелем пленения Шамиля. Всего он пробыл на Кавказе 5 лет после чего возвратился в Мюнхен. Его работы кавказского периода вызывают и сегодня огромный интерес у любителей живописи и истории.

1. Барабанщик Кабардинского полка


Кабардинский конный полк — национальная кавалерийская часть русской императорской армии.

Кабардинский конный полк — национальная кавалерийская часть русской императорской армии.

 

2. Кавказский солдат


В зимней походной форме.

В зимней походной форме.

 

3. Милиционер грузин


Ополченец на Кавказе.

Ополченец на Кавказе.

 

4. Охотник Кабардинского полка


Отлично подготовленные и крайне опасные противники горцев.

Отлично подготовленные и крайне опасные противники горцев.

 

5. Тифлисский водовоз


Тулухчи-водовозы, доставляли воду жителям селений.

Тулухчи-водовозы, доставляли воду жителям селений.

 

6. Линейный казак


Кавказское линейное казачье войско — формирование Русской Императорской армии.

Кавказское линейное казачье войско — формирование Русской Императорской армии.

 

7. Чеченский бивак


Привал в горной хижине.

Привал в горной хижине.

 

8. Терский казак


Казаки живущее вдоль берегов реки Терек.

Казаки живущее вдоль берегов реки Терек.

 

9. Тушин


Кавказская народность, принадлежащая к грузинам-горцам.

Кавказская народность, принадлежащая к грузинам-горцам.

 

10. Унтер-офицер Кабардинского полка


Офицер младшего командного состава.

Офицер младшего командного состава.

 

11. Линейные казаки


Представители казачьего войска.

Представители казачьего войска.

 

12. Милиционер грузинской дружины


Военные дружины горской молодежи.

Военные дружины горской молодежи.

 

13. Чеченские дети


Под присмотром взрослых.

Под присмотром взрослых.

 

14. Кабардинский князь


Магомет Наурузов - подпоручик милиции, из кабардинских князей Мисостовой фамилии.

Магомет Наурузов - подпоручик милиции, из кабардинских князей Мисостовой фамилии.

 

15. Милиционер тушин


Воин-джигит.

Воин-джигит.

 

16. Охотник


В полной боевой готовности.

В полной боевой готовности.

 

17. Горский аул


Жилые постройки вмещающие в себя несколько семейств.

Жилые постройки вмещающие в себя несколько семейств.

 

18. Кубанские казаки


Коренные жители правого берега реки Кубань и Приазовья.

Коренные жители правого берега реки Кубань и Приазовья.

 

19. Охотник Кабардинского полка


Ружье, обувь и кинжал - три вещи, без которых нельзя было прожить в горах охотнику.

Ружье, обувь и кинжал - три вещи, без которых нельзя было прожить в горах охотнику.

 

20. Рядовой Севастопольского полка


Боец подразделения русской армии.

Боец подразделения русской армии.

 

21. Солдаты из отряда генерала Вревского


Активные участники кавказских войн.

Активные участники кавказских войн.

 

22. Айсор


Представитель народа, живущего разбросанно среди других национальностей.

Представитель народа, живущего разбросанно среди других национальностей.

 

23. Пшав


Этническая группа грузин.

Этническая группа грузин.

 

24. Тавлинец


Горец Дагестана.

Горец Дагестана.

 

25. Горнист и охотник Кабардинского полка


Представитель кавказского войска.

Представитель кавказского войска.

 

26. Казак фуражир


Казак отвечавший за корм для верховых и тягловых животных.

Казак отвечавший за корм для верховых и тягловых животных.

 

27. Чеченский аул


Нагроможденные друг на друга жилые строения.

Нагроможденные друг на друга жилые строения.

 

28. Персиянин


Осевший на Кавказе после русско-персидских войн.

Осевший на Кавказе после русско-персидских войн.

 

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Аты-баты шли солдаты: кавказские походные рисунки Теодора Горшельта

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Аты-баты шли солдаты: кавказские походные рисунки Теодора ГоршельтаПодписаться на мой Instagram
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