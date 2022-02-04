С нами не соскучишься!

8 020 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Песня
    То "пикетируют с большой скоростью", то "фывавыфавыфаыва" - ну как ТАКОЕ рекомендовать кому-то?!10 малоизвестных ...
  • Игорь Кузнецов
    ЧушьГлавное не выделя...
  • Песня
    Гречка + молоко... Древнейшее сочетание, ему сотни, если не тысячи лет. И как же люди не вымерли?! А тут вдруг - опа!...10 пар продуктов,...

Находки археологов, которые изменили представление о мире

Наполеон утверждал, что кто знает историю, знает будущее. Великий император действительно был прав: наше прошлое и в самом деле во многом определяет вектор развития. Современные археологические находки проливают свет на то, как была устроена сама жизнь на Земле многие миллионы лет назад. Историки и полевые исследователи учатся понимать причинно-следственную связь — а ведь на такой аналитической работе и базируется прогнозирование нашего с вами существования. Эти несколько важнейших археологических находок буквально перевернули представление ученые о современном мире. Взгляните и вы на свое прошлое, воплощенное в материальных вещах.

Находки археологов, которые изменили представление о мире

Мегалозавр


Динозаврами люди заинтересовались только в 1924 году, когда был найдены останки первого мегалозавра. Его кости спровоцировали настоящий бум археологии: копать землю кинулись даже любители. Изучение мегалозавра позволило биологам понять, как выглядела жизнь на Земле миллионы лет назад.

Находки археологов, которые изменили представление о мире

Саттон-Ху


Так назвали погребальную камеру древнего британского вождя, правившего несколькими племенами в VII веке. Саму могилу окружают еще целых 19 курганов, наполненных сокровищами того времени — доспехи, золотые кубки, даже остовы кораблей. Раскопки Саттон-Ху пролили свет на древнюю историю Великобритании.


Находки археологов, которые изменили представление о мире

Курган Хисарлык


Этот курган обнаружили еще в 1800-м году и он стал чуть ли не важнейшим археологическим открытием столетия. Дело в том, что курган косвенно подтверждал существование Трои — а ведь на протяжении долгих веков считалось, что этот город не более, чем миф. Отталкиваясь от кургана Шлиман впоследствии сумел обнаружить и сам великий город.

Находки археологов, которые изменили представление о мире

Ричард III


Исследовательская группа Университета Лестера сумела обнаружить остатки одного из самых известных монархов Англии, Ричарда III. Сейчас ведутся работы по исследованию ДНК останков — в скором времени король станет первой исторической личностью с полностью исследованным ДНК. На основании полученных данных можно будет найти и всех потомков великого короля.

Находки археологов, которые изменили представление о мире

Разгадка Стоунхенджа


Стоунхендж долгое время оставался главной загадкой археологии. Что только не придумывали историки, оправдывая его неясное предназначение. Однако, в 2015 году археолог Дэвид Джекис при раскопках обнаружил неподалеку от величественных камней кость зубра — животного, использовавшегося в сельском хозяйств. Джекис сделал вывод о том, что примерно в 8800 году до нашей эры Стоунхедж вовсе не был отдельно стоящим мистическим объектом: скорее всего, это было что-то вроде небольшого укрепленного поселения.

Находки археологов, которые изменили представление о мире

Антикитерский механизм


Останки древнего кораблекрушения у острова Антикитера дайверы обнаружили в 1901 году. Со дна подняли множество разбитых статуй и ваз, а самое главное — загадочный механизм, созданный еще в сотом году до нашей эры. С помощью хитроумного устройства древние мореплаватели очень точно определяли расположение звезд в ночном небе. Это значит, что греческие философы понимали принципиальную структуру Вселенной две тысячи лет назад.

Находки археологов, которые изменили представление о мире

Антибиотики Египта


Всего 70 лет назад состоялось открытие антибиотиков. Но на самом деле, первые антибиотики появились гораздо раньше, о чем свидетельствует недавняя находка на нубийских раскопках. Здесь археологи обнаружили кости датируемые 550 годом до нашей эры и содержащие тетрациклин, вполне себе современный препарат. Оказалось, что древние египтяне сумели произвести тетрациклин из дрожжей: они гнали специальное, можно сказать «лечебное» пиво

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх