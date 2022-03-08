Привычки, присущие неудачникам.
Мы часто слышим о всевозможных психологических тренингах, на которых нас обещают научить, как стать более уверенным в себе или же улучшить свою жизнь. Все гораздо проще и всему виной наши привычки. Да-да, именно они делают человека успешным или же опускают его на самое дно социальной лестницы. Сегодня мы собрали привычки, которые с головой выдают в человеке неудачника. Если что-то обнаружите из этого списка у себя, тогда есть повод задуматься.
1. Общение с людьми, которые демотивируют
Общаться с людьми, которые унижают и демотивируют.
Есть люди, общение с которыми просто-таки заряжает позитивной энергией. Они магическим образом влияют на нашу самооценку, вдохновляют и вселяют уверенность в себе. Однако, есть и другой тип – токсичные люди. Они всегда критикуют, источают негатив, говорят, что ничего не получится. После общения с такими персонажами появляется чувство безысходности, упадок сил и страх.
Чаще всего критиканы и судьи, дающие оценки всем и каждому, сами из себя ничего не представляют, не имеют никаких выдающихся достижений и увлечений. Они озлоблены на мир, на свою жизнь и щедро делятся своими страхами, сомнениями и комплексами с другими. Постарайтесь оборвать или хотя бы свести к минимуму общение с такими людьми. Подобно камню на шеи пловца, они будут только тянуть на дно.
2. Держать свои мысли и чувства при себе
Не высказывать свое мнение, замалчивать свои чувства.
Успешный человек всегда имеет свое мнение и готов высказать его. Невозможно добиться успеха или реализовать себя, если молча соглашаться с коллегами и окружающими. Если у вас есть своя точка зрения, собственное виденье какого-либо вопроса или интересная идея – не молчите. То же самое касается и чувств, если вас что-то не устраивает – скажите об этом. Если ваше окружение не готово принимать ваши идеи, идти на компромисс или считаться с вашими чувствами, возможно вам просто не по пути.
3. Стараться всем угодить и понравиться
Из кожи вон лезть, чтобы всем понравиться.
Американский политический активист сказал: «Я не знаю ключ к успеху, но ключ к провалу — пытаться понравиться всем.» И в этих словах есть зерно истины. Во-первых, как бы вы ни старались, угодить и понравиться всем просто невозможно. Ведь у каждого человека свое мнение и вкус. Во-вторых, все время подстраиваясь под других, вы будете подавлять собственные желания. Из-за этого в вашей душе будет накапливаться негатив, который рано или поздно найдет выход. И последнее, присмотритесь к известным личностям. У них много почитателей и последователей, но также много и противников. Запомните, мнение людей субъективно и никогда не будет истиной.
4. Зацикливаться на прошлом
Все время переживать прошлые ошибки.
Ошибки прошлого нужно учесть, вынести из них выводы и отпустить. Если задумали что-то, идите к цели и не настраивайтесь, что вновь потерпите неудачу. Любой успешный человек согласится, что не бывает взлетов, без падений. Каждая ошибка – это опыт, практический урок, который нужно выучить и пройти на пути к лучшей жизни. А если все время думать, что не получилось тогда, не получится и сейчас, тогда можно навсегда остаться неудачником.
5. Сравнивать себя
Сравнивать себя с другими, уменьшая собственную значимость.
Вы никогда не добьетесь успеха, если будете сравнивать себя с теми, кто по-вашему мнению красивее, умнее, богаче и так далее. Запомните, вы – уникальны, ваш опыт – уникален, ваши мысли – принадлежат только вам. Сравнивая себя с другими, вы теряете свою самооценку, а другие люди, как радар чувствуют вашу неуверенность в себе и относятся к вам соответствующе.
6. Завидовать чужому успеху
Часто завидовать.
Каждому человеку знакомо чувство зависти. Однако, стоит учесть, что оно бывает двух видов: зависть, которая мотивирует и черная зависть. Нет ничего плохого, если успехи других стимулируют вас упорней работать и достигать определенных высот. Однако, если они откровенно раздражают, заставляют злиться или, того больше, вредить объекту зависти – дело плохо. С таким чувством нужно упорно бороться, ведь оно не приносит пользы, а только разрушает вашу личность изнутри, делая вас слабее и уязвимее.
7. Перекладывать ответственность
Перекладывать ответственность и не признавать свои ошибки.
Людей, которые не умеют признавать свои ошибки и брать за них ответственность, можно смело записывать в ряды неудачников. И это не голословное утверждение. Дело в том, только путем проб и ошибок мы познаем жизнь, набираемся опыта. И этот самый опыт приходит к нам вместе с осознанием сделанного. Если человек не умеет признавать свои ошибки и перекладывать ответственность на ближних, он будет повторять их вновь и вновь, но так ничему и не научится.
8. Хранить всякий мусор
Покупать и хранить ненужные вещи.
Транжирить деньги на всякие глупости – не хорошо, ровным счетом, как и хранить это все в своем доме. Часто люди со скромными финансовыми возможностями тратят деньги на дешевую ерунду и любовно собирают всякий хлам у себя дома. Таким образом они наполняют свою жизнь мифической ценностью. В то время как люди, добившиеся успеха с нуля, рассказывают о том, что на пути к успеху они тщательно контролировали свои траты, копили деньги и инвестировали их в знания.
9. Работать самостоятельно
Избегать командной работы.
Большие дела не делаются в одиночку. Даже если вы суперответственный, умный и компетентный в своей сфере человек, вы все равно не сможете справиться с большим бизнесом в одиночку. Поэтому людям, которые не умеют работать в команде, не хотят находить общий язык с коллегами, скрывают свои идеи, едва ли удастся достичь карьерных высот.
10. Настраивать себя на негатив
Пребывать в плохом настроении и настраивать себя на неудачу.
Если вы все время пребываете в плохом настроении, зацикливаетесь на ошибках прошлого, сомневаетесь в своих силах, говорите, что у вас ничего не получится, будьте уверены – у вас действительно ничего не получится. Доказано, что наше подсознание – мощный механизм, который можно запрограммировать как на успех, так и на провал.
11. Спешить
Пребывать в постоянной спешке.
Всем нам знакома пословица - поспешишь – людей насмешишь. На самом деле те, кто пребывает в постоянной спешке, чаще ничего не успевают, не доделывают до конца или делают на тяп-ляп. Кроме того, наша продуктивность значительно снижается, внимание становится рассеянным, из-за чего есть риск наделать ошибок.
12. Соперничать
Привычка сравнивать себя с другими и соперничать.
Привычка сравнивать себя с другими – признак низкой самооценки. Дело в том, что всегда найдется кто-то богаче, красивее и успешнее вас, а ревностная тяга доказать обратное, переплюнуть кого-либо станет единственной целью в жизни. И все бы ничего, но это гонка будет длиться бесконечно, а своей цели вы так и не достигнете. Со временем, оценивая себя через других, вы окончательно потеряете чувство собственной значимости и гарантировано станете несчастными.
13. Плыть по течению
Привычка надеяться и плыть по течению.
Если вы не готовы брать ответственность за свою жизнь, выходить из зоны комфорта и рисковать, скорее всего вы так и останетесь неудачником, готовым довольствоваться малым. Плыть и по течению, надеяться на то, что все само как-то наладится – удел слабых. Сильные берут штурвал жизни в свои руки и смело шагают к успеху, не ожидая подачек от «судьбы».
14. Забывать о родных и близких
Отдалятся от родителей и друзей.
Если из-за новой работы или увлечения вы отдалились от родственников и друзей, оборвали старые связи и ушли с головой в новую жизнь – будьте готовы, что в определенный момент, вы останетесь ни с чем, один на один с пустотой. За спиной любого успешного человека стоят близкие люди, родственники, друзья или наставники, способные поддержать, утешить и направить. Именно они помогут не упасть духом в сложной ситуации, дадут пинок в случае необходимости или искренне порадуются за ваш успех. Кроме того, родные и близкие – это та самая тихая гавань, в которой можно укрыться от повседневных проблем.
15. Жить в будущем
Думать только о будущем.
Как и зацикленность на прошлом, мечты о безоблачном будущем могут стать причиной жизни, прожитой зря. Откладывая раз за разом развлечения, покупки, путешествия, вы рискуете так и не почувствовать вкус жизни. Никто не знает, что будет завтра и наступит ли оно.
16. Стесняться
Бояться и стесняться.
Страх быть не принятым или высмеянным заставляет людей стесняться, прятаться в свою «раковину» и не высовываться. Именно из-за стеснения мы часто отказываемся от возможностей, которые преподносит нам жизнь. Для стеснительного человека проще отказаться, чем заявить о своем желании. Такие люди не вступают в споры, не предлагают идей, не отстаивают собственное мнение и вообще ничем не выделяются, просто существуют. Не хотите быть стеснительной биомассой – отбросьте страхи, сомнения, стеснения, наберитесь решимости и наконец-то заявите о себе.
17. Быть слишком самокритичным
Постоянно критиковать себя.
Если все время искать в себе недостатки, заниматься самокопанием и критикой, вскоре вы убедитесь, что вы полное ничтожество. Соблюдайте баланс, старайтесь меняться в лучшую сторону и не забывайте радоваться и поощрять самого себя за любые победы. Также, заставьте себя поверить в то, что каждое достижение – не случайность и не подарок свыше, а результат вашей упорной работы, который вы, несомненно, заслужили.
18. Не выполнять обещаний
Давать и не выполнять обещания.
Если вы все время обещаете что-то, делаете громкие заявления или просто озвучиваете свои планы, но редко доводите начатое до конца, будьте уверены, что в скором времени вы станете для окружающих голословным неудачником, который только и делает, что умничает.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии