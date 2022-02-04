Находки археологов, которые изменили представление о мире

Наполеон утверждал, что кто знает историю, знает будущее. Великий император действительно был прав: наше прошлое и в самом деле во многом определяет вектор развития. Современные археологические находки проливают свет на то, как была устроена сама жизнь на Земле многие миллионы лет назад. Историки и полевые исследователи учатся понимать причинно-следственную связь — а ведь на такой аналитической работе и базируется прогнозирование нашего с вами существования. Эти несколько важнейших археологических находок буквально перевернули представление ученые о современном мире. Взгляните и вы на свое прошлое, воплощенное в материальных вещах.









Мегалозавр

Саттон-Ху

Курган Хисарлык

Ричард III

Разгадка Стоунхенджа

Антикитерский механизм

Антибиотики Египта