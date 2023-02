Как Майкл Джексон взошёл на музыкальный Олимп, и Что оставил после себя король поп-сцены

1. «Триллер»

Кадр из клипа Триллер. \ Фото: google.com.ua.

Майкл Джексон и Ола Рей. \ Фото: scarletboulevard.com.

2. Billie Jean - знаменитая лунная походка

Легендарная лунная походка. \ Фото: easyvoice5.ru.

3. Реклама Пепси и последствия

Майкл Джексон и Пепси. \ Фото: mjvibe.com.

4. Хореография

Кадр из клипа Beat It. \ Фото: fanpop.com.

Легендарный наклон вперед под углом в 45 градусов. \ Фото: lifestyle.sapo.pt.

5. Борец за расовое единство

Человек в зеркале. \ Фото: fanpop.com.

6. The Jackson 5 и будущий успех

The Jackson 5. \ Фото: google.com.ua.

7. Стиль и образ

Король танцпола. \ Фото: boom.ms.

Белая перчатка. \ Фото: facebook.com.

8. Восхождение на мировой Олимп

Покоритель зрительских сердец. \ Фото: trendsmap.com.

9. Благотворительность

Майкл в окружении детей. \ Фото: twitter.com.

10. Хиты на века

Майкл Джексон: Фотосессия со съёмок мюзикла The Wiz. \ Фото: yandex.ua.

Рождение поп-короля. \ Фото: sl.odkurzacze.info.

Майкл Джексон – один из самых известных певцов, который взошел на мировой пьедестал в 80-х годах, став настоящим королем поп-музыки. Его любят и обожают , ему подражают и по сей день, стараясь перепеть хиты и станцевать его знаменитую лунную походку. И, конечно же, как у любого выдающего музыканта, у Майкла было множество знаковых моментов в его карьере. Сегодня мы расскажем о десятке таких.Альбом «Триллер» перевернул все стандарты коммерческого поп-успеха. Выпущенный 30 ноября 1982 года, он дебютировал под номером один, содержа семь топ-10 хитов Billboard Hot 100, включая «Beat It» и «Billie Jean», а также впечатляющий трек с одноимённым названием альбома. Этот альбом сделал Майкла первым исполнителем, получившим восемь премий Грэмми за один вечер. «Триллер» оставался на вершине чартов в течение тридцати семи недель. И несмотря на то, что со временем успех начал сходить на нет, он вновь вернулся год спустя, после того, как на экранах появился взрывной клип, носящий название альбома.И стоит ли говорить о том, что танец из ролика по-прежнему вдохновляет массы людей попробовать повторить хореографию , а альбом продолжает оставаться самым продаваемым альбомом в мире с предполагаемыми продажами около семидесяти миллионов, согласно Книге рекордов Гиннесса, хотя некоторые оценки устанавливают гораздо более высокую цифру.16 мая 1983 года король поп-музыки ошеломил мир лунной походкой - скользящим шагом назад, который он перенял из уличного танца. Он дебютировал в этом движении, исполнив песню «Billie Jean», чтобы завершить трансляцию NBC Motown 25, юбилейную дань лейблу. Хотя лунная походка была замечена на улицах, Майкл довел данное движение до совершенства, а после полностью адаптировал под себя, разбавив его новыми элементами.Лунная походка стала фирменным и определяющим поколение танцевальным движением. В том же шоу Джексон дебютировал в своей единственной белой перчатке, инкрустированной стразами, а также выбранный им костюм, которые стали его визитной карточкой на долгие годы.В результате шокирующего несчастного случая волосы Майкла загорелись во время съёмок рекламы Пепси 27 января 1984 года. Певец был доставлен в медицинский центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе с ожогами второй и третьей степени. Этот момент попал в заголовки газет по всему миру — и, вероятно, изменил его жизнь: чтобы помочь ему заснуть и унять боль, ему дали обезболивающие и успокоительные, которые, как полагают, привели его к регулярному употреблению и трагической передозировке.Певцы редко уделяли особое внимание хореографии в клипах и на сцене. Чего не скажешь о Майкле. Своими выступлениями и движениями он буквально «взрывал» толпы людей, с каждой минутой обретая всё большую армию фанатов и поклонников по всему миру.Помните, его движения бёдрами и щелчки пальцами в «Beat It»? А в «Billie Jean» он крадётся по улицам города, грациозно перебирая ногами, после чего кружится, заставляя обратить на себя внимание зрителя по ту сторону экрана. В «Триллере» зомби не без удовольствия подчиняются ему, выплясывая позади короля поп-музыки, синхронно размахивая руками.Однако, именно «Smooth Criminal» лучше всего отражает его комбинацию Фреда Астера, сочетающую в себе плавные движения, мгновенно сменяющиеся резкими. Но главной фишкой этого номера был мастерски созданный 45-градусный наклон вперёд, выполненный благодаря запатентованным ботинкам с колышками, которые фиксируют танцоров в нужном положении.Когда он не танцевал в своих видео, Майкл использовал искусство, чтобы делать политические и культурные заявления. Видео для «Man in The Mirror» из его альбома «Bad» 1987 года содержит весьма странно сопоставленный монтаж всемирно- исторических событий, в котором присутствует лидер Движения за гражданские права Мартин Лютер Кинг-младший и дети в нищете. Позже в клипе на его песню 1991 года «Black or White» была использована новая технология для создания морфов лиц ряда людей, чтобы показать, что все расы и этнические группы имеют сходство.Стоит также упомянуть и о том, что, будучи подростком, Майкл был сенсацией Motown в 70-е годы. Вундеркинд с необыкновенной харизмой и природным танцевальным талантом, он возглавлял свою группу братьев. С четырьмя синглами, попавшими в верхние строчки чартов Billboard, The Jackson 5 были одними из первых афроамериканцев, получивших всеобщее признание. С такими хитами, как «ABC» и «I Want You Back», Майкл проложил свой путь к мировой славе.Мягкая фетровая шляпа, белые блестящие носки с чёрными туфлями, гигантские солнцезащитные очки , перчатка – так он заявлял о себе, выделяясь из толпы исполнителей.Что бы ни носил Джексон, он вызывал сенсацию. Но в некоторых отношениях его выбор был практичным: оверсайз куртки придавали форму его тонкой, как рельс, фигуре, в то время как узкие чёрные брюки подчёркивали идеальные позы, которые он принимал в танце.Он вышел на мировую арену 31 января 1993 года. И он стоял там, казалось, невероятно долго для прямого эфира. Майкл позволил зрителю принять короля поп-музыки, который к 1993 году исчез из поле зрения. Но потом он снова заработал этот титул с помощью быстро развивающегося телешоу, меняющего историю.В 1985 году Джексон использовал свою славу во благо, когда он и Лайонел Ричи в соавторстве написали песню «We are The World», чтобы поддержать помощь голодающим в Африке. Вместе с продюсером Куинси Джонсом они записали песню с тремя десятками самых горячих, самых известных вокалистов того времени, включая хедлайнеров Стиви Уандера, Дайану Росс, Билли Джоэла, Тину Тёрнер и Рэя Чарльза. Благотворительная запись, выпущенная в 1985 году как сингл, собрала более шестидесяти миллионов долларов под эгидой США для Африки, которая продолжает действовать и сегодня. Соло Джексона на альбоме и его чёрная куртка с элементами золотой парчи в видео – до сих пор является изюминкой и визитной карточкой короля поп-сцены.В 1978 году мюзикл The Wiz стал поворотным в карьере Майкла. Это показывало его универсальность и поддерживало его пост-мотаунский статус национального артиста. Играя Пугало, он познакомился с Джонсом, который продюсировал Wiz, и уже был крупным продюсером звукозаписи, в частности Фрэнка Синатры. До встречи с Джонсом карьера Джексона барахталась в его The Jackson 5.Но с Джонсом Майкл нашёл партнёра, который вывел его на новый уровень. Их альбомы начинались с «Off The Wall» , затем «Thriller» и «Bad», с того момента жизнь Джексона уже никогда не была прежней.