Папарацци напрокат, «диванный кастинг» и другие тёмные секреты Голливуда, о которых не догадываются

В последнее время, после того, как была разоблачена подноготная знаменитого продюсера Харви Вайнштейна и других влиятельных людей в Голливуде, на свет выплыло немало интересного о «темной» стороне этой отрасли. Если кто-то всю жизнь хотел стать настоящей звездой и быть знаменитым, он может вполне пересмотреть свои планы, узнав, каково это на самом деле - жить в центре внимания. Голливуд - это не только огромные деньги, слава, красные ковровые дорожки и миллионы поклонников. Здесь также полным-полно потрясающей мелочности, жестокости, горя и настоящих преступлений. Для наших читателей 10 темных секретов и нелицеприятных историй о прославленной индустрии развлечений.
1. Папарацци напрокат
Если присмотреться к «любительским» фотографиям в журнале или на веб-сайте, практически всегда кажется, что знаменитость специально позирует. И это недалеко от истины. В 2016 году один из фотографов рассказал, что многие знаменитости специально заказывают фотографии, чтобы поддерживать свой имидж. К примеру, одной из таких звезд, которая постоянно «держит под рукой» личного парарацци, является Ким Кардашян. Она регулярно берет с собой фотографа в путешествия по всему миру, чтобы тот снимал ее. Кардашян просматривает каждый снимок, и над всеми фото долго работают в Photoshop, прежде чем продать их в журналы.
Задолго до того, как у Кардашян появился личный папарацци, Спенсер Пратт и Хейди Монтаг из шоу The Hills на MTV заключили соглашение 50/50 с компанией Pacific Coast News. Они поставляли «скандальные снимки», которые затем продавались журналам по всему миру. Парочка заработала на этом более 1 миллиона долларов. Знаменитости считают подобное вполне «рабочими отношениями», которые являются взаимовыгодными для всех участвующих сторон. А поклонники обычно пребывают в неведении, что «откровенные» фотографии тщательно создаются до того, как они появляются на публике.
2. Нелегальные вещества вполне легальны
Иногда все, что требуется, чтобы добиться от актера или актрисы наилучшего результата, это запрещенные препараты. Известно, что в Голливуде всех звезд снабжают любым препаратом, в зависимости от их предпочтений, причем это делают сами студии. Легендарный актер Деннис Куэйд признался, что у него появилась «случайная» зависимость от кокаина, даже еще до того, как он стал звездой. Когда Куэйд впервые перебрался в Лос-Анджелес в 1974 году, он употреблял наркотики от случая к случаю, но все было «под контролем», пока актера не начали приглашать на съемки в крупные фильмы. Он также рассказал, что кокаин включали в бюджет фильмов под статьей «мелких расходов», после чего свободно выдавали препарат на съемочной площадке, потому что это было нормой, и подобное делали все. Вспоминая это время, Деннис Куэйд назвал зависимость от кокаина одной из своих самых больших ошибок и заявил, что пристрастие к наркотику разрушило всю его жизнь. Даже Джек Николсон откровенно говорил о том, что употреблял запрещенные препараты. В интервью в 1980 году он сказал, что «наркотики - это мелочь», и что он употреблял их «максимум 4 раза в неделю».
3. Рекламные трюки
Голливуд отнюдь не чурается публичных трюков, и нет предела тому, насколько далеко готова зайти отрасль, чтобы привлечь внимание общественности. Еще в 2014 году было много разговоров о Канье Уэсте и Ким Кардашян, которые сражались за место на обложке Vogue. Когда главный редактор журнала Анна Винтур, наконец, решила разместить их снимки рядом на первой странице журнала моды, то вызвала этим целый скандал. Некоторые читатели пригрозили отменить подписки на Vogue, назвав пару позорной и неуместной для культового журнала. Позднее Винтур заявила, что если бы журнал публиковал только фото звезд «со вкусом», то он был бы скучным. Но, разместив фото Уэста и Кардашян на обложке, редактор обеспечила необходимую рекламу для журнала. В мире развлечений любое внимание — это хорошо, даже если оно связано со скандалом.
4. Расстройства пищевого поведения
Необходимость всегда выглядеть красивым и стройным привела к тому, что у некоторых звезд появились расстройства пищевого поведения. Постоянное пребывание в центре внимания означает, что люди по сути 24 часа в сутки находятся чуть ли не под микроскопом. При этом актеров оценивают не только поклонники и публика, но иногда даже агенты и менеджеры могут оказывать на звезд давление, чтобы те сбросили лишние килограммы, причем самым нездоровым способом. Актриса Деми Ловато как-то вспоминала, что «в возрасте 2 или 3 лет она посмотрела на свой живот и подумала, что никогда не будет стройной». По мере того как она становилась старше, Деми все чаще начала испытывать расстройства пищевого поведения, которые усугублялись во время трудных периодов в ее жизни. Актриса Наоми Уоттс также расказала, что она голодала перед появлением на красной ковровой дорожке, а модель с пышными формами Эшли Грэм сказала, что агент как-то бросил ей 20 долларов и сказал, что если она сбросит вес, то сможет зарабатывать «намного больше».
5. Практикующийся в течение десятилетий «диванный кастинг»
Задолго до скандала Харви Вайнштейна появились слухи о «диванном кастинге» - термине, используемом для описания звезд, которые получали роли в обмен на сексуальные услуги. Меган Фокс дала интервью GQ, в котором рассказала о фактах из своей жизни. Актриса сказала, что «голливудские легенды» пригласили ее на встречу, и она была взволнована возможностью «познакомиться с ними ближе». Но когда актриса приехала, то сразу же поняла, что встреча была просто уловкой, и многие из мужчин чуть ли не сразу отправлялись в постель с начинающими актрисами. Меган ушла со встречи в возмущении.
6. Мафия
Голливуд можно рассматривать как город, полный блеска и шикарной жизни, но его прошлое очень далеко от гламура. На самом деле, есть намного более мрачная сторона «Фабрики грез», о которой многие люди не знают. Ходят слухи, что однажды гангстер по имени Микки Коэн заправлял всем голливудским «андерграундным» миром. В 1950 году журнал Life опубликовал статью под названием «Проблемы в Лос-Анджелесе», в которой было рассказано о Коэне и его головорезах, которые управляли всей промышленностью. Это один из секретов Голливуда, о котором многие определенно хотели бы забыть.
7. «Фиксеры» могут исправить что угодно
В идеальном мире знаменитость не имела бы никаких проблем и спокойно строила бы успешную карьеру. Но правда заключается в том, что всякие неприглядные и сомнительные ситуации являются неотъемлемой частью жизни. А когда ситуация выходит из-под контроля, вызывают «фиксатора», такого как Майкл Ситрик. Он в течение многих лет известен тем, что успешно «разруливает» всю грязь в отрасли, исправляя негативные истории в прессе на положительные. Ситрик работал на различных популярных клиентов, включая Дэвида Ли Рота и опального защитника НФЛ Майкла Вика. Он умеет улаживать любые конфликты, и если кто-то попадает под «огонь» прессы, ему срочно нужно вызывать Ситрика. Если после того, как знаменитость окажется в какой-то сложной ситуации, и внезапно вся пресса начинает чуть ли не «петь хвалебные оды» этому человеку, вполне вероятно, что поработал Ситрик или кто-то, подобный ему
8. Возраст
Голливудские звезды всегда «должны быть молодыми и красивыми», поэтому некоторые актрисы чувствуют необходимость слегка преуменьшить свой возраст. Марго Робби пришлось изрядно понервничать, когда слухи об ее истинном возрасте начали появляться в Интернете. А певица и актриса по имени Юни Хоанг подала в суд на интернет-сайт Movie Database за то, что там опубликовали ее настоящий возраст. В своем иске Хоанг сказала: «В индустрии развлечений правит молодежь», а сайт она обвинила в том, что он снизил ее шансы получать приглашения на выступления. Хотя девушка проиграла судебный процесс, но дело привлекло много внимания к тому, насколько безумное значение имеет возраст в Голливуде.
9. Измены
Некоторые актеры проводят большую часть своего времени на съемочной площадке. Это означает, что они по сути живут не со своими партнерами, а с коллегами, причем в течение длительных периодов времени. Неудивительно, что у некоторых звезд бывают моменты слабости и, в конечном итоге, это приводит к изменам. Некоторые из таких романов заканчиваются сразу же после окончания съемок, а другие превращаются в сочные скандалы или даже в полномасштабные отношения и браки. Анджелину Джоли начали называть «разлучницей», когда она начала отношения с Брэдом Питтом на съемках «Мистера и миссис Смит». Питт был женат в то время на Дженнифер Энистон, и их брак распался после того, как обо всем стало известно. Энистон подала на развод, а Питт позже женился на Джоли. Кристен Стюарт - еще одна звезда, которая попала в скандал с изменой. В то время, когда она встречалась со своим коллегой по «Сумеркам» Робертом Паттинсоном, Кристен «застукали на горячем» с режиссером Рупертом Сандерсом на съемках фильма «Белоснежка и Охотник». Эти случаи - всего лишь два примера безудержного адюльтера в отрасли.
10. Любовь и дети
Все были потрясены, когда Еве Мендес удалось скрыть свой растущий живот от публики, но мало кто знает, сколько знаменитостей скрывали своих детей, которые появились у них «по любви», от средств массовой информации. И иногда дети бывают ничуть не менее озадачены подобным, чем все остальные. Только когда ей было восемь лет, Лив Тайлер узнала, что она биологическая дочь фронтмена Aerosmith Стивена Тайлера. Ее мать была молода, когда родила Лив, и актриса впоследствии сказала, что «была немного в замешательстве относительно того, где и как она родилась» на протяжении большей части своей жизни. После того, как ее сходство с певцом стало неоспоримым, Лив пришлось буквально «собирать свое прошлое по кусочкам, как головоломку». Как-то на концерте Лив увидела дочь Стива по имени Миа, ее сводную сестру, которая родилась через 17 месяцев после нее, и сказала, что «буквально увидела своего близнеца».
И ещё... Жестокое обращение с детьми
Десятилетиями скрывалось, что в Голливуде есть масса извращенцев, до тех пор, пока некоторые из лучших исполнителей и звезд Голливуда начали буквально выгонять со съемок из-за их предполагаемого «неправильного поведения с маленькими детьми». Кевина Спейси недавно отстранили от съемок якобы за попытку переспать с 14-летним актером, а актер Кори Фельдман рассказал, что голливудские «шишки» постоянно домогались его, когда он был подростком. После скандала с Вайнштейном Фельдман наконец нашел мужество обвинить актера Джона Грисс в том, что тот приставал к нему в 1980-х годах. Также он сказал, что Грисс продолжал издеваться над ним и сохранил фото о том, как они были вдвоем, на своей странице Myspace. Многие считают, что есть еще масса секретов, которые, несомненно, будут раскрыты в свое время.
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