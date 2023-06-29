8 мультфильмов Disney, которые обвинили в расизме и ограничили в показах

Кабаре и цирк в «Аладдине»

Подростки Аладдин и Жасмин ходят отчего-то полуобнажёнными.

Казалось бы, все действующие лица - арабы, но с акцентом говорят только отрицательные персонажи.

Завоевание американцев – это мило

Единственная похвала, которую может выдавить из себя расист о чужой культуре и личности, это о близости к природе.

Классического Питера Пэна теперь не рекомендовано показывать дошкольникам.

Мигранты – те же оккупанты?

Сиамские коты - мигранты, представленные оккупантами.

Больше всех досталось чёрным

Гиены, и только они, разговаривают в мультфильме в духе афроамериканского гетто.