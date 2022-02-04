Находки археологов, которые изменили представление о мире

Наполеон утверждал, что кто знает историю, знает будущее. Великий император действительно был прав: наше прошлое и в самом деле во многом определяет вектор развития. Современные археологические находки проливают свет на то, как была устроена сама жизнь на Земле многие миллионы лет назад. Историки и полевые исследователи учатся понимать причинно-следственную связь — а ведь на такой аналитической работе и базируется прогнозирование нашего с вами существования. Эти несколько важнейших археологических находок буквально перевернули представление ученые о современном мире. Взгляните и вы на свое прошлое, воплощенное в материальных вещах.
Мегалозавр
Динозаврами люди заинтересовались только в 1924 году, когда был найдены останки первого мегалозавра. Его кости спровоцировали настоящий бум археологии: копать землю кинулись даже любители. Изучение мегалозавра позволило биологам понять, как выглядела жизнь на Земле миллионы лет назад.
Саттон-Ху
Так назвали погребальную камеру древнего британского вождя, правившего несколькими племенами в VII веке. Саму могилу окружают еще целых 19 курганов, наполненных сокровищами того времени — доспехи, золотые кубки, даже остовы кораблей. Раскопки Саттон-Ху пролили свет на древнюю историю Великобритании.
Курган Хисарлык
Этот курган обнаружили еще в 1800-м году и он стал чуть ли не важнейшим археологическим открытием столетия. Дело в том, что курган косвенно подтверждал существование Трои — а ведь на протяжении долгих веков считалось, что этот город не более, чем миф. Отталкиваясь от кургана Шлиман впоследствии сумел обнаружить и сам великий город.
Ричард III
Исследовательская группа Университета Лестера сумела обнаружить остатки одного из самых известных монархов Англии, Ричарда III. Сейчас ведутся работы по исследованию ДНК останков — в скором времени король станет первой исторической личностью с полностью исследованным ДНК. На основании полученных данных можно будет найти и всех потомков великого короля.
Разгадка Стоунхенджа
Стоунхендж долгое время оставался главной загадкой археологии. Что только не придумывали историки, оправдывая его неясное предназначение. Однако, в 2015 году археолог Дэвид Джекис при раскопках обнаружил неподалеку от величественных камней кость зубра — животного, использовавшегося в сельском хозяйств. Джекис сделал вывод о том, что примерно в 8800 году до нашей эры Стоунхедж вовсе не был отдельно стоящим мистическим объектом: скорее всего, это было что-то вроде небольшого укрепленного поселения.
Антикитерский механизм
Останки древнего кораблекрушения у острова Антикитера дайверы обнаружили в 1901 году. Со дна подняли множество разбитых статуй и ваз, а самое главное — загадочный механизм, созданный еще в сотом году до нашей эры. С помощью хитроумного устройства древние мореплаватели очень точно определяли расположение звезд в ночном небе. Это значит, что греческие философы понимали принципиальную структуру Вселенной две тысячи лет назад.
Антибиотики Египта
Всего 70 лет назад состоялось открытие антибиотиков. Но на самом деле, первые антибиотики появились гораздо раньше, о чем свидетельствует недавняя находка на нубийских раскопках. Здесь археологи обнаружили кости датируемые 550 годом до нашей эры и содержащие тетрациклин, вполне себе современный препарат. Оказалось, что древние египтяне сумели произвести тетрациклин из дрожжей: они гнали специальное, можно сказать «лечебное» пиво
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