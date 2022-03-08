Привычки, которые с головой выдают в человеке неудачника

Привычки, присущие неудачникам.

1. Общение с людьми, которые демотивируют

Общаться с людьми, которые унижают и демотивируют.

2. Держать свои мысли и чувства при себе

Не высказывать свое мнение, замалчивать свои чувства.

3. Стараться всем угодить и понравиться

Из кожи вон лезть, чтобы всем понравиться.

4. Зацикливаться на прошлом

Все время переживать прошлые ошибки.

5. Сравнивать себя

Сравнивать себя с другими, уменьшая собственную значимость.

6. Завидовать чужому успеху

Часто завидовать.

7. Перекладывать ответственность

Перекладывать ответственность и не признавать свои ошибки.

8. Хранить всякий мусор

Покупать и хранить ненужные вещи.

9. Работать самостоятельно

Избегать командной работы.

10. Настраивать себя на негатив

Пребывать в плохом настроении и настраивать себя на неудачу.

11. Спешить

Пребывать в постоянной спешке.

12. Соперничать

Привычка сравнивать себя с другими и соперничать.

13. Плыть по течению

Привычка надеяться и плыть по течению.

14. Забывать о родных и близких

Отдалятся от родителей и друзей.

15. Жить в будущем

Думать только о будущем.

16. Стесняться

Бояться и стесняться.

17. Быть слишком самокритичным

Постоянно критиковать себя.

18. Не выполнять обещаний

Давать и не выполнять обещания.