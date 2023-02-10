Как Майкл Джексон взошёл на музыкальный Олимп, и Что оставил после себя король поп-сцены

Майкл Джексон – один из самых известных певцов, который взошел на мировой пьедестал в 80-х годах, став настоящим королем поп-музыки. Его любят и обожают, ему подражают и по сей день, стараясь перепеть хиты и станцевать его знаменитую лунную походку. И, конечно же, как у любого выдающего музыканта, у Майкла было множество знаковых моментов в его карьере. Сегодня мы расскажем о десятке таких.
1. «Триллер»
Кадр из клипа Триллер. \ Фото: google.com.ua.
Альбом «Триллер» перевернул все стандарты коммерческого поп-успеха. Выпущенный 30 ноября 1982 года, он дебютировал под номером один, содержа семь топ-10 хитов Billboard Hot 100, включая «Beat It» и «Billie Jean», а также впечатляющий трек с одноимённым названием альбома. Этот альбом сделал Майкла первым исполнителем, получившим восемь премий Грэмми за один вечер. «Триллер» оставался на вершине чартов в течение тридцати семи недель. И несмотря на то, что со временем успех начал сходить на нет, он вновь вернулся год спустя, после того, как на экранах появился взрывной клип, носящий название альбома.
Майкл Джексон и Ола Рей. \ Фото: scarletboulevard.com.
И стоит ли говорить о том, что танец из ролика по-прежнему вдохновляет массы людей попробовать повторить хореографию, а альбом продолжает оставаться самым продаваемым альбомом в мире с предполагаемыми продажами около семидесяти миллионов, согласно Книге рекордов Гиннесса, хотя некоторые оценки устанавливают гораздо более высокую цифру.
2. Billie Jean - знаменитая лунная походка
Легендарная лунная походка. \ Фото: easyvoice5.ru.
16 мая 1983 года король поп-музыки ошеломил мир лунной походкой - скользящим шагом назад, который он перенял из уличного танца. Он дебютировал в этом движении, исполнив песню «Billie Jean», чтобы завершить трансляцию NBC Motown 25, юбилейную дань лейблу. Хотя лунная походка была замечена на улицах, Майкл довел данное движение до совершенства, а после полностью адаптировал под себя, разбавив его новыми элементами.
Лунная походка стала фирменным и определяющим поколение танцевальным движением. В том же шоу Джексон дебютировал в своей единственной белой перчатке, инкрустированной стразами, а также выбранный им костюм, которые стали его визитной карточкой на долгие годы.
3. Реклама Пепси и последствия
Майкл Джексон и Пепси. \ Фото: mjvibe.com.
В результате шокирующего несчастного случая волосы Майкла загорелись во время съёмок рекламы Пепси 27 января 1984 года. Певец был доставлен в медицинский центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе с ожогами второй и третьей степени. Этот момент попал в заголовки газет по всему миру — и, вероятно, изменил его жизнь: чтобы помочь ему заснуть и унять боль, ему дали обезболивающие и успокоительные, которые, как полагают, привели его к регулярному употреблению и трагической передозировке.
4. Хореография
Кадр из клипа Beat It. \ Фото: fanpop.com.
Певцы редко уделяли особое внимание хореографии в клипах и на сцене. Чего не скажешь о Майкле. Своими выступлениями и движениями он буквально «взрывал» толпы людей, с каждой минутой обретая всё большую армию фанатов и поклонников по всему миру.
Помните, его движения бёдрами и щелчки пальцами в «Beat It»? А в «Billie Jean» он крадётся по улицам города, грациозно перебирая ногами, после чего кружится, заставляя обратить на себя внимание зрителя по ту сторону экрана. В «Триллере» зомби не без удовольствия подчиняются ему, выплясывая позади короля поп-музыки, синхронно размахивая руками.
Легендарный наклон вперед под углом в 45 градусов. \ Фото: lifestyle.sapo.pt.
Однако, именно «Smooth Criminal» лучше всего отражает его комбинацию Фреда Астера, сочетающую в себе плавные движения, мгновенно сменяющиеся резкими. Но главной фишкой этого номера был мастерски созданный 45-градусный наклон вперёд, выполненный благодаря запатентованным ботинкам с колышками, которые фиксируют танцоров в нужном положении.
5. Борец за расовое единство
Человек в зеркале. \ Фото: fanpop.com.
Когда он не танцевал в своих видео, Майкл использовал искусство, чтобы делать политические и культурные заявления. Видео для «Man in The Mirror» из его альбома «Bad» 1987 года содержит весьма странно сопоставленный монтаж всемирно-исторических событий, в котором присутствует лидер Движения за гражданские права Мартин Лютер Кинг-младший и дети в нищете. Позже в клипе на его песню 1991 года «Black or White» была использована новая технология для создания морфов лиц ряда людей, чтобы показать, что все расы и этнические группы имеют сходство.
6. The Jackson 5 и будущий успех
The Jackson 5. \ Фото: google.com.ua.
Стоит также упомянуть и о том, что, будучи подростком, Майкл был сенсацией Motown в 70-е годы. Вундеркинд с необыкновенной харизмой и природным танцевальным талантом, он возглавлял свою группу братьев. С четырьмя синглами, попавшими в верхние строчки чартов Billboard, The Jackson 5 были одними из первых афроамериканцев, получивших всеобщее признание. С такими хитами, как «ABC» и «I Want You Back», Майкл проложил свой путь к мировой славе.
7. Стиль и образ
Король танцпола. \ Фото: boom.ms.
Мягкая фетровая шляпа, белые блестящие носки с чёрными туфлями, гигантские солнцезащитные очки, перчатка – так он заявлял о себе, выделяясь из толпы исполнителей.
Белая перчатка. \ Фото: facebook.com.
Что бы ни носил Джексон, он вызывал сенсацию. Но в некоторых отношениях его выбор был практичным: оверсайз куртки придавали форму его тонкой, как рельс, фигуре, в то время как узкие чёрные брюки подчёркивали идеальные позы, которые он принимал в танце.
8. Восхождение на мировой Олимп
Покоритель зрительских сердец. \ Фото: trendsmap.com.
Он вышел на мировую арену 31 января 1993 года. И он стоял там, казалось, невероятно долго для прямого эфира. Майкл позволил зрителю принять короля поп-музыки, который к 1993 году исчез из поле зрения. Но потом он снова заработал этот титул с помощью быстро развивающегося телешоу, меняющего историю.
9. Благотворительность
Майкл в окружении детей. \ Фото: twitter.com.
В 1985 году Джексон использовал свою славу во благо, когда он и Лайонел Ричи в соавторстве написали песню «We are The World», чтобы поддержать помощь голодающим в Африке. Вместе с продюсером Куинси Джонсом они записали песню с тремя десятками самых горячих, самых известных вокалистов того времени, включая хедлайнеров Стиви Уандера, Дайану Росс, Билли Джоэла, Тину Тёрнер и Рэя Чарльза. Благотворительная запись, выпущенная в 1985 году как сингл, собрала более шестидесяти миллионов долларов под эгидой США для Африки, которая продолжает действовать и сегодня. Соло Джексона на альбоме и его чёрная куртка с элементами золотой парчи в видео – до сих пор является изюминкой и визитной карточкой короля поп-сцены.
10. Хиты на века
Майкл Джексон: Фотосессия со съёмок мюзикла The Wiz. \ Фото: yandex.ua.
В 1978 году мюзикл The Wiz стал поворотным в карьере Майкла. Это показывало его универсальность и поддерживало его пост-мотаунский статус национального артиста. Играя Пугало, он познакомился с Джонсом, который продюсировал Wiz, и уже был крупным продюсером звукозаписи, в частности Фрэнка Синатры. До встречи с Джонсом карьера Джексона барахталась в его The Jackson 5.
Рождение поп-короля. \ Фото: sl.odkurzacze.info.
Но с Джонсом Майкл нашёл партнёра, который вывел его на новый уровень. Их альбомы начинались с «Off The Wall», затем «Thriller» и «Bad», с того момента жизнь Джексона уже никогда не была прежней.
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